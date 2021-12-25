Какой завтра, 26 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 26 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

26 декабря 2021 – воскресенье. В этот день 1918 года в Киеве Директория во главе с Владимиром Винниченко провозглашает восстановление Украинской Народной Республики, а в 1606 году в королевском театре при дворе короля Якова VI проходит премьера пьесы Уильяма Шекспира "Король Лир".

До Нового года осталось 5 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

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26 декабря празднуется День подарков (Boxing Day). Праздник наиболее популярен в тех странах, исторически связанных с Англией (Канада, Новая Зеландия, Южно-Африканская Республика, Австралия) и некоторых европейских странах. В Германии оно носит название Zweite Feiertag или Второе Празднование.

В переводе с английского языка Boxing Day дословно означает День коробок. Ведь подарки в Великобритании принято дарить в коробках. Некоторые историки утверждают, что это название происходит от римской традиции собирать деньги за спортивные игры в специальные коробки. На руинах Помпеи были найдены глиняные ящики, которые были доверху заполнены монетами. Позже эта идея попала с римлянами в Англию. Духовенство и монахи стали использовать коробки, чтобы собирать в них пожертвования в течение всего года, а на Рождество все эти средства раздавали беднякам.

26 декабря - День подарков / Pexels

Также на Рождество богачи часто дарили бедным подарки. Потому 26 декабря традиционно делали выходным днем ​​для прислуги. Впервые термин "Boxing Day" был использован в Великобритании в 1833 году. Хотя так и не смогли установить, откуда официально произошло это название. Но поводов назвать этот день именно так в Англии было достаточно много. "Рождественскими коробками" называли подарки для прислуги. Для бедняков деньги церковь собирала в специальные коробочки. И другие примеры.

Некоторые считают, что День подарков (Boxing Day) имеет также и религиозные корни. В одном из регионов Испании и Ирландии 26 декабря празднуют День святого Стефана. А вот во многих европейских странах (Германия, Венгрия, Нидерланды, Польша) 26 декабря празднуется с таким же энтузиазмом, как и Рождество. В Южно-Африканской Республике праздник носит название День доброй воли (Day of Goodwill), а в США День карамельного тростника. В Украине праздник приобретает популярность в последние годы.

Какой завтра праздник еще в мире:

День отца в Болгарии;

День крапивника на острове Мэн и в Ирландии;

День благодарения запиской;

День нытика.

Какой завтра, 26 декабря, церковный праздник

26 декабря - день памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста / Pexels

26 декабря в церковном календаре – день памяти мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Мученики жили во времена правления императора Диоклетиани в Армении. Они все пострадали за Христа. Первым был Авксентий – священник Аравийской церкви. Его пытки и страдания увидел Евстратий, бывший тогда мэром города Саталиона. К этому времени он был тайным христианином, но потом оторвал свою веру каждому. За что его сначала сильно избили, а позже заживо сожгли. Авксентия после пыток бросили в тюрьму, а затем обезглавили.

Святой Мардарий был простолюдином и искренне верил во Христа. За это он был повешен головой вниз. Евгения тоже сильно мучили. Сначала ему вырвали язык, потом отрубили руки и ноги, а затем обезглавили.

Орест был молодым воином. Он тайно исповедовал христианство. Но однажды об этом узнали и вызвали его на суд. За веру Ореста сожгли на горячей металлической решетке.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 декабря

Какие завтра именины: Константин, Констанций, Арсений, Евгений, Евстратий, Лукия, Мардарий, Никодим, Орест.

Талисманом людей, рожденных 26 декабря, является сердолик. В народе его называют "камень солнца" или "июньский камень". В древности верили, чем ярче цвет сердолика, тем сильнее его магические свойства. Поэтому наиболее сильными считаются темно-красные камни. Сердолик рекомендуется носить женщинам и молодым девушкам, ведь он помогает привлечь внимание любящего мужчину.

В этот день родились:

1194 год – император Священной Римской империи, Фридрих II;

1664 год – немецкий ювелир эпохи барокко, Иоганн Мельхиор Дилингер;

1791 год – британский математик, изобретатель первой вычислительной машины, Чарльз Бэббидж;

1883 год – французский художник, поэт, Морис Утрилло;

1898 год – украинский поэт, драматург, переводчик, представитель Расстрелянного Возрождения, Евгений Плужник;

1917 год – киевский архитектор, Юрий Асеев;

1937 год – украинская актриса, Алла Бабенко.

Что запрещено делать в этот день

26 декабря не рекомендуется начинать новые дела.

Также старайтесь не ссориться и не злословить.

26 декабря нельзя проходить мимо просящих милостыню.

Запрещается отказывать в помощи всем, кто попросит ее.

Народные приметы и традиции 26 декабря

Солнце 26 декабря садится за большое облако – ночью может начаться метель / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если день солнечный, то такого же следует ожидать и 31 декабря;

26 декабря на улице метель - весна будет поздней;

если сороки садятся на снег, то будет тепло;

солнце 26 декабря садится за большое облако – ночью может начаться метель;

под жильем слышен вой волков, значит скоро придет тепло.

26 декабря в народе называли по-разному: Мардарий, Дарий или Ведьмины посиделки. Наши предки заметили, что в этот день наши предки наши предки наблюдали. Считалось, что если в этот день оставить у порога веник, то его заберут ведьмы. Также существовала интересная легенда, согласно которой ведьма не может умереть, пока не передают другой все свои знания.

Прогноз погоды завтра, 26 декабря

Завтра, 26 декабря, в Киеве без осадков, утром и до самого вечера небо будет покрыто облаками. Во Львове ожидается пасмурная погода, также без осадков. В Харькове небо прояснится во второй половине дня. В Одессе солнце почти не будет появляться из-за облаков, ночью кратковременный дождь, который утром сменится на снег.

Температура в Киеве днем ​​-3, ночью -8. Во Львове ожидается до -5 дней и до -9 ночью. В Одессе +1 день, ночью возможен небольшой мороз до -1. В Харькове днем ​​-5.

Памятные даты 26 декабря

26 декабря 2020 года в Бельгии нарушителей карантина ищут по количеству заказанной пиццы / Pexels

В этот день в Бельгии нарушителей карантина ищут по количеству заказанной пиццы, а вакцину от коронавируса доставляют во все страны Европейского Союза.

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 декабря: