Какой завтра, 28 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Сегодня, 28 марта, Всемирный день историка. Верующие чтят память мученика Агапия и семерых других с ним. До Нового года осталось 278 дней.

28 марта 2023 — вторник. 398-й день войны в Украине.

Какой завтра, 28 марта, церковный праздник

28 марта в церковном календаре – день памяти мученика Агапия и семерых других. Жили они во времена царствования императора Диоклетиана и пострадали из-за своей веры в Господа в палестинской Кесарии.

Существовал в то время публичный приказ, что все горожане должны поклоняться идолам и приносить им жертвы. Но некоторые отказались это сделать во время одного из языческих праздников. Мучеников Агапия и Фекла отдали тогда в жертву диким зверям, а Тимофея осудили на сжигание.

Это кровавое зрелище видели шесть мужественных юношей, которые не смогли вытерпеть мучения невиновных. Они связали свои руки, показав этим, что также поддерживают христианство и готовы возложить свою голову за веру. Правитель города не хотел губить совсем молодых ребят, поэтому стал уговаривать их поклониться идолам. Но они стояли на своем. Тогда их бросили в тюрьму, где они долгое время находились. Их много раз пытали, но они не отступили и однажды положили свою жизнь за Иисуса Христа.

Что запрещено делать в этот день

Не разрешается мыть голову, иначе вас ждет разлука с близким родственником.

Не стоит нарушать Великий пост, не разрешается есть мясные, молочные продукты, рыбу, яйца.

Запрещено пить алкогольные напитки.

Народные приметы и традиции на 28 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: облачно — к ненастью;

низко летящие журавли — ждите плохой погоды;

чирикают воробьи — будет теплый и солнечный день;

яркая заката указывает, что несколько следующих дней будут дождливыми.

28 марта чирикают воробьи — будет теплый и солнечный день / Фото: Pexels

В этот день ждали прилета чаек, считалось, что в этот период начинается быстрое движение льда. Если же птицы сразу бросались купаться, верили, что еще придет ненастье. Также в этот день ходили в лес, там благодарили его за дары и извинялись за то, что приходится вмешиваться в его жизнь. В лесу было принято читать заговор, чтобы не потеряться там. До заката на одежде обязательно носили шпильку, которая защищала от "злого глаза".

Погода на 28 марта

Завтра, 28 марта, в Киеве будет облачно, утром сильный дождь со снегом, который вечером сменится на снег. Во Львове ясное утро, которое позже сменится на пасмурный день и вечер, ночью мелкий снег, затем без осадков. В Харькове облачная погода, с середины дня пройдет дождь, к вечеру дождь станет еще сильнее. В Одессе прояснится только вечером, на рассвете начнется дождь, который прекратится к середине дня.

Температура воздуха в Киеве +9 днем и +1 ночью. Во Львове +1 день и -2 ночью. В Харькове +13 днем и +5 ночью. В Одессе +8 днем и +4 ночью.

Памятные даты 28 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 марта:

37 год — после смерти Тиберия Калигула прибывает в Рим и получает от сената самые высокие полномочия;

1566 год — великий магистр Ордена госпитальеров Жан Паризо де ла Валетт основывает город Валлетту на Мальте;

1842 год — под руководством Отто Николаи Венский филармонический оркестр дает первый концерт;

1842 год — во Львове открывается театр Станислава Скарбека, в то время третий по размеру в Европе;

1876 год — японское правительство запрещает самураям носить мечи;

1910 год — Анри Фабр совершает первый успешный полет на гидроплане в Этан-де-Берр на юге Франции;

1930 год — в Турции вместо "греческих" названий городов Константинополь и Ангора утверждают официальные турецкие названия: Стамбул и Анкара;

1939 год — после 2,5-летней осады Франсиско Франко берет Мадрид;

1942 год — успешный рейд британских коммандос на сухой док в Сен-Назере в оккупированной Франции;

1979 год — частичное расплавление реактора АЭС Три-Майл-Айленд (штат Пенсильвания) становится крупнейшей аварией в атомной энергетике США;

2004 год — в ночь на 29 марта вместе с переходом на летнее время стартует Гражданская кампания ПОРА!;

2008 год — украинская Википедия достигает объема в 100 000 статей.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 марта

Какие завтра именины: Мануил, Никанор, Денис, Александр, Агапий.

Талисманом человека, рожденного 28 марта, является рубин. Драгоценный камень королей. Рубин считается символом любви и страсти. А еще давно верили, что он приносит здоровье и благополучие своему владельцу.

В этот день родились:

1898 год — деятель УНР и ОУН, главный теоретик украинского национализма Николай Сциборский;

1905 год — украинский актер и режиссер Авраменко Георгий Титович;

1912 год — украинский диссидент, политзаключенный, Герой Украины Олекса Гирнык;

1925 год — украинский оперный певец Дмитрий Гнатюк;

1933 год — Герой Украины, диссидент, политический и общественный деятель Юрий-Богдан Шухевич;

1950 год — украинский поэт, член Национального союза писателей Украины Виктор Стельмах;

1955 год — экс-министр аграрной промышленности Украины Баранивский Александр Петрович;

1961 год — украинский археолог, исследователь древнего Галича и архитектуры княжеских времен Юрий Лукомский.

Какой завтра день в Украине и мире

28 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день историка / Фото: Pexels

28 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день историка. Эту профессию недооценивают многие люди. Однако историки точно знают, что наше прошлое может влиять на будущее. Доподлинно неизвестно, как именно был создан Всемирный день историка. Одним из первых известных человечеству историков был Геродот. Греческий ученый жил в V веке до нашей эры и записывал великие деяния эллинов в своем сочинении "История".

Первым украинским историком был летописец Нестор, также считающийся основателем истографии Руси. Он родился в 1056 году и был монахом Киево-Печерской лавры. Всю свою жизнь отдал летописанию.

Историки изучают не только события прошлого, но и то, как они влияют на нынешние события. Также эти учёные занимаются прогнозированием будущих событий, используя опыт прошлого.

Также 28 марта День рождения стиральной машины. Именно в этот день 1851 года американец Джеймс Кинг получил патент на прототип стиральной машины. Хотя на самом деле первый патент на стиральную конструкцию был получен еще в 1691 году. Машина прошла долгое развитие от ручной работы до обычной нам автоматики. Первая машина-автомат вышла в свет в 1937 году, но из-за сложной конструкции она тогда стоила очень дорого.

А еще 28 марта празднуют неофициальный праздник День еды на палочке. Популярное в США. Какая-либо особая историческая дата с этим празднованием не связана. Палочки для еды можно назвать идеальным изделием для фуршета, они помогают удобно есть на ходу. Поэтому такие блюда украсят любой стол и станут отличным закусыванием для гостей.