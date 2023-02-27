Какой завтра, 28 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 28 февраля, в Украине отмечают день работников патрульно-постовой службы и штурманской службы авиации ВСУ. Верующие чтят память апостола от 70-ти Онисима. До Нового года осталось 305 дней.

28 февраля 2023 — вторник. 370 день войны в Украине.

Какой завтра, 28 февраля, церковный праздник

28 февраля в церковном календаре – день памяти апостола Онисима. Он был третьим византийским епископом и апостолом от семидесяти. Жил в Малой Азии в городе Колоссы и был рабом-язычником у богатого мужа Филимона, ставшего христианином. Однажды провинился Анисим перед Филимоном и испугался так, что бежал в Рим. Там в то время находился святой апостол Павел, который в своем послании вступился за Онисима перед Филимоном. Онисим под его влиянием принимает христианство и становится сотрудником Павла.

Со временем Филимон простил вину Анисиму и отпустил его на свободу. Начал тогда человек ревностно помогать апостолу Павлу в его труде. Вместе с Тихиком отнес письмо апостола Павла к колоссянам. Перед своей смертью Павел назначил Онисима епископом Верии. В 67 году он покинул Рим и стал проповедовать веру Христа в Греции и странах Малой Азии. Являлся также епископом Византийским. Когда царствовал император Траян, то святой Анисим был схвачен. 95 года погиб мученической смертью.

Что нельзя делать в этот день

Церковь запрещает ругаться, злословить, оскорблять других.

Не стоит строить планы на будущее, потому что они не осуществятся.

Народные приметы и традиции на 28 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: если полнолуние, то придет похолодание;

закат красный — ждите вьюгу;

погода 28 февраля указывает, каким будет сентябрь;

лают в лесу лисы, значит будет снегопад;

много воды на дорогах, потому что снег растаял, будет хороший сенокос;

на небе много звезд – родится много здоровых ягнят.

28 февраля на небе много звезд — родится много здоровых ягнят / Фото: Pexels

Издавна верили, что 28 февраля зима становится "безрогой", то есть уже постепенно уходит и уступает место весне. А овцеводы ночью пытались выйти на улицу, чтобы позвать к звездам. Пастух же вечером выходил на пастбище, кланялся на четыре стороны и молился. Уже начинали на пол в амбаре высыпать семена, чтобы его закалить перед посевом.

Погода на 28 февраля

Сегодня, 28 февраля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, вечером прояснение, без осадков. В Харькове облачно, ночью и утром небольшой снег, днем он усилится и закончится вечером. В Одессе пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве 0 днем и -4 ночью. Во Львове +2 днем и -3 ночью. В Харькове 0 днем и -1 ночью. В Одессе +6 днем и +1 ночью.

Памятные даты 28 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 февраля:

202 год до н. э. — Лю Бан сходит на китайский престол как первый император династии Хань;

1066 год – открывается Вестминстерское аббатство;

1638 год — после того как английский архиепископ Лод в 1637 году попытался ввести англиканское богослужение в Королевстве Шотландия, шотландские пресвитериане заключили Национальный ковенант (общественное соглашение), в котором поклялись защищать кальвинистскую веру всеми;

1654 — польский король Ян II Казимир своим универсалом призывает запорожских казаков сохранять верность Речи Посполитой;

1700 год — Швеция переходит на собственный календарь, действовавший до 1712 года;

1835 год — этим днем датирована первая версия "Калевалы" Элиаса Леннрута;

1854 год – основана Республиканская партия США;

1922 год – Великобритания в одностороннем порядке прекращает свой протекторат над Египтом, предоставив ему независимость;

1933 — после провокационного поджога Рейхстага, который состоялся в Берлине 27 февраля, президент Германии Гинденбург подписал указ "О защите республики", которым отменялись все основные гражданские свободы. В знак протеста против нацизма страну оставил драматург Бертольд Брехт;

1935 год – в исследовательском учреждении DuPont (Вилмингтон, Делавер, США) изготовляют первый образец нейлона;

1955 год — происходит торжественное открытие железной дороги Ханой-Пекин-Москва-Берлин;

1971 — в Лихтенштейне подтверждают законодательный запрет женщинам участвовать в голосовании на выборах;

1984 год — Майкл Джексон выигрывает почти все награды "Грэмми" — восемь, чем устанавливает своеобразный до сих пор непревзойденный рекорд;

1986 год — в центре Стокгольма двумя выстрелами убивают премьер-министра Швеции Улофа Пальме;

1988 год — в Сумгаити (Азербайджан) совершают погром армянского населения;

2000 год — Ирак и Сирия возобновляют дипломатические отношения, прерванные в 1980 году, когда Сирия приняла сторону Ирана в ирано-иракской войне;

2013 год — Бенедикт XVI, 265-й Папа Римский, отрекается от престола;

2015 год — Макарий (Малетич), избранный местоблюстелем предстоятельской кафедры УАПЦ;

2022 год — Украина официально подает заявку на вступление в Европейский Союз.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 февраля

Какие завтра именины: Онисим, Иван, Пафнутий, Евсевий, Семен, Николай, Афанасий, Михаил, Павел, Арсений, Алексей, Петр, Иван.

Талисманом человека, рожденного 28 февраля, является тигровый глаз. Считается, что этот камень – мощный талисман, который бережет своего владельца от неудач. Издавна верили, что тигровый глаз может защитить от опасностей и угроз, потому что он придает человеку рассудительность и мудрость.

В этот день родились:

1826 год – украинский философ, профессор Киевской Духовной Академии Памфил Юркевич;

1878 год – украинско-французский живописец Альтманн Александр;

1881 год – украинский архитектор и педагог Павел Алешин;

1890 год – украинский живописец и график Осип Сорохтей;

1938 год – украинский дирижер, педагог Стефан Турчак;

1979 год — украинский футболист, игрок клуба "Динамо" (Киев) Андрей Несмачный;

1990 год — украинская шахматистка Анна Музычук;

2003 год – украинский военнослужащий, солдат Вооруженных сил Украины, первый в Украине кавалер ордена "За мужество" III степени в 17-летнем возрасте Александр Гаркуша.

Какой завтра день в Украине и мире

28 февраля Всемирный день портных / Фото: Pexels

28 февраля в Украине празднуют День работников патрульно-постовой службы. Праздник был введен в 2010 году. Подразделение патрульно-постовой службы в Украине сформировано в 2006 году. Он призван обеспечивать сохранность и правопорядок в публичных местах, раскрытие преступлений, их предупреждение.

Также 28 февраля в Украине День штурманской службы авиации ВСУ. Событие было создано в 2008 году по инициативе министерства обороны Украины. Штурман — ответственная и непростая профессия, требующая способностей к вычислению. Главные задачи штурмана: контролировать техническое состояние устройств, проверять навигационное оборудование, создавать курс по картам и техническим средствам, контролировать воздух и т.д.

А еще 28 февраля Всемирный день портных. Его приурочили ко дню рождения величайшего создателя швейной машинки Уильяма Хоу. Весь мир приобщается к торжествам, связанным с этой профессией. Ведь еще с давних времен наряды применялись человеком для защиты от холода, солнца, укусов насекомых и т.д. Первые портные для этого использовали листья, кожу животных. Эту профессию считают одной из самых древних в человеческом обществе.

28 февраля Всемирный день стерилизации животных. Выпадает на последний вторник февраля. Этот день появился в США в 1995 году, а инициатором его создания выступила певица и актриса Дорис Дэй. В 2006 году событие вышло за пределы Соединенных Штатов. Стерилизация животных прежде всего помогает преодолеть проблему беспризорности, ведь стерилизованные звери перестают размножаться.

Также 28 февраля Всемирный день редких заболеваний. Последний зимний месяц обозначен в календаре как это важное событие. Ее проводят под координацией Европейской организации по редким заболеваниям (EURORDIS). Редкими называют недуги, поражающие небольшое количество людей по сравнению с общим количеством населения планеты. Часто это серьезные, хронические и прогрессирующие болезни, большинство из которых до сих пор остаются неизученными. Пациенты с редкими заболеваниями сталкиваются с различными трудностями – от определения точного диагноза до получения адекватной медицинской помощи.

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