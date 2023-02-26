Какой завтра, 27 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 27 февраля, в мире отмечают Международный день родного языка. Верующие чтят память пророка Захария Серповидца. До Нового года осталось 306 дней.

27 февраля 2023 — понедельник. 369 день войны в Украине.

Какой завтра, 27 февраля, церковный праздник

27 февраля в церковном календаре – день памяти святого Кирилла. Он был братом равноапостольного Мефодия. Родились братья в Македонии в городе Солуне. Кирилл получил очень хорошее образование и уже в 14-летнем возрасте воспитывался вместе с сыном императора.

Дальше юноша получил сан пресвитера. Вернувшись в Константинополь, Кирилл сначала работал библиотекарем в соборной церкви и преподавателем философии. С успехом святой вел дебаты с еретиками, магометанами и иконоборцами. Однако он всегда стремился к одиночеству, поэтому решил на время удалиться на горе Олимп, где уже жил его старший брат Мефодий. Но одиночество не продолжалось долго.

В 857 году братьев отправил император Михаил в миссионерскую поездку, чтобы проповедовать Слово Божье в хазар. По дороге остановились братья в Херсоне, нашли там мощи святого Климента, который являлся папой Римским.

27 февраля — день памяти святого Кирилла / Фото: commons.wikimedia.org

В 862 году началось их главное дело. Братья Кирилл и Мефодий по просьбе князя Ростислава отправились в Моравию, чтобы там проповедовать Евангелие на славянском языке. Они составили славянскую азбуку и перевели святые книги на славянский язык.

Что нельзя делать в этот день

Лучше в этот день не посещать врачей, особенно стоматологов или косметологов.

Запрещается стричь ногти и волосы.

Не стоит злорадствовать, злословить, обижаться, ругаться, лениться.

Народные приметы и традиции на 27 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: за окном хорошая погода, значит скоро придет похолодание;

27 февраля сильный мороз – ждите жаркое лето;

солнечный день до теплых лет, однако морозы еще продержатся долго;

громко щебечут синицы — будет потепление;

погода на Кирилла показывает, каким будет август.

27 февраля громко щебечут синицы — будет потепление / Фото: Pexels

Покупки, совершенные в этот день, будут удачными и доставят немало удовольствия. Издавна верили, что сны против 27 февраля вещи. Поэтому попытайтесь утром вспомнить, что вам снилось. Если тарелка и горшок – ждите неудачи в делах. Кладбище – к долгой и счастливой жизни. Рыба – получите неожиданные новости. Малыш на руках – стабильность и покой. А вот часы снятся к временным трудностям.

Погода на 27 февраля

Завтра, 27 февраля, в Киеве пасмурно, утром мелкий снег, который усилится к середине дня. Во Львове облачно, утром ослабеющий до обеда снег, но будет идти до позднего вечера. В Харькове пасмурно, утром сильный дождь со снегом, а днем сильный дождь. В Одессе облачно, но без осадков.

Температура воздуха в Киеве 0 днем и -1 ночью. Во Львове +1 день и -3 ночью. В Харькове +2 день и 0 ночью. В Одессе +10 днем и +4 ночью.

Памятные даты 27 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 февраля:

1593 год — японские войска разбивают китайско-корейскую коалиционную армию в битве при Пекчегване;

1594 год – первый из Бурбонов, Генрих IV, становится королем Франции;

1870 год – японское правительство утверждает государственный флаг;

1918 год — начинается поход сечевых стрелков против налетевших на Украину большевистских войск;

1919 год — комиссия Антанты проводит встречу с украинским атаманом Симоном Петлюрой;

1933 год – поджог Немецкого Рейхстага, который был использован Гитлером как повод для роспуска Рейхстага и установления диктатуры в Третьем Рейхе;

1942 год — происходят массовые расстрелы в Бабьем Яру немецкими войсками членов украинского националистического подполья;

1942 год – начинается битва в Яванском море между Японией и США;

1952 год — ООН впервые проводит заседание в новой штаб-квартире в Нью-Йорке;

1991 год — президент США Джордж Герберт Уокер Буш объявляет об освобождении Кувейта в ходе операции "Буря в пустыне";

2014 год – войска российского спецназа в военной форме без опознавательных знаков захватывают здания парламента и Совета министров Крыма и вывешивают над ними российские флаги.

Именины: как назвать родившегося 27 февраля ребенка

Какие завтра именины: Кирилл, Михаил, Федор, Овксентий, Юрий, Аврам, Егор, Георгий, Филимон, Исаак.

Талисманом человека, рожденного 27 февраля является изумруд. Этот самоцвет очень почитался в древности. Его воспевали в своих священных текстах мусульмане и христиане. К примеру, по легенде в чашу с изумрудами была собрана кровь Иисуса Христа. В народе этот камень называли "небесным врачом". Считалось, что изумруды снимают головные боли и высокое артериальное давление.

В этот день родились:

1831 год – украинский живописец, художник-передвижник, мастер портретов, исторических и религиозных полотен Николай Ге;

1887 год — пилот-новатор, первый исполнитель "петли Нестерова", член Киевского общества воздухоплавания Нестеров Петр Николаевич;

1904 год — украинский писатель, автор произведений "Новое жилище", "Машинисты", "Периферия" Леонид Смилянский;

1923 год — воин УПА, политзаключенный Иван Терлецкий.

Какой завтра день в Украине и мире

27 февраля в Украине и мире празднуют Международный день оптимиста / Фото: Pexels

27 февраля в Украине и мире празднуют Международный день оптимиста. Достоверно неизвестно, кто и когда стал основателем этого праздника, однако он очень важен, ведь несет положительные эмоции и радость. Оптимисты – это люди, для которых каждый день есть возможность осуществить что-то хорошее. Они вдохновляют других своим примером, поддержкой и добрым словом. Оптимист пытается фокусироваться на положительных моментах и делает все, чтобы их становилось все больше.

Также 27 февраля Всемирный день неправительственных организаций. Создали праздник в 2009 году по инициативе Марциса Лиорса Скадманиса. Однако оно было официально утверждено 17 апреля 2010 во время Форума неправительственных организаций. Первое же празднование на международном уровне состоялось в 2014 году. Неправительственные организации не управляются коммерческими или государственными секторами. Они являются основой гражданского общества и влияют на большинство областей жизни человека. К примеру, это общественные объединения, благотворительные организации, творческие союзы и т.д.

А еще 27 февраля Международный день полярного медведя. Красотой и величием белых медведей трудно не восхищаться. Однако в последние годы из-за более быстрого таяния ледников Арктики они очень сильно страдают и постепенно теряют природную среду обитания и питания. Международный день полярного медведя был организован некоммерческой организацией Polar Bear International для того, чтобы люди могли узнать больше об этих величественных зверях.

27 февраля также День осведомленности об аносмии. Впервые появился он в США в 2012 году. Аносмия — полная или частичная потеря обоняния, которая может представлять угрозу здоровью в целом. Когда у человека отсутствует обоняние, это становится причиной расстройств пищеварения, затрудняет обнаружение ядовитых веществ.

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