Какой завтра, 28 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 28 апреля, Всемирный день женского здоровья и День охраны труда в Украине и мире. Верующие чтят память апостолов от 70 Аристарха, Пуда и Трофима. До Нового года осталось 247 дней.

28 апреля 2023 года — пятница. 429-й день войны в Украине.

Какой завтра, 28 апреля, церковный праздник

28 апреля в церковном календаре – день памяти апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. Они были современниками апостола Павла. Аристарх, например, служил у него, а затем стал епископом города Анамея. Пуд был Римским сенатором, вел благочестивую жизнь. Часто у него в гостях оставались апостолы Петр и Павел. Затем он даже превратил свой дом в церковь. Трофим родился в Эфесе, сопровождал Павла в путешествиях, проповедуя вместе с ним христианство. Когда императором стал Нерон, все они были замучены за свою веру.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя обижать пчел, ведь в этот день славяне связывали с этими насекомыми.

Не стоит много работать, перерабатывать.

Запрещается ломать ветки рябины.

Не рассказывайте людям, что вас окружают, секреты, потому что со временем все тайное станет явным.

Народные приметы и традиции на 28 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ясный день и пасмурный вечер – значит погода скоро ухудшится;

в овраге замерзла земля – будет плохой урожай;

в дом залетела пчела – ждите приятного известия;

звезда имеет красный цвет – будет сильный дождь и ветер;

пчелы летают у цветов и деревьев — будет хорошая погода, а если прячутся в ульи — пойдет дождь;

уже отцветшая вишня — больше не будет заморозков;

ночь прохладная – в ближайшие дни будет теплая погода.

28 апреля пчелы летают у цветов и деревьев — будет хорошая погода / Фото: Pexels

В этот день среди крестьян было принято осматривать пасеки и ульи. Среди наших предков было поверье, что 28 апреля пчелы настолько ласковы, что не покусают даже настоящих грешников. Верили, если над малышом кружит пчела, то его жизнь будет успешной. 28 апреля, перед тем как поселить пчел в новый отлаженный улей, его обязательно окропляли освященной водой. Те, кто улья дома не имел, покупали на базаре мед. А утром выпивали стакан холодной воды с ложкой меда, чтобы быть здоровыми.

Погода на 28 апреля

Завтра, 28 апреля, в Киеве ясное утро, хотя днем появятся облака, к вечеру они рассеются, без осадков. Во Львове ясное утро, которое перейдет в пасмурные день и вечер, без осадков. В Харькове облачно, будет идти сильный дождь, который не прекратится до вечера. В Одессе пасмурно к вечеру, дальше небо прояснится, ночью мелкий дождь, который закончится к утру.

Температура воздуха в Киеве – +13 днем и +7 ночью. Во Львове – +11 днем и +3 ночью. В Харькове – +14 днем и +11 ночью. В Одессе – +15 днем и +9 ночью.

Памятные даты 28 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 апреля:

1180 год — 14-летний французский король Филипп II Август женится на Изабелле, покойной графа Фландрского;

1220 год — закладывают первые камни в фундамент кафедрального собора в Солсбери — одного из самых древних и красивых в Королевстве Англия;

1503 год — в битве при Сериньоле (Италия) испанские войска громят французов, и как результат — Неаполитанское королевство становится испанской провинцией;

1512 год — в битве под Вишневцем (Лопушным) объединенное польско-литовское войско великого гетмана литовского Константина Острожского громит отряды крымских татар;

1563 год — первопечатники Иван Федоров и Петр Мстиславец начинают печать первой книги;

1599 год — английский парламент утверждает общую молитвенную книгу для Англиканской церкви;

1621 год — украинские православные священники написали "Протестацию", в которой обосновали правомерность восстановления православной иерархии;

1635 год — заключают военный союз между Францией и Швецией;

1686 год — опубликовали первый том фундаментального труда Исаака Ньютона "Принципы";

1709 год — шведские войска Карла XII и украинского гетмана Ивана Мазепы отправляются на осаду Полтавы;

1784 год — изобретатели Лонуа и Ж. Бьенвеню во Франции демонстрируют первую официально признанную подвижную модель вертолета;

1788 год — Мэриленд становится 7-м штатом США;

1796 год — Сардинское Королевство подписывает с Францией перемирие;

1814 год — Наполеон отправляется в ссылку на остров Эльба;

1817 год — США и Великобритания заключают договор об ограничении численности военного флота на Великих Озерах;

1862 год — в ходе Гражданской войны в США флот адмирала Дэвида Фаррагута захватывает порт и город Новый Орлеан, штат Луизиана;

1879 год — учредительным собранием в Тырново одобряет конституция Болгарии;

1908 год — основывают Всемирную ассоциацию эсперанто (UEA);

1910 год — в ночь на 28 апреля Клод Грэхем-Уайт совершает первый в Великобритании зарегистрированный ночной полет на аэроплане;

1914 год — в США патентуют воздушный кондиционер;

1923 год — в Лондоне открывают стадион "Уэмбли";

1932 год — объявляют об открытии вакцины против желтой лихорадки;

1945 год — американские войска без боя берут Аугсбург;

1947 год — польские коммунистические власти начинают операцию "Висла" с выселения украинцев Лемковщины, Надсяння, Подляшья и Холмщины в Западную Польшу;

1952 год — подписывают мирный договор с Японией, завершается послевоенная оккупация страны;

1957 год — основывают Всемирную федерацию городов-побратимов;

1965 год — американские десантники при поддержке морской пехоты захватывают Доминиканскую республику;

1967 год — американского боксера Кассиуса Клея (будущий Мухаммед Али) лишают права участвовать в поединках в связи с его отказом служить в армии США;

1969 год — Шарль де Голль уходит в отставку с поста президента Франции после того, как на референдуме не прошел его вопрос о конституционной реформе;

1987 год — в США впервые в мире выпускают компакт-диск;

1996 год — американец Тед Мартин устанавливает мировой рекорд, забросив подряд 5221 штрафной баскетбольный бросок;

2000 год — Турция, Азербайджан и Грузия заключают договор о строительстве нефтепровода Баку-Джейхан для транспортировки каспийской нефти в обход России;

2001 год — полет первого космического туриста Денниса Тито;

2022 год — палата представителей США одобряет закон о ленд-лизе для Украины.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 апреля

Какие завтра именины: Андрей, Виктор, Трофим, Савва, Василиса, Анастасия.

Талисманом человека, рожденного 28 апреля, является чароит. К сожалению, в данных рукописях об этом камне не упоминается, хотя возраст породы примерно 134 миллиона лет. Считается, что чароит обладает сильной энергетикой, помогает сбалансировать внутренний мир человека, наладить его отношения с другими.

В этот день родились:

1729 год — украинский певец (баритон), казак Сосницкой сотни Черниговского полка Марко Полторацкий;

1774 год — британский астроном, один из основателей Лондонского королевского астрономического общества Франсис Бейли;

1865 год — украинский художник и педагог, автор известного полотна "Въезд Богдана Хмельницкого в Киев" Николай Ивасюк;

1868 год — выдающийся украинский математик, создатель геометрии чисел, внес значительный вклад в развитие современной информатики Георгий Вороной;

1875 год — украинский художник-монументалист, мастер религиозной и светской живописи, портретист, пейзажист, иллюстратор Модест Сосенко;

1928 год — бандурист, заместитель дирижера Украинской капеллы бандуристов им. Т. Г. Шевченко Петр Китастый;

2000 год — басистка группы Måneskin, автор песен Виктория де Анджелис.

Какой завтра день в Украине и мире

28 апреля празднуют Всемирный день женского здоровья / Фото: Pexels

28 апреля в Украине празднуют День охраны труда. Праздник был создан в 2006 году и берет начало со Всемирного дня охраны труда (основан в 2003 году и также приходится на 28 апреля). Международная организация труда выдвинула термин "Охрана труда", чтобы снизить уровень травм и смертности на работе. Довольно часто случаются несчастные случаи (особенно если не соблюдать требования безопасности), техника находится в неудовлетворительном состоянии или на производстве нарушаются требования трудовой дисциплины. Количество заболевших людей может возрастать из-за несоблюдения санитарных требований.

Также 28 апреля Международный день памяти всех жертв труда. Памятная дата была создана для огласки количества лиц, погибших при исполнении своих должностных обязанностей. Каждый день в мире на работе умирает 5-6 тысяч человек. История события начинается еще в 1989 году, когда профсоюзы США и Канады провели день памяти погибших на работе работников.

А еще 28 апреля празднуют День чтения великой поэзии. Праздник был основан в США, где на апрель приходится месяц поэзии. В этот день обычно чествуют известных поэтов и искусство поэзии.

28 апреля День биологических часов (циркадный ритм). Традиция праздника пришла к нам из США. К сожалению, история его основания не известна, но этот день очень важен для человека, ведь заставляет нас прислушиваться к своему организму. Биологические часы (циркадный ритм) — повторяющиеся суточные фазы активности. Он помогает урегулировать графе бодрствования и сна, пищевое поведение, уровень гормонов и т.д. Концентрация гормонов в разное время суток и генетические механизмы влияют на циркадный ритм.

Также 28 апреля празднуют День спасения лягушек. Ежегодная мера, направленная на повышение осведомленности о важности сохранения земноводных, а также те угрозы, с которыми сталкиваются лягушки по всему миру. Событие было создано и координируется организацией SAVE THE FROGS! 2009 год.

А еще 28 апреля День осведомленности о недиагностированных детях. Ежегодное мероприятие проводят в последнюю пятницу второго весеннего месяца. Его главная цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность о проблемах, с которыми сталкиваются дети, пораженные недиагностированными генетическими заболеваниями, и их семьи.

28 апреля празднуют Всемирный день женского здоровья. Ежегодное событие, приходящееся на последнюю пятницу второго месяца весны. Она направлена на содействие благосостоянию и здоровью женщин по всему миру. В этот день принято рассказывать об уникальных болезнях, с которыми сталкиваются женщины, о важности правильного ухода за собой. Часто женщина в современном мире пытается совмещать материнство, карьеру, роль подруги, жены и дочери. Это, а также постоянные стрессы могут негативно влиять на женское здоровье.