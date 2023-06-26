Какой завтра, 27 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 27 июня, День микромалых и средних предприятий. Верующие чтят память пророка Елисея. До Нового года осталось 187 дней.

27 июня 2023 года — вторник. 489-й день войны в Украине.

Какой завтра, 27 июня, церковный праздник

27 июня в церковном календаре – день памяти пророка Елисея. Он был пророком с горы Кармел (Израиль). Поставил его своим наследником пророк Илия. В Библии его часто называли Божьим человеком. Елисей родился в семье Сафана в городе Авел-Мехол. Совершил пророк за свою жизнь немало чудес. Например, в Иерихоне, где люди жаловались, что в источнике, откуда они пьют воду, жидкость стала неприятной по вкусу, Елисей ее обновил. Пророк дожил до глубокой старости и даже после смерти чудеса не покинули его тела. Когда мощи Елисея положили в пещеру, где лежал усопший, то покойник воскрес.

Что запрещено делать в этот день

Не злословьте, не ссорьтесь.

Не следует пить алкогольные напитки.

Не рекомендуем занимать деньги.

Народные приметы и традиции на 27 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: весь день дождит, значит, ненастье будет еще в течение 7 недель;

много мошек и комаров — к хорошему урожаю грибов и ягод;

ржут лошади — ждите хорошего урожая овса;

петух громко поет в странное время — к беде.

27 июня ржут лошади — ждите хорошего урожая овса / Фото: Pexels

Продолжается сезон высева гречихи. Издавна верили, если на Елисея стоит сухая погода и достаточно тепло, то гречка хорошо уродится. А вот дожди прочили длительную непогоду и плохой урожай этой культуры. А еще по традициям 27 июня освящали новую одежду, чтобы она принесла своему владельцу только добро.

Погода на 27 июня

Завтра, 27 июня, в Киеве ясно к вечеру, когда на небе появятся облака, без осадков. Во Львове пасмурно, утром мелкий дождь, который может днем усилиться, но к вечеру прекратится. В Харькове пасмурно, но вечером может проясниться, весь день дождь и прекратится только вечером. В Одессе тучи до вечера, когда небо прояснится, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +25 днем и +15 ночью. Во Львове — +21 день и +15 ночью. В Харькове — +20 днем и +14 ночью. В Одессе — +29 днем и +18 ночью.

Памятные даты 27 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 июня:

1663 год — в Нежине проходит казацкий совет (Черная рада), на котором гетманом Левобережной Украины избирают Ивана Брюховецкого;

1871 год — иена становится новой денежной единицей Японской империи;

1929 год — в нью-йоркских лабораториях Белла была продемонстрирована система передачи полноцветного телеизображения;

1931 год — в США изобретатель Игорь Сикорский получает патент на изобретение первого вертолета;

1932 год — в Сиаме провозглашают конституцию;

1964 год — в Вашингтоне открывают памятник Тарасу Шевченко;

1991 год — войной Словении за независимость начинаются так называемые Югославские войны;

2001 год — во Львове во время Святой Литургии в византийском обряде при участии Иоанна Павла II беатифицированы (провозглашены блаженными) ряд украинских греко-католических новомучеников;

2017 год — в г. Киеве в 8:16 происходит теракт, погибает полковник Максим Шаповал;

2022 год — в Кременчуге (Полтавская область) происходит ракетный удар в ТЦ "Амстор".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 июня

Какие завтра именины: Александр, Георгий, Елисей, Мефодий, Павел, Мстислав, Николай, Владимир, Егор, Осип.

Талисманом человека, рожденного 27 июня, является изумруд. Драгоценный камень, принадлежащий к группе бериллов. Согласно церковной легенде, именно в чашу с изумрудами собрали кровь Иисуса Христа. Сейчас этот сосуд часто называют "Святой Грааль".

В этот день родились:

1833 год – украинский композитор, пианист и педагог Владислав Заремба;

1991 год – офицер Национальной гвардии Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины Денис Прокопенко.

Какой завтра день в Украине и мире

27 июня в Украине и мире празднуют День рождения банкомата / Фото: Pexels

27 июня в Украине и мире празднуют День рождения банкомата. Именно в этот день 1967 установили первый автомат по выдаче наличных в британском банке. В то время стоимость автомата составляла 18 тысяч долларов США, что считалось очень большой суммой. Банкомат изобрел Джон Шеперд-Беррон, являвшийся управляющим в компании "Де Ла Рю". Он мечтал создать такой аппарат, который поможет обналичивать в любой точке мира.

Также 27 июня День микро- малых и средних предприятий. Праздник был установлен по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 2017 году. В этот день все государства-члены Организации Объединенных Наций проводят мероприятия по повышению осведомленности общества и отдельных граждан о вкладе малого бизнеса в развитие страны.

А еще 27 июня празднуют Международный день рыболовства. Праздник был основан во время съезда за регулирование и развитие промысловой рыбалки, который состоялся в июле 1984 года в Италии. Сегодня празднуют по всему миру как любители, так и профессионалы.

27 июня Всемирный день микробиомы. Решение праздновать столь интересный праздник был принят в 2018 году, а инициатором создания выступила Ирландская ассоциация микробиома. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы повысить общественное сознание о ярком и разнообразном мире окружающих нас микробов.

Также 27 июня День солнцезащитных очков. Праздник был начат Американским советом зрения для того, чтобы повысить осведомленность о важности защиты глаз от солнечных лучей. Первые солнцезащитные очки создали в XVII веке, и к тому времени они были достаточно дорогими. А все потому, что для их создания использовали специальную краску для затемнения линз. Из-за такой краски увидеть что-либо было почти невозможно, поэтому такие очки были скорее модным аксессуаром, а не необходимой вещью.