Какой завтра, 26 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

26 мая 2023 года — пятница. 457-й день войны в Украине.

Какой завтра, 26 мая, церковный праздник

26 мая в церковном календаре – день памяти мученика Александра. Жил он в III веке во времена правления императора Максимиана и был храбрым воином. Исповедовал человек христианство. Поэтому когда другие воины устроили языческое празднование с принесением жертв идолам, Александр остался дома. Император видел мужество своего воина, но не хотел, чтобы он был христианином. Потому просил отказаться от веры. Получив отказ, он отдал приказ отсечь ему голову.

Что запрещено делать в этот день

Не отдавайте никому свои вещи, можно избавиться от счастья.

Запрещены большие расходы, потому что можно оказаться в тяжелом финансовом положении.

Разбитая посуда является предвестником несчастья, поэтому следует быть очень осторожными.

Народные приметы и традиции на 26 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: убили комара — ждите, что будет еще больше их совсем скоро;

если комаров нет, будет маленький урожай травы и овса;

к рассвету начали петь птицы – начнется дождь;

26 мая еще мало комаров – не будет дождя до конца этого месяца;

много мошек – осенью будет богатый урожай грибов;

часто летают стрижи и ласточки – ждите тепло.

26 мая часто летают стрижи и ласточки — ждите тепло / Фото: Pexels

Среди наших предков было поверье, что в этот день нельзя подходить к воде или купаться в водоемах, потому что это приведет к несчастью. Также ничего не сеяли на огородах, верили, что рассада точно не взойдет. В народе день называли Комарницей — потому что именно в этот день с комарами было связано немало примет.

Погода на 26 мая

Завтра, 26 мая, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясно до середины дня, а затем небо затянется облаками до вечера, днем будет идти дождь с грозой. В Харькове прояснится только вечером, днем ждите мелкий дождь, который стихнет до вечера. В Одессе в течение всего дня небо будет покрыто облаками, днем возможен дождь с грозой.

Температура воздуха в Киеве – +26 днем и +18 ночью. Во Львове – +22 днем и +13 ночью. В Харькове – +24 днем и +15 ночью. В Одессе – +22 днем и +17 ночью.

Памятные даты 26 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 мая:

1093 год — в день Вознесения половцы разбивают русское войско в битве на реке Стугна;

1648 год — 15-тысячная казацкая армия Богдана Хмельницкого громит 18-тысячную польскую армию Николая Потоцкого в битве под Корсунем;

1895 год — во время архиерейской визитации Белого Камня митрополит Сильвестр (Сембратович) освящает краеугольный камень под новую каменную церковь;

1938 год — в городе Вольфсбург Адольф Гитлер лично закладывает первый камень под новостройку первого завода "Фольксваген";

1953 год — начинается Норильское восстание политзаключенных;

2014 год — происходит первый бой за Донецкий аэропорт, украинские войска выбивают пророссийских боевиков из обоих терминалов аэропорта.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 мая

Какие завтра именины: Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Ян, Арина, Гликерия, Ирина.

Талисманом человека, рожденного 26 мая, является лазурит. Камень известен человечеству уже около 3 тысяч лет. Он не является драгоценным, но часто используется для изготовления украшений. Давно верили, что лазурит является символом дружбы и искренности.

В этот день родились:

1053 год — Великий князь киевский, князь черниговский и переяславский Владимир Мономах;

1936 год — украинский писатель и публицист Виталий Коротич;

1964 год — американский певец и рок-музыкант, прадед которого был коренным киевлянином Ленни Кравиц.

Какой завтра день в Украине и мире

26 мая День Бермудских островов / Фото: Pexels

26 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день линди-хоп. Линди-хоп – афроамериканский танец, появившийся в Нью-Йорке в 1920-30 годах. Сочетал в себе элементы сольных и партнерских танцев, используя импровизацию и движения афро-американских танцев. Праздник был установлен в честь дня рождения Фрэнки Мэннинга, родившегося 26 мая 1914 года во Флориде, переехавшего в детстве в район Гарлем (Нью-Йорк), где стал звездой танцев.

Также 26 мая День Бермудских островов. На Бермудских островах дата является национальным праздником. Празднуют проведением парада в Гамильтоне, а также автомобильной гонкой с западного до восточного края острова. Традиционно именно в этот день местные жители впервые в году выходят в море, а шорты-бермуды начинают носить как деловую одежду.