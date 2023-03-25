Какой завтра, 26 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 26 марта, в Украине празднуют День национальной гвардии. Верующие чтят перенесение мощей святителя Никифора. До Нового года осталось 280 дней.

26 марта 2023 — воскресенье. 396-й день войны в Украине.

Какой завтра, 26 марта, церковный праздник

26 марта в церковном календаре – день перенесения мощей святителя Никифора. Он был Константинопольским патриархом. В 815 году император Лев V Армянин сослал его на остров Проконис из-за того, что святитель был иконопоклонником. Умер Никифор в 828 году. Его мощи похоронили в монастырской церкви святого Теодора. Через 19 лет после погребения на остров прибыл святой Мефодий и увидел, что мощи патриарха остались нетленными. Тогда их перенесли поначалу в цареградский храм св. Софии, а позже (846) в церковь Святых Апостолов.

Что запрещено делать в этот день

Не разрешается пилить деревья или даже ломать их ветки.

В целом запрещается вредить растениям.

Не злословьте и не ругайтесь.

Народные приметы и традиции на 26 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: туман означает, что лето будет дождливым;

дует южный ветер, ждите теплых весны и лета;

сухой и солнечный день до обильного урожая;

березы "плачут" обильным соком, летом будут дожди и холодная погода.

26 марта березы "плачут" обильным соком, летом будут дожди и холодная погода. / Фото: Pexels

Крестьяне пытались с уважением относиться к растениям на Никифоре. Верили, что можно навлечь на себя и свою семью беду, если навредить цветку или срубить дерево. Сны против 26 марта считались безопасными, но их никому не рассказывали. Но если увидеть сновидение днем, то оно точно не сбудется.

Погода на 26 марта

Завтра, 26 марта, в Киеве будет облачно с прояснениями, ночью мелкий дождь, который закончится к середине дня. Во Львове ясное утро сменится на облачный день и вечер, днем мелкий дождь, который пройдет до вечера. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе облачно, утром и днем пройдет дождь.

Температура воздуха в Киеве +12 днем и +10 ночью. Во Львове +11 днем и +5 ночью. В Харькове +14 днем и +7 ночью. В Одессе +11 днем и +8 ночью.

Памятные даты 26 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 марта:

1636 год — основан Утрехтский университет;

1826 год – Шуберт дает свой единственный публичный концерт;

1830 год — в Пальмире, штат Нью-Йорк, поступает в продажу Книга Мормона — священный текст Церкви Иисуса Христа Святых последних дней;

1845 год – в США получают патент на медицинский пластырь;

1881 год — Румыния провозглашена королевством;

1904 год — завершают строительство и сдают в эксплуатацию новое здание Львовского железнодорожного вокзала;

1917 год — в Киев из ссылки возвращается Михаил Грушевский;

1920 год – Латвия признает независимость Украинской Народной Республики и ее правительство;

1945 год – завершается битва за Иодзиму – единственная наземная операция японских сил, в которой потери армии США превысили их собственные;

1956 год – подписывают международное соглашение о создании Объединенного института ядерных исследований в Дубне;

1971 год — Восточный Пакистан провозглашает независимость от Пакистана, образовав государство Бангладеш и начав войну за независимость;

1979 год — премьер-министр Израиля Менахем Бегин, президент Египта Анвар Садат и президент США Джимми Картер подписывают египетско-израильское мирное соглашение;

1992 год — Верховная Рада Украины принимает закон "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Украины";

1995 год – в первых семи странах ЕС вступают в действие Шенгенские соглашения об отмене визового контроля на границах;

1999 год – макровирус Мелисса начинает распространяться по всему миру через электронную почту, нанеся ущерб на примерно 80 млн долларов;

2006 год – очередные парламентские выборы в Украине;

2008 год — впервые в Новой Шотландии, Канада проходит акция в поддержку больных эпилепсией, которая получила название — Фиолетовый день.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 марта

Какие завтра именины: Александр, Никифор, Терентий, Кристина.

Талисманом человека, рожденного 26 марта является оникс. Минерал отличается необычным полосатым украшением и давней историей. Издавна верили, что оникс оказывает положительное влияние на жизнь и здоровье человека. Его даже часто использовали в традиционной медицине.

В этот день родились:

1835 год – украинский исторический живописец Александр Литовченко;

1880 год – украинский художник, педагог, теоретик искусства Александр Богомазов.

Какой завтра день в Украине и мире

26 марта в мире Фиолетовый день (День больных эпилепсией) / Фото: Pexels

26 марта в Украине празднуют День национальной гвардии. Это профессиональный праздник, утвержденный 18 марта 2015 года указом президента Петра Порошенко. В состав этого военного формирования относятся бригады и полки оперативного назначения и охраны общественного назначения, полки охраны важных государственных объектов и т.д.

Также 26 марта в мире Фиолетовый день (День больных эпилепсией). В 2008 году инициатором создания отдельного события выступила обычная девятилетняя девочка Кэссиди Меган, которая болеет эпилепсией. Она хотела показать людям, что об этом заболевании существует слишком много мифов. Девочка прикрепила к одежде ленту фиолетового цвета. Идею Кэссиди поддержали разные организации по всему миру.

Эпилепсией называют группу неврологических расстройств, отличающихся основной отличительной чертой — наличием судорожных приступов. Пока нет точных причин возникновения этого заболевания, но плохие привычки и перенос тяжелых заболеваний. Лечения не существует, врачи могут только поддерживать нормальное состояние организма, а вот полное выздоровление невозможно.