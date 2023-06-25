Какой завтра, 26 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 26 июня, Международный день борьбы с злоупотреблением наркотиками и их незаконного оборота. Верующие чтят память святой Акилины. До Нового года осталось 188 дней.

26 июня 2023 года – понедельник. 488-й день войны в Украине.

Какой завтра, 26 июня, церковный праздник

26 июня в церковном календаре – день памяти святой Акилины. Жила она в III веке и происходила из благочестивой, богатой семьи. С детства мать растила Акилину в любви ко Христу. Поэтому еще в раннем возрасте девочка пыталась обратить сверстников в христианство. Узнал об этом градоначальник города и привел Акилину к самому императору. Долго мучили девочку, подвергали страшным пыткам, но все раны Акилины Господь тут же исцелял. Увидев это, язычники решили просто отрубить голову мученицы.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит жаловаться на кого-либо или что-либо.

Не уходите вдали от дома после полудня.

Запрещено делиться радостями с другими людьми.

Народные приметы и традиции на 26 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: солнечный день, но цветы желтца закрываются, значит скоро она ухудшится;

собаки катаются по траве – к непогоде;

петух поет до 9 вечера — ждите дождя;

светит солнце, но цыплята прячутся под курицу-наседку — погода ухудшится;

мошкара летает — к хорошей погоде;

паук-крестовик забрался на закате в паутину — на следующий день будет сухая погода;

с самого утра стоит сильный запах цветов и травы – ждите дождя.

26 июня светит солнце, но цыплята прячутся под курицу-наседку — погода ухудшится / Фото: Pexels

Наши предки называли 26 июня Акулина Гречишница, потому что верили, что праздники помогают им сеять и выращивать гречку. Считалось, что именно в этот день наступает настоящее лето и появляется много оводов, комаров и других насекомых. В народе даже существовало поверье, если 26 июня ходить по лесу, то комары боятся. Обязательно на стол готовили блюда из гречки, а также угощали ими всех, кто шел мимо дома.

Погода на 26 июня

Завтра, 26 июня, в Киеве пасмурный день, несмотря на утреннее прояснение, ночью мелкий дождь, который закончится к утру, днем с грозой, который вечером превратится в мелкий дождь. Во Львове ясно в течение дня, без осадков. В Харькове облачно, днем пройдет сильный дождь, ослабевший до вечера. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +20 днем и +16 ночью. Во Львове +24 днем и +14 ночью. В Харькове +18 днем и +16 ночью. В Одессе +28 днем и +20 ночью.

Памятные даты 26 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 июня:

1886 год — французский химик Анри Муассан впервые получает чистый фтор;

1906 год — стартует первая в истории автомобильная гонка Гран-При Франции;

1919 год — выходит первый номер газеты "Нью-Йорк Дейли Ньюз";

1925 год — проходит премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка";

1945 год — на конференции в Сан-Франциско представители 50 государств подписывают Устав Организации Объединенных Наций;

1960 год — провозглашают независимость Мадагаскара;

2006 год — в Кельне проходит матч 1/8 финала Чемпионата мира по футболу Украина — Швейцария, в котором в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0 побеждает сборная Украины;

2012 год – Черногория официально начинает переговоры о вступлении в Европейский Союз.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 июня

Какие завтра именины: Иван, Яков, Акулина, Анна, Антонина.

Талисманом человека, рожденного 26 июня является лунный камень. Необычный камень, отличающийся уникальным оттенком с переливами. В Средние века верили, что лунный камень помогает обрести любовь и увидеть свое будущее со второй половинкой.

В этот день родились:

1810 год – украинский этнограф, историк права, общественный деятель Василий Тарновский (старший);

1918 год – украинский писатель и журналист Василий Бережной;

1927 год – украинская художница декоративного искусства Нинель Гаркуша;

1987 год – украинский музыкант Василий Васильцов.

Какой завтра день в Украине и мире

26 июня празднуют День рождения зубной щетки / Фото: Pexels

26 июня в Украине и мире Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Злоупотребление наркотиками считается наиболее угрожающим явлением современного мира. Достаточно быстро наркотические препараты приводят человека к потере здоровья и нравственной деградации. Чтобы усилить сотрудничество стран мира против наркотической зависимости и увеличить осведомленность людей о вреде наркотиков, в 1967 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила официальный международный день.

Также 26 июня Международный день в поддержку жертв пыток. Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день 1987 вступила в силу Конвенция против жестоких пыток, которая является одной из ключевых инициатив охраны прав и достоинства человека.

А еще 26 июня празднуют День косметолога. Сначала этот профессиональный праздник появился в США, но впоследствии вышел за пределы страны и стал популярен во всем мире. Впервые термин "косметология" начали употреблять в 20-е годы XX века. Его можно перевести с греческого как "искусство украшать". Однако сведения о косметологии встречались еще в Древнем Риме, где таких людей называли косметами. Профессией владели только жрецы и они помогали женщинам скрыть недостатки кожи.

26 июня празднуют и День рождения зубной щетки. Именно в этот день 1780 года англичанин Уильям Эдис организовал массовую продажу зубных щеток. Однако об этом несложном способе гигиены знали гораздо раньше. Первые упоминания о зубной щетке были найдены еще в истории стран Древнего Востока. Это были заостренные палочки из деревьев, содержащих эфирное масло.

Также 26 июня – Всемирный день производителей холода. Впервые праздник появился в 2019 году. Дату выбрали в честь дня рождения 1824 выдающегося британского ученого, лорда Кельвина Томпсона, создавшего шкалу температур.

А еще 26 июня в Украине празднуют День крымскотатарского флага.