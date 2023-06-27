Какой завтра, 28 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

28 июня 2023 года — среда. 490-й день войны в Украине.

Какой завтра, 28 июня, церковный праздник

28 июня в церковном календаре – день памяти библейского пророка Амоса. Был он обычным пастухом, но впоследствии стал одним из самых почитаемых пророков своего времени. Жил в 850 году до нашей эры. Был он современником еще одного великого пророка Исаии. Предсказывал в Израильском царстве. Главная его заслуга в том, что именно Амос принял участие в утверждении евреями веры в Единого Бога и окончании идолопоклонства. Также он за свою жизнь разоблачил немало чиновников, судей, ростовщиков. Большинство пророчеств Амова вошли в Библию.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит ходить в поле или на луг.

Лучше не купаться в открытых водоемах.

Если приснился дурной сон, не рассказывайте его никому.

Народные приметы и традиции на 28 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: цветы мальвы увядают, соцветия календулы закрываются, а фиалки гнут свои стебельки перед дождем;

визжат маленькие поросята — ждите сырую погоду;

громче, чем обычно стрекочут кузнечики-прыгунчики — будет ненастье;

на пастбище кони тяжело дышат и с шумом выдыхают воздух — к дождю;

хорошая погода, но коровы и овцы сами уходят с пастбища и прячутся под навесом – скоро будет гроза.

28 июня визжат маленькие поросята — ждите сырую погоду / Фото: Pexels

Верующие молятся, чтобы получить защиту от разных болезней, укрепить здоровье. Также просят оградить от разнообразных бед и домашний скот. Крестьяне издавна считали, что этот термин крайний для посева зерновых. В народе 28 июня считали несчастливым, поэтому старались не ходить на природу, особенно в лес или на луг.

Погода на 28 июня

Завтра, 28 июня, в Киеве к вечеру будет облачно, утром пройдет мелкий дождь, который должен закончиться к полудню. Во Львове ясное утро, но день и вечер пасмурные, во второй половине дня ожидается мелкий дождь. В Харькове ясное утро, но потом придет облачная погода, без осадков. В Одессе пасмурно, поближе к вечеру может начаться дождь.

Температура воздуха в Киеве +21 днем и +17 ночью. Во Львове +19 днем и +11 ночью. В Харькове +25 днем и +13 ночью. В Одессе +27 днем и +18 ночью.

Памятные даты 28 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 июня:

1389 год – битва на Косовом поле;

1569 год — подписывают Люблинскую унию, объединяющую Королевство Польское и Великое княжество Литовское в единое федеративное государство — Речь Посполитую;

1635 год — на Карибских островах основывают французскую колонию Гваделупа;

1644 год – актер странствующей труппы Жан Батист Поклен впервые выходит на сцену под псевдонимом Мольер;

1651 год – начинается битва под Берестечком между казаками Богдана Хмельницкого и армией Речи Посполитой короля Яна Казимира;

1663 год — в Нежине происходит казацкая "Черная рада", на которой гетманом Левобережной Украины избирают промосковского Ивана Брюховецкого;

1778 год – Монмутский бой во время войны за независимость Америки;

1812 год — войска Наполеона вступают в Вильно;

1902 год – Конгресс США утверждает Закон о строительстве канала на Панамском перешейке и таким образом наделяет президента полномочиями для приобретения у французской "Панамской компании" прав на строительство канала и в Колумбии права на вечное управление зоной канала;

1914 год – в Сараево убивают наследника австрийского престола Франца Фердинанда, который становится поводом для начала Первой мировой войны;

1917 год — на заседании Малого Совета сформировали первое украинское правительство — Генеральный Секретариат;

1919 год – подписывают Версальский договор;

1934 год – в США принимают закон Фрейзера-Лемке с целью улучшения положения фермеров;

1941 год – создают первый отряд Полесской Сечи;

1956 год — массовая забастовка, демонстрации под лозунгами "Свободы! Хлебы! Бога! Прочь коммунизм!" и уличные столкновения в Познани (тогдашняя Польская Народная Республика);

1988 год — Иоанн Павел II публикует апостольскую конституцию "Pastor Bonus" по реорганизации Римской Курии;

1989 год — в Киеве проходит прощальный матч Олега Блохина;

1992 год — "Сигнальщик" становится первым кораблем на Черном море, который в 1992 году поднимает украинский флаг;

1996 год — после 23-часового обсуждения в Верховной Раде Украины принимают Конституцию Украины;

2012 год – ООН провозглашает Международный День Счастья.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 июня

Какие завтра именины: Августин, Григорий, Ефрем, Лазарь, Михаил, Семен, Степан, Федор, Феодорит.

Талисманом человека, рожденного 28 июня является нефрит. Считается священным камнем Древнего Китая, который издавна ценился за его уникальный состав. Нефрит числился эмблемой мудрости, вечности. В Европе камень появился только в XIX веке.

В этот день родились:

1981 год — украинский политический деятель, народный депутат 8-го созыва, член Политической партии "ДемАльянс" Мустафа Найем;

2002 год – украинская теннисистка, победительница Открытого чемпионата Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок Костюк Марта Олеговна.

Какой завтра день в Украине и мире

28 июня в Украине отмечают День Конституции / Фото: pixabay.com

28 июня в Украине празднуют День Конституции. Долгожданное и важное для всех украинцев событие, принятие Конституции, произошло именно в этот день 1996 года. То есть на пятом году независимости. Издавна свободолюбивые украинцы стремились к самостоятельной государственности и написанию Конституции. Интересно, что именно украинская Конституция Филиппа Орлика, подписанная казаками 5 апреля 1710 года, стала первой на территории Европы. Фактически она провозгласила Украину независимым государством, оставив иностранное влияние только протекторат короля Швеции. К сожалению, положения этого документа так и не вступили в реальную силу, но до сих пор они считаются концептуальным свидетельством демократических предпочтений украинской нации.

Также 28 июня День молочного шоколада. Самый популярный это вкусный праздник в США. Здесь его и основали по инициативе Ассоциации кондитеров. Впервые молочный шоколад как продукт возник в 1839 году на фабрике немецкой компании Jordan & Timaeus, но выглядел он горячим напитком. Лишь через тридцать лет Даниэль Петер, кондитер из Швейцарии, смог сделать лакомство твердым. С тех пор именно молочный шоколад считается самым вкусным лакомством со всего мира.

А еще 28 июня Международный день пирсинга. Именно в этот день родился Джим Уорд — владелец первого в мире профессионального салона пирсинга "Перчатка" (открылся в 1978 году). Несмотря на то, что у некоторых народов прокалывание мочек ушей и носа веками считалось частью культурного наследия, именно Уорд сделал этот процесс безопасным и эстетическим. Также он начал создавать ювелирные украшения в виде фиксированного кольца и штанги с внутренней резьбой.

28 июня празднуют Международный день социального бизнеса. Главная цель этого дня состоит в привлечении внимания людей и власти к проблемам, которые даже сейчас остаются в обществе. Социальное предпринимательство ведут те организации, деятельность которых направлена на изменение нашего мира к лучшему. Например, организация питания бездомных, изготовление экологической энергии из отходов и т.д.