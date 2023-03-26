Какой завтра, 27 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Сегодня, 27 марта, Международный день виски и День нефролога. Верующие чтят память преподобного Венедикта. До Нового года осталось 279 дней.

27 марта 2023 — понедельник. 397-й день войны в Украине.

Какой завтра, 27 марта, церковный праздник

27 марта в церковном календаре – день памяти преподобного Венедикта. Он был сыном знатного римлянина из Нурсии. Отправился на обучение в Рим еще в детском возрасте. Однако юноша решил покинуть большой город и поселиться в небольшом поселении высоко в горах.

Впоследствии Венедикт понял, что хочет всю свою жизнь прожить отшельником. Прожив в пещере три года, смог закалиться физически и духовно. Люди стали приходить к отшельнику, чтобы получить благословение. А потом даже попросили возглавить местный монастырь после смерти настоятеля. Однако у Венедикта были слишком строгие представления о монашеской жизни. Они не очень понравились людям, потому впоследствии он снова вернулся жить в пещеру.

У Венедикта было несколько учеников, которых он поделил на 12 групп. У каждой был свой настоятель. А сам Венедикт следил за всеми. В 530 году из-за зависти монахов ему пришлось переселиться на гору Кассино, где позже он основал свой известный монастырь Монте-Кассино. Позже он даже составил устав для обители, который стал главным для западного монашества. Впоследствии это стал знаменитый на весь мир орден бенедиктинцев.

Умер святой в своем монастыре в 547 году.

Что запрещено делать в этот день

Лучше не смотреть в зеркало – можно навлечь на себя беду.

Не работайте с острыми предметами, оружием.

Не стоит ходить на охоту.

Народные приметы и традиции на 27 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: мороз означает, что еще семь дней будет такая погода;

солнечная погода указывает на скорейшее похолодание;

идет дождь с громом – летом будет жаркая и сухая погода;

облака плывут высоко и быстро – ждите хорошую погоду;

громко кричат куры – в семье будут ссоры.

27 марта громко кричат куры — в семье будут ссоры / Фото: Pexels

Издавна верили, чем счастливее и радостнее проведешь 27 марта, тем лучше будет будущая жизнь. А еще считалось, если подумать в этот день о чем-то плохом, то оно обязательно сбудется.

Погода на 27 марта

Завтра, 27 марта, в Киеве ясное утро сменится пасмурным днем, без осадков. Во Львове облачно, утром небольшой дождь, который днем усилится, а вечером сменится дождь со снегом. В Харькове пасмурно, ночью возможен сильный дождь, который стихнет утром. В Одессе безоблачное утро, которое сменится на пасмурный день, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +15 днем и +6 ночью. Во Львове +7 днем и +1 ночью. В Харькове +15 днем и +8 ночью. В Одессе +11 днем и +7 ночью.

Памятные даты 27 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 марта:

1111 год — на завершающей фазе похода русских князей против половцев происходит битва при Сальнице, в которой Святополк Изяславич и Владимир Мономах разбивают войско противника;

1664 год — расстрелян украинский гетман Иван Выговский;

1668 год — Карл II передает Бомбей в аренду Британской Ост-Индской компании за годовую плату £10;

1794 год — Конгресс США основывает постоянно действующий военный флот Союза;

1854 год – Англия и Франция объявляют войну России;

1860 год – житель Нью-Йорка Майкл Бирн получает патент на коркотяг;

1914 год — И. Сикорский на своем самолете С-6А устанавливает мировой рекорд скорости с 4 пассажирами — 106 км/ч;

1964 год — Великое Аляскинское землетрясение магнитудой 9.2, сильнейшее землетрясение в Северной Америке и второе по мощности за всю историю наблюдений;

1977 год — два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Тенерифе, погибли 583 человека;

1998 год — FDA разрешает применение перорального средства "Виагра" компании Pfizer при эректильной дисфункции;

1999 год — образуют альянс Renault-Nissan-Mitsubishi;

2011 год – интронизация нового Главы УГКЦ епископа Святослава Шевчука в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве;

2014 год – Генеральная Ассамблея ООН поддерживает территориальную целостность Украины, признав Крым и Севастополь ее неотъемлемыми частями;

2020 год – Северная Македония становится 30-м членом НАТО.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 марта

Какие завтра именины: Бенедикт, Феодосий, Михаил, Ростислав.

Талисманом человека, рожденного 27 марта является соколиный глаз. Камень имеет салатовый, зелёный оттенок, реже встречаются розовые. Издавна считалось, что соколиный глаз подходит для амбициозных людей, ставящих четкие приоритеты.

В этот день родились:

1870 год – украинский и французский микробиолог Александр Безредка;

1886 год – украинский живописец-авангардист, один из основателей футуризма Владимир Бурлюк;

1911 год – украинский правозащитник, деятель ОУН, участник Кенгирского восстания узников против СССР Михаил Сорока;

1916 год – украинский ученый в области электротехники Иван Чиженко;

1918 год — украинская художница, мастер декоративно-прикладного искусства Ирина Банах-Твердохлеб.

Какой завтра день в Украине и мире

27 марта в Украине и мире празднуют Международный день виски / Фото: Pexels

27 марта в Украине и мире празднуют Международный день виски. Это неофициальный праздник, утвержденный в 2009 году. Дату выбрали в честь дня рождения Майкла Джейсма Джексона, разработавшего концепцию дегустации и шкалу оценки качества виски. Виски считается крепким алкогольным напитком, который получают из разных видов зерна. Самые популярные виски разрабатываются в Шотландии и Ирландии. Виски можно хранить в закрытых деревянных бочках не менее трех лет.

Также 27 марта День испанской паэльи. Название этого блюда можно перевести с валенского как "пательная". Она является традиционным блюдом испанцев, которые готовят на большой сковороде, откуда и произошло название. Чаще всего основу составляет рис, реже макароны. Паэлья может быть как мясной, так и морепродуктами. Но главным ингредиентом считается особый соус, который приготовляют из оливкового масла и шафрана.

А еще 27 марта празднуют Международный день театра. Творческий праздник также считается профессиональным для театральных работников. Событие было начато Международным институтом театра, в частности актером, писателем Жаном Кокто в 1961 году. Дату выбрали в честь первого театрального представления, которое было поставлено в Древнем Риме. Хотя исторически это событие не было подтверждено.

27 марта День нефролога. Профессиональный праздник врачей-нефрологов, специализирующихся на лечении почек и помогающих диагностировать проблему, а затем, по возможности, лечить ее. Нефролог заботится о том, чтобы пациент смог прожить максимально комфортную жизнь даже с неизлечимыми болезнями почек.