Какой завтра, 27 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 27 апреля, Международный день распространения информации о донорском зачатии и День азбуки Морзе. Верующие чтят память папы Мартина Исповедника. До Нового года осталось 248 дней.

27 апреля 2023 года — четверг. 428-й день войны в Украине.

Какой завтра, 27 апреля, церковный праздник

27 апреля в церковном календаре – день памяти Мартина Исповедника. Родился в Тоскании (Италия) и получил хорошее образование. Впоследствии поступил в клир Римской церкви. Когда умер папа Феодосий, его избрали на престол папы Римского.

Это были именно те времена, когда монофелиты распространяли свою ересь. Папа Мартин был ярым поклонником христианства, поэтому созвал Поместный Собор в Риме, где осудил еретиков. После этого он послал Константинопольскому патриарху Павлу послание, где уговаривал вернуться к православному исповеданию. За это правитель рассердился на Мартына и велел привести его на суд. Сначала христианина не могли схватить, но впоследствии он все же попал в их руки.

В 654 году Мартына сослали на остров, а затем отправили на суд в Константинополь. Там ему предъявили обвинения, арестовали и приговорили к смертной казни. Несколько раз папе предлагали пойти на сотрудничество с Константинопольской церковью, но Мартын отказался. Его мужество так удивило, что наказание решили изменить в ссылку в Херсонес. Там он умер.

Что запрещено делать в этот день

Не ловите лис и никоим образом не оскорбляйте этих животных.

Нельзя охотиться на ворон.

Не ругайтесь.

Народные приметы и традиции на 27 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: солнечный и теплый для хорошего урожая;

вороны сидят близко к земле — будет тепло, а если летают – похолодание;

увидели двух журавлей — скоро сыграете свадьбу;

если обидели лису — нарветесь на мошенников.

27 апреля обидели лису — нарветесь на мошенников / Фото: Pexels

С этого дня славяне начинали свататься и ходить в гости. Считалось, что все знакомства, созданные в течение трех дней от 27 апреля, будут удачными. Весь день лучше носить обереги или амулеты, так что вы сможете защитить себя от нечистой силы. В прежние времена в этот день почитается память мучеников.

Погода на 27 апреля

Завтра, 27 апреля, в Киеве облачная погода, ночью будет идти дождь, который усилится утром, но днем закончится. Во Львове утром небольшое прояснение, но в целом пасмурная погода, без осадков. В Харькове пасмурно, утром будет идти мелкий дождь, днем дождь с грозой, вечером снова мелкий дождь. В Одессе облачно, ночью дождь, который по утрам стихнет и до конца дня уже без осадков.

Температура воздуха в Киеве +9 днем и +7 ночью. Во Львове +10 днем и +2 ночью. В Харькове +18 днем и +10 ночью. В Одессе +10 днем и +9 ночью.

Памятные даты 27 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 апреля:

1509 год – папа Римский Юлиан II отлучает от церкви Венецию;

1521 год — на филиппинском острове Мактан в схватке с туземцами погибает 41-летний португальский мореплаватель Фернан Магеллан;

1565 год — на Филиппинах основывают первое испанское поселение — город Себу;

1644 год — впервые в Канаде высаживают пшеницу;

1667 год — уже давно невидящий английский поэт Джон Милтон продает за 10 фунтов права на написанную им в том году поэму "Потерянный рай", которую впоследствии признают лучшей в его творчестве;

1746 год — в битве у Каллоден-Мора шотландские повстанцы под руководством претендента на английский престол Карла Эдуарда Стюарта были разбиты английскими войсками, во главе которых стоял Уильям Август, брат английского короля Георга II;

1749 год — первое официальное исполнение музыки Генделя во время Королевских фейерверков прервано из-за возникновения пожара;

1773 год — английский парламент принимает "чайный акт", который позволил Ост-Индийской компании, находившейся на грани банкротства ввезти в североамериканские колонии фактически беспошлинно полмиллиона фунтов чая;

1825 год — английский социалист-утопист Роберт Овен основывает в Америке колонию, которую назвал Новой Гармонией;

1828 год — открывается Лондонский зоосад;

1865 год — через несколько дней после окончания гражданской войны вблизи Мемфиса на Миссисипи взрывается пароход "Султанша", на борту которого находилось около 2100 пассажиров;

1908 год — начало IV Олимпийских игр в Лондоне;

1940 год — по приказу Генриха Гиммлера вблизи Кракова (Польша) создают концентрационный лагерь Аушвиц;

1950 год — Великобритания признает государство Израиль;

1956 год — известный боксер Рокки Марчиано, чемпион мира по сверхтяжелой весовой категории, покидает профессиональный ринг;

1960 год — Ли Синман, в четвертый раз с 1948 года избранный президентом Южной Кореи, вынужденно подает в отставку из-за массовых беспорядков, вызванных авторитарными методами его правления;

1961 год — Великобритания признает независимость Сьерра-Леоне;

1965 год — в США запатентованы подгузники "Памперс";

1967 год — в Монреале открывается выставка "Expo-67";

1977 год — в Штутгарте (ФРГ) заканчивается двухлетний судебный процесс по делу группы Баадера-Майнгоф, известной также как Фракция Красной Армии (РАФ);

1978 год — в Афганистане происходит военный переворот — убит президент М.Дауда;

1981 год — компания "Xerox" анонсировала выход информационной системы "STAR 8010", первого массового компьютера с мышкой и графическим интерфейсом.;

1992 год — совет руководителей Международного валютного фонда голосует за принятие Украины в состав МВФ;

1993 год — в Сингапуре впервые после 1949 происходит встреча представителей Китайской Народной Республики и Китайской Республики (Тайвань) на высшем уровне;

1995 год — День основания Государственного казначейства (казны) Украины;

1997 год — в Техасе военная группировка под названием "Республика Техас", захватывает двух заложников и условием их освобождения ставит предоставление независимости от США штата Техас;

2001 год — премьер-министр Украины Виктор Ющенко подает в отставку;

2005 год — свой первый полет совершил авиалайнер "Airbus A380";

2012 год — взрывы в Днепре (бывший Днепропетровск).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 апреля

Какие завтра именины: Мартын, Иван, Антон.

Талисманом человека, рожденного 27 апреля, является кошачий глаз. Камень с узкой полоской посередине, которая двигается, если минерал переворачивать. За это и получил свое название. Считается, что кошачий глаз способен создать защиту и даже уберечь себя от смерти.

В этот день родились:

1494 год — османский султан при котором Османская империя получила наибольшее расширение, муж Роксоланы Сулейман I Пышный;

1791 год — американский изобретатель и художник Сэмюэл Финли Бриз Морзе;

1920 год — украинский математик, основатель современного подхода к задачам нелинейного анализа Марк Красносельский;

1966 год — мариупольский борец, первый чемпион Летних Олимпийских игр от Украины Вячеслав Олейник;

1977 год — младший сержант Вооруженных сил Украины. Герой Украины Василий Мельников;

1978 год — украинский хоккеист Олег Тимченко;

1994 год — украинский пловец, трехкратный чемпион и семикратный призер Летних Паралимпийских игр Евгений Богодайко.

Какой завтра день в Украине и мире

27 апреля празднуют Всемирный день тапира / Фото: pixabay.com

27 апреля в Украине и мире отмечают День азбуки Морзе. В этот день родился Самюэль Морзе, создавший специальный способ передачи информации с помощью точек и тире. В настоящее время кодирование информации выглядит несколько измененным. Всю жизнь Самюэль зарабатывал живописью, писал портреты.

В 1825 г. он получил сообщение о тяжелой болезни жены, но до момента приезда не застал ее живой. К тому времени все послания шли очень долго. Сгоревший Морзе начал думать над изобретением, которое дало бы возможность людям посылать сообщения гораздо быстрее. На это дело он потратил 13 лет. В результате он создал электромагнитный телеграф, ныне известный как "аппарат Морзе". Тогда же появились и специальные коды в виде точек и тире – азбука Морзе.

Также 27 апреля Международный день распространения информации о донорском зачатии (International Donor Conception Awareness Day). Главная цель этого дня состоит в повышении осведомленности о вызовах и проблемах, с которыми сталкиваются семьи и люди, которые используют для зачатия детей доноров. В результате зачатия донором могут возникать сложные социальные, эмоциональные и правовые проблемы. О них следует говорить вслух. Для этого проводятся различные семинары, конференции, лекции и другие мероприятия.

А еще 27 апреля День рождения "Памперсов". Именно в этот день 1965 года компания Procter & Gamble запатентовала одноразовые подгузники, получившие название "Pampers". Такую нужную вещь изобрел сотрудник Виктор Миллз, занимавшийся производством мыла. В то время в его семье было трое маленьких внуков, поэтому для него было актуально изобретение одноразовых подгузников. Первые "памперсы" были испытаны самими внуками Миллза. И стало ясно, что его изобретение достаточно эффективно.

27 апреля празднуют Всемирный день тапира. Это травоядное млекопитающее, внешне напоминающее свинью с коротким, но очень подвижным хоботом. Обитают эти животные в лесах Южной Америки и Азии. Однако тапиры настолько малоизвестны, что даже в этих регионах о них мало что знают. Также большой проблемой является вырубка лесов и охота на тапиров, что значительно снижает их популяцию.

Также 27 апреля Всемирный день обоняния. Был основан шотландцем Джорджем Доддом в 1988 году. Он был ученым-ароматистом, парфюмером, экспертом по запахам и ароматерапевтом.

А еще 27 апреля Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях (International Girls in ICT Day ). Празднуется каждый год четвертого четверга апреля. Именно гендерные стереотипы по результатам исследований останавливают девушек в выборе технических специальностей.

27 апреля Всемирный день графического дизайна. Это особая разновидность проектной и художественной деятельности, результатом которой является объединение в одно целое текста, идеи, изображения для концентрации внимания целевой аудитории.