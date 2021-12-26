Какой завтра, 27 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

27 декабря 2021 – понедельник. В народе – Филимонов день. В этот день 1918 Временным рабоче-крестьянским правительством Украины было принято решение о переезде в Белгород. Город определенное время остается украинским, пока строгая директива из Кремля вынуждает руководителей УССР отказаться от него. А в 1831 году 22-летний Чарльз Дарвин из английского порта Девенпорт отправляется в пятилетнюю экспедицию на южные острова в Атлантическом и Тихом океанах. Материалы, собранные во время экспедиции, легли в основу его фундаментальной работы Происхождение видов путем естественного отбора.
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Какой завтра праздник в Украине и мире
27 декабря празднуется День вырезания снежинок. Хоть это и не официальный праздник, но очень веселый и положительный. В этот день стоит собраться всей семьей и попытаться вырезать интересные снежинки из бумаги или других материалов.
Сделать снежинку из бумаги достаточно просто и многие из нас создавали эти зимние украшения в детстве. Для этого нужно:
- взять квадратный лист бумаги, сложить его пополам, чтобы образовался треугольник;
- затем снова пополам и еще раз, пока не образуется равнобедренный треугольник;
- доверьтесь интуиции или нарисуйте карандашом линии, по которым вы будете вырезать;
- осторожно разверните лист – снежинка готова.
А если вам нужна более подробная инструкция, следует просмотреть видео:
Можно также создать объемную снежинку из бумаги. Хотя это и кажется тяжелым на первый взгляд, но инструкция достаточно проста:
- возьмите квадратный лист бумаги;
- согните его пополам, чтобы получить треугольник; в треугольнике сделайте три прорези;
- откройте треугольник, чтобы снова получить квадрат, и согните все полученные части (начиная с внутреннего квадратика), закрепите их скотчем или клеем;
- таких частей требуется 6 штук;
- соберите их вместе и закрепите.
Также можно просмотреть видео:
Какой завтра праздник еще в мире:
- День обольщения;
- День воротник-навыворот;
- День фруктового пирога в США;
- День "Сходи в зоопарк";
- Праздник святого семейства.
Какой завтра, 27 декабря, церковный праздник
27 декабря в церковном календаре – День Филимона и День памяти мучеников Аполлония, Феотиха и Ариана. Они жили в Египте и погибли за веру во Христа.
Когда страной правил император Диоклетиан на христиан, происходили массовые гонения. Если человек отказывался поклоняться языческим идолам, его жестоко пытали и мучили.
Аполлоний был чтецом и христианином. Он испугался пыткой, а потому подкупил язычника Филимона, договорившись, что последний наденет его одежду и принесет идолам жертву. Однако на Филимона взошло озарение Господне. Он уверовал в Иисуса Христа и заявил об этом, не опасаясь наказания. Аполлоний услышал об этом, почувствовал стыд за свои страхи и, покаявшись, признался тоже в своей вере. Их обоих долго пытали, а затем казнили, отрубив головы.
В пытках участвовал правитель Ариан. На могилах казненных христиан он получил исцеление от болезни. Это чудо заставило его поверить в Иисуса Христа и принять крещение. Один из телохранителей Ариана – Феотих – поддержал своего правителя. За это их завязали в мешки и бросили в море утопать.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 декабря
Какие завтра именины: Федор, Степан, Лука, Давид, Иосиф, Иаков, Тихон, Ферапонт.
Талисманом людей, рожденных 27 декабря, является змеевик. Этот минерал был известен уже пять тысяч лет назад. Есть сведения, что змеевик использовался в Китае в III веке до нашей эры. Существует немало легенд, связанных с происхождением названия камня. Самая интересная история рассказывает о тех временах, когда Адам попробовал зеленое яблоко (плод познания), то поперхнулся им и кусочек яблока, вылетев из горла, стал камнем.
В этот день родились:
- 1571 год – немецкий астроном, который первым заявил, что планеты вращаются вокруг Солнца, Иоганн Кеплер;
- 1817 год – грузинский поэт-романтик, Бараташвили Николоз Мелитонович;
- 1822 год – французский химик и бактериолог, Луи Пастер;
- 1876 год – украинский певец (лирический тенор), общественный деятель, Иван Алчевский;
- 1885 год – украинский актер театра и кино, Степан Шкурат;
- 1888 год – немецкая актриса, сценарист, писательница-фантаст, Теа фон Гарбу;
- 1901 год – немецкая киноактриса и певица, Марлен Дитрих;
- 1908 год – кобзарь, дирижер, Владимир Божик;
- 1934 год – 9-кратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, обладательница наибольшего числа олимпийских наград за всю историю Олимпийских игр, Лариса Латынина (Дирий).
Что запрещено делать в этот день
- 27 декабря не выходят из дома не умывавшись.
- Не разрешалось садиться на коня.
- Начиная любое дело, не забудьте обрызгать себя водой.
Народные приметы и традиции 27 декабря
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: если день теплый, то лето будет жарким;
- 27 декабря в течение дня меняется погода – скоро будет оттепель;
- если ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую, скоро пойдет снег и погода будет пасмурной;
- ночью был иней, значит, днем можно ожидать снега;
- 27 декабря над лесом можно увидеть синие пятна – выпадет снег;
- какая погода в Филимонов день, такой следует ожидать в феврале;
- если погода теплая, то и лето будет жарким.
В Филимонов день, 27 декабря, христиане пытались тщательно убрать свой дом. Ведь считалось, что в этот день идет борьба между тьмой и светом. А у неряшливых хозяев в доме собирается нечисть. Также наши предки считали, что вся нечисть боится воды. Поэтому 27 декабря нужно умываться и окроплять себя водой. Это оградит человека от злых сил.
Прогноз погоды завтра, 27 декабря
Завтра, 27 декабря, в Киеве безоблачно, лишь к вечеру могут появиться первые облака. Осадков не ожидается. Во Львове утром будет идти дождь, без существенных осадков. В Одессе пасмурная, с середины дня возможен мелкий снег. В Харькове облачно, без осадков.
В Киеве температура воздуха днем -5, ночью -9 градусов. Во Львове ночью -10, а днем -4 градуса. В Одессе днем нулевая температура, а ночью возможен до -2. В Харькове днем -6, а ночью -11.
Памятные даты 27 декабря
В этот день год назад Билл Гейтс (основатель корпорации Microsoft) делает оптимистический прогноз на 2021 год, а Дональд Трамп покидает Белый дом.
Календарь важных событий в Украине и мире за 27 декабря:
- 537 год – в Константинополе, столице Византийской империи, освящают храм святой Софии, который на протяжении тысячелетия был главным храмом православного мира;
- 1929 год – Сталин провозглашает политику "ликвидации кулачества как класса";
- 1932 год – появляется постановление ЦИК и СНК СССР о введении в СССР единой паспортной системы, крестьяне паспортов не получили и фактически превратились в крепостных;
- 1932 год – в разгар Великой депрессии в Нью-Йорке открывается крупнейший в мире театр искусств Radio City Music Hall на 5945 мест;
- 1934 год – политбюро ЦК ВКП(б) принимает депортацию 2 000 "антисоветских" семей из приграничных районов Украины;
- 1945 год – в Нью-Йорке представители 28 стран подписывают соглашение о создании Международного валютного фонда;
- 1978 год – король Испании Хуан Карлос I после национального референдума утверждает новую демократическую Конституцию;
- 1991 – независимость Украины признают Алжир, КНР, Социалистическая Республика Вьетнам, Камбоджа, Молдова и Франция;
- 1994 год – запущена в эксплуатацию киевская станция метро "Позняки"; 1997 год - введена в эксплуатацию станция метро "Печерская".