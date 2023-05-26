Какой завтра, 27 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 27 мая, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине. Верующие чтят память мученика Исидора. До Нового года осталось 218 дней.

27 мая 2023 года — суббота. 458 день войны в Украине.

Какой завтра, 27 мая, церковный праздник

27 мая в церковном календаре – день памяти мученика Исидора. Жил на острове Хиоси, был воином во времена правления императора Декия. Тогда было время идолопоклонничества, но человек исповедовал христианство, поэтому отказался приносить жертвы языческим богам. За это его подвергли страшным мычаниям и в конце концов даже отрезали язык. Но даже это не помешало Исидору прославлять Христа. Умер мученик после того, как ему отрубили голову.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит ссориться с ближними.

Нельзя пьянствовать и ругаться.

Запрещено ссориться с ближними.

Народные приметы и традиции на 27 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: пасмурная погода — будет очень маленький урожай;

когда погода холодная, то таким и лето будет;

высоко в небе летают ласточки — к солнечной и теплой погоде;

ясный день — к хорошему урожаю;

пасмурное утро, но ясный вечер означают, что огурцы не дадут хорошего урожая, их лучше сеять позже.

27 мая высоко в небе летают ласточки — к солнечной и теплой погоде / Фото: pixabay.com

В народе верили, что сон на 27 мая часто сбывается, поэтому его следует запомнить. Если во сне вы увидели своего врага – сновидение точно выше. Тот, кто в этот день увидит первую ласточку и умоется молоком, получит чистую и белую кожу. С этого периода огородники начинали сеять огурцы.

Погода на 27 мая

Завтра, 27 мая, в Киеве утром ясно, но днем на небе появятся тучи, но к вечеру снова ясно, без осадков. Во Львове безоблачный день, осадков не ожидается. В Харькове в течение всего дня пасмурно, днем возможен дождь с грозой, вечером он перейдет в мелкий дождь. В Одессе с раннего утра облачно, днем дождь, который закончится ближе к вечеру.

Температура воздуха в Киеве — +25 днем и +19 ночью. Во Львове — +21 день и +14 ночью. В Харькове — +24 днем и +15 ночью. В Одессе — +22 днем и +17 ночью.

Памятные даты 27 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 27 мая:

1753 год — завершается строительство Андреевской церкви в Киеве;

1821 год — основывают Николаевскую астрономическую обсерваторию;

1895 год — английский изобретатель Бирт Акрес получает патент на кинопроектор;

1900 год — на парламентских выборах в Бельгии впервые в мире опробовали систему пропорционального представительства;

1916 год — президент США Вудро Вильсон призывает после Первой мировой войны создать Лигу Наций;

1921 год — Афганистан объявляет о своей независимости;

1926 год — в штате Миссури сооружают памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру;

1930 год — Ричард Дрю получает патент на "прозрачную целлофановую липкую ленту" — скотч, которую использовали для защиты стекла автомашины во время покраски кузова;

1933 год — проходит премьера мультфильма Уолта Диснея "Три поросенка";

1937 год — в Сан-Франциско торжественно открывают мост над проливом Золотые Ворота – один из самых красивых в мире;

1944 год — в Париже проходит премьера спектакля Жана-Поля Сартра "Выхода нет";

1950 год — проходит теледебют Фрэнка Синатры на канале "NBC";

2002 год — музыкант Алан Паркер становится рыцарем и с возможностью добавления к своему имени приставки "сэр";

2009 год — на базе Национального авиационного университета создают Институт Аэронавигации;

2015 год — прокуратуры Швейцарии и США арестовали 7 высших должностных лиц ФИФА и всего 14 человек — по обвинению в коррупции, рэкете, мошенничестве и отмывании денег.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 27 мая

Какие завтра именины: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Иаков, Ян.

Талисманом человека, рожденного 27 мая, является аметист. Является разновидностью кварца фиолетового цвета. Эти камни были известны еще в глубокой древности и их использовали для создания украшений, в том числе и королевских. Издавна верили, что аметист – символ верности, любви и искренних чувств.

В этот день родились:

1859 год – украинский актер и режиссер, театральный деятель, основатель Народного театра в Киеве Панас Саксаганский;

1871 год – украинский народный поэт-сатирик Крупий Андрей Иванович;

1877 год – украинский литературовед Лазаревский Глеб Александрович.

Какой завтра день в Украине и мире

27 мая в Украине празднуют День работников издательств, полиграфии и книгораспространения / Фото: pixabay.com

27 мая в Украине празднуют День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Каждый год приходится на последнюю субботу мая. Впервые отпраздновали в 1999 году согласно указу президента Украины. Дату создали для того, чтобы привлечь работников полиграфических изданий. Интересный факт: в Украине печатные станки появились еще в XV веке, поэтому в нашей стране печатное дело имеет свою давнюю историю. Крупнейшим произведением типографского искусства считается Острожская Библия, изданная в 1581 году.

Также 27 мая День защиты от Солнца. Празднование выпадает на этот период, ведь впереди жаркое лето с солнечными отпусками и днями на пляже. Главная цель этого дня – проинформировать людей о важности защиты от солнечных лучей и использовании солнцезащитного крема. Еще в древности начали защищать кожу от солнца. К примеру, у древних египтян был лосьон от загара, чтобы поддерживать светлую кожу. Сейчас уже известно, что ультрафиолетовые лучи – серьезная угроза для здоровья, ведь чрезмерное пребывание на солнце может вызвать даже рак кожи.

А еще 27 мая День рождения скотча. Скотч – липкая лента, которую сегодня используют каждый день в разных сферах жизни. Его изобретателем считается Ричард Дрю из США. Он работал лабораторным техником в компании Minnesota Mining and Manufacturing, где производили наждачную бумагу, а также исследовали свойства целлофана. Как-то Ричард увидел, что при покраске автомобиля краска может попадать на другие части, что делает конечный результат неопрятным. Поэтому техник решил разработать липкую ленту, которая помогла бы решить эту проблему.

27 мая празднуют Всемирный день интерьера и День дизайнера интерьеров. Событие было начато Международной фередацией архитекторов и дизайнеров интерьера 2004 года. Саму же федерацию образовали еще в 1963 году. Стоит отметить, что интерьер очень важен для человека, он помогает создать атмосферу для комфортной и здоровой жизни.