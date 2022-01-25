Какой завтра, 26 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

26 января 2022 – среда. В народе – Яремин день. Говорили, что нельзя спать с кошкой, иначе потеряешь рассудок. В этот день 1918 гетман Павел Скоропадский после взятия Директорией Киева собственноручно подписывает акт отречения власти и покидает город, а в 1932 принято постановление "О хлебозаготовках в Украине, Северном Кавказе и в Западной области", что становится началом борьбы против "петлюровской украинизации" и приводит к Голодомору 1932-33 годов.
До Нового года осталось 349 дней.
Какой завтра праздник в Украине и мире
26 января в Украине празднуют День работников контрольно-ревизионной службы. В 1993 году подписали Закон "О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине", и именно в нем эта дата была утверждена для празднования дня работников контрольно-ревизионной службы. Главное их задание – контролировать бухгалтерскую документацию, проводить финансовый учет и представлять отчеты в государственных организациях страны. Услуги данной службы необходимы, в первую очередь, бюджетным учреждениям и органам управления для проверки расходов денег, поступающих из казны.
Ежегодно 26 января празднуется Международный день таможенника. Этот праздник позволяет объединить работников всех таможенных служб мира и выявить между ними солидарность. В этот день обычно поднимаются вопросы о роли работников таможни в обществе.
Дата была выбрана неслучайно. В 1953 году в Вене прошла первая конференция, посвященная Совету таможенного сотрудничества. А эту организацию создали год назад. Регулярно международный день таможенника начали праздновать с 1983 года. Через 40 лет (1994) Совет таможенного сотрудничества переименовали в Всемирную таможенную организацию.
Украина присоединилась к Всемирной таможенной организации и празднованию этого праздника в 1992 году.
26 января также празднуют Всемирный день экологического образования. Создали праздник международные организации, а событие приурочили к тому, чтобы показать человечеству, какие проблемы с загрязнением окружающей среды существуют и как они влияют на здоровье и качество жизни. Начали праздник в Стокгольме в 1972 году во время семинара ООН. Однако на официальном уровне торжество было утверждено только в 1975 году после издания специальной Белградской хартии экообразования.
А еще 26 января празднуется День Австралии. Этот день посвящен колонизации этого континента европейцами. 26 января 1788 года капитан Филипп и 730 осужденных на корабле пришвартовались к берегам бухты современного Сиднея. Там они подняли британское знамя, что означало создание первой британской колонии на этой земле. Самый большой город Австралии (Сидней) назвали в честь виконта Сиднея, отдавшего приказ флоту исследовать новые земли.
День Австралии отмечается на государственном уровне. В XX веке все колонии объединились, был создан Австралийский Союз, существующий по сей день. В 1994 году День Австралии становится официальным государственным праздником и является сегодня выходным днем. А вот туземские австралийцы считают 26 января Днем вторжения или Днем траура.
Какой завтра праздник еще в мире:
- День "давай поговорим" в Канаде;
- День инженера в Панаме;
- День освобождения в Уганде;
- День обмена семенами;
- День штата Мичиган, США.
Какой завтра, 26 января, церковный праздник
26 января в церковном календаре – день памяти Ермила и Стратоника Сингидонских. Они были двумя друзьями из Сингидунума (сегодня город Белград, Сербия), осужденных на мученическую смерть за христианскую веру.
Ермила был диаконом в городе Сингидунум. Откровенно проявлял свою христианскую позицию, за что был брошен в тюрьму. Долгое время его подвергали страшным пыткам. Но они не смогли заставить мученика отречься от Христа. Правитель города, который был ярым язычником, приказал утопить Ермила в реке Дунай.
Стратоник был смотрителем темницы, куда бросили Ермилу. А такое его другом. Он боялся, что потеряет должность и свою службу, если откроется всем, что тайно исповедует христианство. Увидев страдание своего товарища, Стратоник не смог удержать слез, чем и выдал себя. Принял мученическую смерть с Ермилом. Сегодня мощи святых находятся в Софийском храме (Константинополь).
Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 января
Какие завтра именины: Петр, Ефим, Максим, Иаков, Афанасий.
Талисманом людей, рожденных 26 января, является нефрит. Этот камень известен человечеству еще со времен неолита. И многочисленные археологические находки доказывают это. Нефрит использовали и для изготовления оружия, и в качестве украшения. Особенно чтили камень в Китае, Тибете, Монголии и Египте.
В этот день родились:
- 1670 год – австрийский художник голландского происхождения эпохи Барокко Якоб ван Шуппен;
- 1714 год – французский скульптор Жан-Батист Пигаль;
- 1763 год – французский военный, маршал Франции, король Швеции и Норвегии Карл XIV Юхан;
- 1777 год – украинский историк, этнограф, переводчик Василий Ломиковский;
- 1897 год – украинский поэт и общественный деятель Иван Кулик (Израиль Юделевич);
- 1921 год – японский бизнесмен, основавший компанию "Sony" Акио Морита;
- 1925 год – американский киноактер Пол Ньюман;
- 1950 год – украинский ученый в области горноводства Владимир Белецкий;
- 1953 год – премьер-министр Дании, 12-й генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен;
- 1979 год – украинский футболист Максим Калиниченко.
Что запрещено делать в этот день
- 26 января запрещается засыпать рядом с кошкой, наши предки верили, что тогда можно потерять рассудок.
- Нельзя обижать животное, иначе не будет счастья 7 лет подряд.
Народные приметы и традиции на 26 января
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: лес трещит – морозы надолго, а если шумит – скоро будет оттепель;
- 26 января вокруг месяца круг – ждите вьюги;
- кошка прячет мордочку – будет мороз, лижет лапку – солнечная погода, катается по полу – к теплой погоде;
- если кошка скребет пол когтями – будет метель;
- 26 января котик ложится вверх животом – будет тепло;
- если кошка садится на подоконник и смотрит в окно – ждите оттепели;
- в печи плохая тяга – к теплу, а если сильная – будут морозы;
- у окна 26 января щебечет синица – весна будет ранней.
В народе 26 января называли "Яремин день" в честь мученика Ермила. Верили, что в этот день нельзя обижать домашних животных, особенно кошек. Наши предки пытались 26 января простить всех своих обидчиков и не начинать новых ссор.
Погода на завтра, 26 января
Завтра, 26 января, в Киеве облачно, утром мелкий снег, который усилится. Во Львове в течение дня будет облачная погода, ночью будет идти дождь со снегом, который утром сменится на мелкий снег. В Одессе облачно с конца дня, днем начнется снег. В Харькове облачно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве -2 днем и -5 ночью. Во Львове ночью -1, днем до +1. В Одессе -1 день и -7 ночью. В Харькове -11 ночью и -5 днем.
Памятные даты 26 января
В этот день год назад НБУ запрещает банкам использовать мелкий шрифт в документах, а Тони Блинкен становится госсекретарем США.
Календарь важных событий в Украине и мире за 26 января:
- 1244 год – в хрониках впервые появляется название поселения Берлин;
- 1500 год – первые европейцы прибывают в Бразилию, открыв устье Амазонки;
- 1564 год – в ходе Ливонской войны происходит битва при Чашниках;
- 1699 год – заключают Карловицкий мир, завершающий 17-летнюю войну Священного Союза Австрии, Речи Посполитой и Венецианской республики против Османской империи;
- 1788 год – британские корабли доставляют в Австралию 730 заключенных, основывающих Сидней;
- 1802 год – создают библиотеку Конгресса США;
- 1808 год – в Австралии происходит так называемый "ромовой мятеж";
- 1875 год – американец Джордж Грин получает патент на первую бормашину, работавшую от электрических батарей;
- 1886 год – немецкий конструктор Карл Бенц получает патент на трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания;
- 1893 год – Бенц создает четырехколесный автомобиль, который становится основой для многих удачных гоночных машин;
- 1905 год – в Южной Африке обнаруживают самый большой в мире алмаз "Куллинан" весом 3106 каратов;
- 1919 год – махновцы заключают договор о совместных действиях с большевиками;
- 1931 год – из тюрьмы освобождают Магатма Ганди; 1934 год – подписывают пакт Гитлера-Пилсудского между Германией и Польшей;
- 1939 год – войска генерала Франко берут Барселону;
- 1945 год – советские войска занимают польский город Освенцим и освобождают уцелевших узников концентрационных лагерей;
- 1949 год – компания "Американ Эйрлайнз" первой в мире вводит предупреждение по громкоговорителям о правилах безопасности пассажиров;
- 1950 год – вступает в силу Конституция Индии;
- 1956 год – в Италии начинают Седьмые зимние Олимпийские игры;
- 1965 год – хинди становится официальным языком Индии;
- 1972 год – югославка Вулович Весна остается живой после падения самолета с высоты 10 159 метров;
- 1980 год – Канада объявляет о бойкоте московской Олимпиады;
- 1983 год – выпущена программа электронных таблиц Lotus 1-2-3;
- 1992 год – Украина устанавливает дипломатические отношения с Японией;
- 1997 год – в Чечне проходят президентские выборы, набрав 65% голосов, победу одерживает Аслан Масхадов;
- 1999 год – Сенат США отвергает предложение демократов о прекращении слушаний по обвинению президента страны Билла Клинтона;
- 2000 год – в Аргентине археологи находят останки самого большого в истории нашей планеты динозавра;
- 2001 год – в Черном море затонул украинский теплоход "Память Меркурия", на борту которого было 54 человека (12 человек погибли, 8 пропали без вести);
- 2001 год – в результате землетрясения в Гуджарате (Индия) погибает более 20 тысяч человек;
- 2003 год – американец Вейхенмайер Эрик становится первым слепым человеком, покорившим все самые высокие горные пики на всех семи континентах.