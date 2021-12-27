Какой завтра, 28 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 28 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

28 декабря 2021 – вторник. В этот день 1845 в Киеве создают тайное Славянское общество св. Кирилла и Мефодия, а в 1895 году в Париже братья Люмьеры проводят первый платный киносеанс. Три десятка зрителей смогли просмотреть десять лент, снятых с помощью изобретения Люмьеров, который имел в себе функции камеры и проектора.

До Нового года осталось 3 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

28 декабря празднуется Международный день кино. Этот профессиональный праздник всех тех, кто работает в области кинопроизводства. Поэтому не забудьте приветствовать своих знакомых, друзей и родных. Также день отмечается всеми поклонниками киноиндустрии по всему миру. Кинематограф появился еще в XIX веке и сразу стал очень популярен. Благодаря изобретению братьев Люмьеров люди смогли находиться в совершенно иной реальности – по ту сторону экрана. Сейчас кино является не только развлечением и высоким искусством, но возможностью донести до человечества что-то важное.

Интересный факт: еще в 1893 году Томас Эдисон показал миру свое изобретение – кинетоскоп. Он позволял просматривать движущиеся изображения, но для этого требовалось использовать специальный окуляр. Поэтому просматривать картинки мог только один человек. Однако зрители были так увлечены новой возможностью, что уже через год в США открыли первые коммерческие салоны, где можно было просматривать фильмы, используя кинетоскопы.

28 декабря - День календаря / Pexels

Также 28 декабря празднуется День календаря. Дата празднования была выбрана в честь издания первого календаря для обычных людей под редакцией Якова Браса. Случилось это в 1708 году. Термин "календарь" имеет несколько трактовок:

список дней года, которые делятся на месяцы и недели;

система отсчета, основа которой – цикл изменений сезонов и фаз Луны;

периодическое издание, где есть дни, недели и месяцы.

28 декабря празднуют и День игры в карты. Интересно, что родиной игры в карты считается именно Китай. Главной чертой любой игры в карты является случайность. Ведь карты почти всегда раздаются в случайном порядке. Поэтому колоду всегда нужно перетасовываться после каждой игры.

Какой завтра праздник еще в мире:

День Невинных Святых (у римо-католиков);

День памяти короля Таксина в Таиланде;

День присяги на верность в США;

День смеха в Испании.

Какой завтра, 28 декабря, церковный праздник

28 декабря - день памяти преподобного Павла Латрского / Pexels

28 декабря в церковном календаре – день памяти преподобного Павла Латрского. Он был византийским монахом, родившимся в городе Елен.

Он рано остался без отца, погибшего в морском бою с арабами. Поэтому Павел и его брат Петр получали воспитание в монастыре святого Стефана во Фригии. Когда умерла мать преподобного, он стал пастухом. Затем решил отправиться в монастырь Кария, что на горе Латр (рядом с Милетом). Сегодня это территория Турции (хребет Бешпармак). Там он вел аскетичную жизнь.

Павел каждый день не только молился Богу, но и умерщвлял свою плоть и никогда не ложился спать на постель или хотя бы рогожку. Он мог только задремать у дерева или совсем не спать долгое время. Также преподобный часто ходил вокруг монастыря с камнями, подвешенным у него за спиной.

Павел хотел полностью предать себя Господу, а потому дал обет безмолвия. Тогда он и поселился в горном ущелье. Еду для него приносил пастух, случайно увидевший печер. За все эти старания Бог наделил Павла даром предсказания будущего и чудотворения. Дважды преподобный ездил на остров Самос. Там он построил три монастыря.

Также 28 декабря – день памяти святого Трифона Печенжского. Он жил на Кольском полуострове в XVI веке. Его мирское имя – Митрофан. Святой родился в семье священника.

По преданию Трифон однажды услышал голос, который сказал ему идти на Север. Трифон повиновался и пришел на Кольский полуостров. Там он поселился на берегу реки Печенга и проповедовал Евангелие саамов. Там он также построил храм, а затем еще и основал монастырь в честь Святой Троицы.

Здесь же Трифон принял постриг, где и получил свое новое имя. Также он был посвящен в иеромонахи. Скоро святой стал игуменом монастыря.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 декабря

Какие завтра именины: Антоний, Агафий, Игнат, Вавил, Домна, Горгоний, Ефим, Дорофий, Игнатий, Зенон, Мардоний, Индис, Никанор, Секунд, Петр, Феофил, Симон.

Талисманом людей, рожденных 28 декабря, есть опал. Писатели часто сравнивали камень с вулканами и фейерверками. А также дали ему интересные имена: "Императрица", "Свет мира", "Пандора". Интересный факт: именно опал украшал корону римского императора Константина, считавшего, что этот камень защищает его жизнь и власть.

В этот день родились:

1856 год – 28-й президент США, Вудро Вильсон;

1866 год – украинский микробиолог, эпидемиолог, Данило Заболотный;

1885 год – украинский живописец, Владимир Татлин;

1903 год – математик, разработчик первых компьютеров, Нейман фон Джон;

1929 год – легендарный канадский вратарь, Терри Савчук;

1944 год – американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии 1993 года, Кэрри Маллис;

1954 год – американский актер, Дензель Вашингтон;

1968 год – украинский поэт и детский писатель, Иван Андрусяк;

1969 год – основатель операционной системы Linux, Линус Торвальдс.

Что нельзя делать в этот день

28 декабря запрещалось есть мясо, яйца и молочные продукты, ведь продолжается Рождественский пост.

Не стоит ни на кого злиться. Лучше сдерживайте свои чувства.

В народе существовало поверье, что 28 декабря нельзя жаловаться на погоду.

Народные приметы и традиции 28 декабря

28 декабря кот лезет на печь, значит скоро придет холод / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: какая погода, такова будет и в марте;

28 декабря мороз, а вечером стало теплеть – ждите стужу;

в день Трифона дует северный ветер, значит, будут сильные морозы;

на деревьях иней, в следующем году ждите урожай овса;

28 декабря с самого утра разорались синицы – будут морозы;

если кот лезет на печь, значит скоро придет холод;

по земле летает сухой снег – летом будет засуха;

28 декабря большие сугробы снега, летом будет тепло и приятно.

Наши предки считали, что 28 декабря лучший день, чтобы помириться с тем, с кем давно находишься в ссоре. Если вы ссужали деньги, то их также нужно отдать в этот день. Чтобы мороз подарил счастье, нужно 28 декабря быть весь день веселым.

Прогноз погоды завтра, 28 декабря

Завтра, 28 декабря, в Киеве весь день продержится облачная погода, будет идти снег. Во Львове сильный снег ожидается ночью, который к утру ослабнет, а к середине дня и вовсе закончится. Днем в Харькове возможен снег. А в Одессе ночью сильный дождь, который к утру ослабнет.

Температура воздуха в Киеве 28 декабря днем ​​-6 градусов. Во Львове ожидается -3. В Харькове ночью –12, а днем ​​–8 градусов. В Одессе плюсовая температура: +1 ночью и +7 днем.

Памятные даты 28 декабря

28 декабря 2020 года в Германии работникам дома престарелых вводят дозу вакцины, которая в 5 раз превышает норму / Pexels

В этот день год назад санитарный врач Ляшко обещает, что в апреле украинцы вернутся к привычной жизни, а в Германии работникам дома престарелых вводят дозу вакцины, которая в 5 раз превышает норму.

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Календарь важных событий в Украине и мире за 28 декабря: