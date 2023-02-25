Какой завтра, 26 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Сегодня, 26 февраля, в Украине День крымского сопротивления российской оккупации. Верующие молятся защитнику верности в семье — Мартириану Кесарийскому. До Нового года осталось 308 дней.

26 февраля 2023 — воскресенье. 368-й день войны в Украине.

Какой завтра, 26 февраля, церковный праздник

26 февраля в церковном календаре – день памяти преподобного Мартиниана Кесарийского. Еще в юношеском возрасте он начал вести жизнь отшельника. Сначала Мартыниан пошел в пустыню, где долго молился ко Всевышнему. За такую преданность Господь наделил человека даром исцеления.

Когда Мартыниан вернулся из пустыни, прошел через неожиданное испытание. Развратная девка пыталась соблазнить мужа Божия. Однако к чарам женщины преподобный остался безучастным. Покаялась девица перед ним и попросила помочь ей встать на истинный путь. Направил тогда монах ее в храм.

Мартириана Кесарийского за этот случай стали почитать как непоколебимого покровителя верности, семейного счастья и защитника от мирских искушений.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит сплетничать и злословить.

Нельзя обижаться, обижаться и ругаться.

Не рекомендуется шить, вышивать, прясть, потому что можно потерять зрение.

Народные приметы и традиции на 26 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: морозная и сухая погода на жаркое лето без дождей;

если день пасмурный, то весна будет дождливой;

26 февраля снег еще покрывает землю, ждите прохладной весны;

нет снега – весна будет теплой.

26 февраля снег еще покрывает землю, ждите прохладной весны / Фото: Pexels

Издавна 26 февраля молились преподобному Мартыниану, чтобы он помог сохранить семью от неурядиц и неверности. Наши предки приглашали в этот день в гости своих приятелей, друзей и просто знакомых, чтобы за столом вспомнить старые времена. Перед наступлением сумерек обязательно выходили на улицу, чтобы взглянуть на небесную даль. Считалось, что звезды – это души покойников, продолжающих оберегать живых родственников. Поэтому у звезд просили помощи и покровительства.

Погода на 26 февраля

Завтра, 26 февраля, в Киеве пасмурно, ночью мелкий снег, который к утру должен закончиться, но днем начнется мелкий дождь со снегом, который пройдет до вечера. Во Львове пасмурно до самого вечера, ночью мелкий снег, который до утра прекратится. В Харькове пасмурная погода, весь день будет идти мелкий дождь, который стихнет только вечером. В Одессе облачно с середины дня будет идти мелкий дождь.

Температура воздуха в Киеве +2 днем и ночью. Во Львове +1 день и -1 ночью. В Харькове +4 днем и +1 ночью. В Одессе +8 днем и +4 ночью.

Памятные даты 26 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 февраля:

1616 год — Галилео Галилей принимает приговор инквизиции о полном отказе от теории гелиоцентризма, считается, что тогда он произнес: "Все-таки она вертится".

1815 год – сосланный на Эльбу Наполеон бежит с острова, чтобы начать свое второе правление.

1878 — во Львове начинается судебный процесс над Иваном Франко по подозрению в пропаганде социализма.

1885 — заканчивается Берлинская конференция для обсуждения распределения Африки между европейскими государствами.

1895 год – в Огайо (США) получают патент на стеклодувную машину.

1921 год – основывают Каменец-Подольский государственный педагогический институт.

1935 год – Роберт Ватсон-Ватт демонстрирует британским ВВС технологию радара.

1936 год – происходит попытка государственного переворота группой военных Имперской армии Японии.

1987 год – англиканская церковь позволяет женщинам быть священниками.

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с Финляндией.

2004 год — Европейский парламент признает сталинскую депортацию чеченского народа актом геноцида.

2014 — в Симферополе проходит митинг украинцев и крымских татар в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады Крыма.

Именины: как назвать родившегося 26 февраля ребенка

Какие завтра именины: Артем, Семен, Мартириан, Евгений, Тимофей, Стефан, Злата, Зоя, Светлана, Анна.

Талисманом человека, рожденного 26 февраля, является родонит. Название камня происходит от древнегреческого слова, означающего "роза". В природе встречается довольно часто. В старину считалось, что родонит помогает лечить от онкологических заболеваний. Также камешки рекомендуют накладывать на область вокруг глаз, чтобы избавиться от их болезней.

В этот день родились:

1817 год – украинский общественный деятель, беллетрист Василий Лазаревский;

1849 год – украинский скульптор-передвижник Леонид Позен;

1898 год — атаман Степной дивизии, главный атаман Холодного Яра Костя Степной-Голубой;

1931 год – народный артист Украины, певец (баритон) Александр Врабель;

1933 год – митрополит УГКЦ, кардинал Любомир (Гузар);

1986 год — украинский военный, воин батальона "Киевская Русь" Вооруженных сил Украины. Герой Украины Сергей Цымбал.

Какой завтра день в Украине и мире

26 февраля День крымского сопротивления российской оккупации / Фото: ТСН.ua

26 февраля в Украине — День крымского сопротивления российской оккупации. Именно в этот день 2014 под забором Крымского парламента организовали митинг мирных граждан, которые выражали протест против проведения сессии Верховного Совета республики. Тогда на внеочередном собрании должны были обсуждать территориальную цельность Украины и перевод Крыма в статус российского полуострова.

Митинг был организован по инициативе Меджлиса, на него собрались проукраинские граждане, выступавшие против решения крымских депутатов. Официально 26 февраля стал днем крымского сопротивления российской оккупации 2021, когда был издан соответствующий указ президента. Главная его цель — честь отчаянности и героизма жителей Крыма, которые не побоялись выступить против российских оккупантов.

Также 26 февраля — Всемирный день фисташек. Все любящие этот вид орехов могут в этот день отпраздновать их особый праздник. Лучше собраться вместе со своими родными или друзьями, взять любимых фисташек и посмотреть интересный фильм.

А еще 26 февраля — Всемирный день неторопливости. В современной жизни царит культ скорости, ведь можно за считанные часы добраться до другого континента. Также нормой считается работать в бешеном темпе. Давно большинство из нас привыкли делать несколько дел одновременно. Чтобы все успевать, приходится меньше времени уделять своим желаниям. Из-за постоянного стресса от спешки страдает эмоциональное и психологическое здоровье. Поэтому в мире решили создать философию медленного движения. Она пропагандирует замедление темпа жизни посредством правильного распределения дел. Именно в рамках этой философии был создан интересный праздник.