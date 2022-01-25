Какой завтра, 26 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 26 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

26 января 2022 – среда. В народе – Яремин день. Говорили, что нельзя спать с кошкой, иначе потеряешь рассудок. В этот день 1918 гетман Павел Скоропадский после взятия Директорией Киева собственноручно подписывает акт отречения власти и покидает город, а в 1932 принято постановление "О хлебозаготовках в Украине, Северном Кавказе и в Западной области", что становится началом борьбы против "петлюровской украинизации" и приводит к Голодомору 1932-33 годов.

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Какой завтра праздник в Украине и мире

26 января в Украине празднуют День работников контрольно-ревизионной службы. В 1993 году подписали Закон "О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине", и именно в нем эта дата была утверждена для празднования дня работников контрольно-ревизионной службы. Главное их задание – контролировать бухгалтерскую документацию, проводить финансовый учет и представлять отчеты в государственных организациях страны. Услуги данной службы необходимы, в первую очередь, бюджетным учреждениям и органам управления для проверки расходов денег, поступающих из казны.

Ежегодно 26 января празднуется Международный день таможенника. Этот праздник позволяет объединить работников всех таможенных служб мира и выявить между ними солидарность. В этот день обычно поднимаются вопросы о роли работников таможни в обществе.

Дата была выбрана неслучайно. В 1953 году в Вене прошла первая конференция, посвященная Совету таможенного сотрудничества. А эту организацию создали год назад. Регулярно международный день таможенника начали праздновать с 1983 года. Через 40 лет (1994) Совет таможенного сотрудничества переименовали в Всемирную таможенную организацию.

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Украина присоединилась к Всемирной таможенной организации и празднованию этого праздника в 1992 году.

26 января также празднуют Всемирный день экологического образования. Создали праздник международные организации, а событие приурочили к тому, чтобы показать человечеству, какие проблемы с загрязнением окружающей среды существуют и как они влияют на здоровье и качество жизни. Начали праздник в Стокгольме в 1972 году во время семинара ООН. Однако на официальном уровне торжество было утверждено только в 1975 году после издания специальной Белградской хартии экообразования.

26 января празднуют День Австралии / Pexels

А еще 26 января празднуется День Австралии. Этот день посвящен колонизации этого континента европейцами. 26 января 1788 года капитан Филипп и 730 осужденных на корабле пришвартовались к берегам бухты современного Сиднея. Там они подняли британское знамя, что означало создание первой британской колонии на этой земле. Самый большой город Австралии (Сидней) назвали в честь виконта Сиднея, отдавшего приказ флоту исследовать новые земли.

День Австралии отмечается на государственном уровне. В XX веке все колонии объединились, был создан Австралийский Союз, существующий по сей день. В 1994 году День Австралии становится официальным государственным праздником и является сегодня выходным днем. А вот туземские австралийцы считают 26 января Днем вторжения или Днем траура.

Какой завтра праздник еще в мире:

День "давай поговорим" в Канаде;

День инженера в Панаме;

День освобождения в Уганде;

День обмена семенами;

День штата Мичиган, США.

Какой завтра, 26 января, церковный праздник

26 января - день памяти Ермила и Стратоника Сингидонских / Pexels

26 января в церковном календаре – день памяти Ермила и Стратоника Сингидонских. Они были двумя друзьями из Сингидунума (сегодня город Белград, Сербия), осужденных на мученическую смерть за христианскую веру.

Ермила был диаконом в городе Сингидунум. Откровенно проявлял свою христианскую позицию, за что был брошен в тюрьму. Долгое время его подвергали страшным пыткам. Но они не смогли заставить мученика отречься от Христа. Правитель города, который был ярым язычником, приказал утопить Ермила в реке Дунай.

Стратоник был смотрителем темницы, куда бросили Ермилу. А такое его другом. Он боялся, что потеряет должность и свою службу, если откроется всем, что тайно исповедует христианство. Увидев страдание своего товарища, Стратоник не смог удержать слез, чем и выдал себя. Принял мученическую смерть с Ермилом. Сегодня мощи святых находятся в Софийском храме (Константинополь).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 26 января

Какие завтра именины: Петр, Ефим, Максим, Иаков, Афанасий.

Талисманом людей, рожденных 26 января, является нефрит. Этот камень известен человечеству еще со времен неолита. И многочисленные археологические находки доказывают это. Нефрит использовали и для изготовления оружия, и в качестве украшения. Особенно чтили камень в Китае, Тибете, Монголии и Египте.

26 января родился украинский футболист, Максим Калиниченко / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

1670 год – австрийский художник голландского происхождения эпохи Барокко Якоб ван Шуппен;

1714 год – французский скульптор Жан-Батист Пигаль;

1763 год – французский военный, маршал Франции, король Швеции и Норвегии Карл XIV Юхан;

1777 год – украинский историк, этнограф, переводчик Василий Ломиковский;

1897 год – украинский поэт и общественный деятель Иван Кулик (Израиль Юделевич);

1921 год – японский бизнесмен, основавший компанию "Sony" Акио Морита;

1925 год – американский киноактер Пол Ньюман;

1950 год – украинский ученый в области горноводства Владимир Белецкий;

1953 год – премьер-министр Дании, 12-й генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен;

1979 год – украинский футболист Максим Калиниченко.

Что запрещено делать в этот день

26 января запрещается засыпать рядом с кошкой, наши предки верили, что тогда можно потерять рассудок.

Нельзя обижать животное, иначе не будет счастья 7 лет подряд.

Народные приметы и традиции на 26 января

26 января кошка прячет мордочку – будет мороз / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: лес трещит – морозы надолго, а если шумит – скоро будет оттепель;

26 января вокруг месяца круг – ждите вьюги;

кошка прячет мордочку – будет мороз, лижет лапку – солнечная погода, катается по полу – к теплой погоде;

если кошка скребет пол когтями – будет метель;

26 января котик ложится вверх животом – будет тепло;

если кошка садится на подоконник и смотрит в окно – ждите оттепели;

в печи плохая тяга – к теплу, а если сильная – будут морозы;

у окна 26 января щебечет синица – весна будет ранней.

В народе 26 января называли "Яремин день" в честь мученика Ермила. Верили, что в этот день нельзя обижать домашних животных, особенно кошек. Наши предки пытались 26 января простить всех своих обидчиков и не начинать новых ссор.

Погода на завтра, 26 января

Завтра, 26 января, в Киеве облачно, утром мелкий снег, который усилится. Во Львове в течение дня будет облачная погода, ночью будет идти дождь со снегом, который утром сменится на мелкий снег. В Одессе облачно с конца дня, днем ​​начнется снег. В Харькове облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве -2 днем ​​и -5 ночью. Во Львове ночью -1, днем ​​до +1. В Одессе -1 день и -7 ночью. В Харькове -11 ночью и -5 днем.

Памятные даты 26 января

26 января 2021 года НБУ запрещает банкам использовать мелкий шрифт в документах / Pexels

В этот день год назад НБУ запрещает банкам использовать мелкий шрифт в документах, а Тони Блинкен становится госсекретарем США.

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 января: