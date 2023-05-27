Какой завтра, 28 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Сегодня, 28 мая, День Киева. Верующие чтят память святого Пахомия Великого. До Нового года осталось 217 дней.

28 мая 2023 года — воскресенье. 459-й день войны в Украине.

Какой завтра, 28 мая, церковный праздник

28 мая в церковном календаре – день памяти Пахомия Великого. Жил он в IV веке и много занимался хорошими и благочестивыми делами по отношению к церкви. Родился в Египте и обратился ко Христу в юном возрасте. Именно Пахомий устроил монашескую жизнь для отшельников на берегах реки Нил и сам стал для них примером. За это его часто называют основателем монастырей монастырей на территории Египта.

Что запрещено делать в этот день

Незамужним девушкам запрещено рассказывать о мечтах и планах.

Лучше не брать сдачи, если что-то приобретаете, потому что это принесет несчастье и бедность.

Не оставляйте грязную посуду.

Народные приметы и традиции на 28 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: теплая погода к солнечному и погожему лету;

идет дождь — ждите грозы в течение всего июня;

восход солнца багровый — летом будет много пожаров;

цветы на можжевельнике указывают, что пора сеять ячмень;

на осине обильные серьги – красиво уродит овес.

28 мая цветы на можжевельнике указывают, что пора сеять ячмень / Фото: pixabay.com

В народе 28 мая называли Пахом Теплый. Считалось, что с этого дня начинаются настоящие тепло и летняя погода. Именно в этот период крестьяне проводили позднее посев ячменя и пшеницы. Верили, если услышать стрекот сороки — у семьи будут деньги. Но для этого нужно произнести специальные слова.

Погода на 28 мая

Завтра, 28 мая, в Киеве ясно, вечером возможно появление облаков, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове утром тучи исчезнут и небо будет ясным, без осадков. В Одессе пасмурно, лишь к вечеру возможно прояснение, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +21 днем и +15 ночью. Во Львове +20 днем и +10 ночью. В Харькове +23 днем и +16 ночью. В Одессе +24 днем и +18 ночью.

Памятные даты 28 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 мая:

1742 год – в Лондоне открывают первый в мире крытый плавательный бассейн;

1830 год – президент США Эндрю Джексон подписывает Акт о выселении индейцев;

1918 год — Армения и Азербайджан провозглашают государственную независимость;

1923 год — генеральный прокурор США объявляет, что женщины имеют право носить штаны где угодно и когда им это вздумается;

1925 год — в городе Харьков начинается I Всеукраинская конференция по краеведению во время работы которой был создан Украинский комитет краеведения;

1957 год — в США основывают Национальную академию грамзаписи, вручающую одну из самых престижных премий в мире музыки — "Грэмми";

1959 год – американские ученые провели успешный запуск в космос с возвращением двух обезьян, Айбл и Бейкер на ракете АМ-18;

2009 год — в Киеве открывают Культурно-просветительский центр "Alex Art House".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 мая

Какие завтра именины: Дмитрий, Пахом, Макар, Анастасия.

Талисманом человека, рожденного 28 мая является бирюза. Древний камень, отличающийся небесно-голубым цветом. Бирюза издавна считалась счастливым камнем, несущим сильную защиту от всего зла. Поэтому матери часто делали своим детям обереги из этого камня.

В этот день родились:

1860 год – инициатор массовой трудовой миграции украинцев в Канаду в 1890-х годах Олеськив Иосиф;

1888 год — историкиня, филологиня, архивистка Водолажченко Ольга Гавриловна;

1971 год – украинский историк, поэт, общественно-политический деятель Гай-Нижник Павел Павлович;

1972 год — украинский рок-певец и шоумен, лидер группы "Тартак" Положинский Александр Евгеньевич.

Какой завтра день в Украине и мире

28 мая День Киева / Фото: pixabay.com

28 мая в Украине празднуют Всеукраинский день краеведения. Инициаторами создания профессионального праздника выступили представители Национального союза краеведов Украины (НСКУ). Официальную дату ввели на четвертом съезде этой организации, который состоялся в 2017 году. Выбрали день не случайно. Ведь именно 28 мая 1925 состоялась Первая краеведческая конференция всеукраинского масштаба. Событие имело место в Харькове и во время конференции был открыт Комитет краеведения Украины.

Также 28 мая Международный день действий за здоровье женщин. В этот день 1957 года в Коста-Рике провели Международное совещание по теме репродуктивного здоровья женщин. Во время нее участники решили создать отдельный день, когда будет привлекаться внимание к праву женщины на репродуктивное и сексуальное здоровье с последующей его защитой.

А еще 28 мая День менструальной гигиены. Дата была создана неправительственной организацией WASH United, выступающей за соблюдение во всем мире санитарии. В 2013 году организация провела 28-дневную информационную кампанию по теме менструальной гигиены. Именно из-за продолжительности кампании было выбрано для празднования 28 число. А пятый месяц года является символом пятидневной менструации.

28 мая День Киева. Ежегодно приходится на последнее воскресенье мая. Столица Украины имеет долгую и богатую событиями историю. Ее истоки скрываются в седой древности. На территории современного города были найдены орудия труда из камней и костей, а также остатки примитивных построек. Все это указывает на то, что первые человеческие поселения появились здесь еще до эпохи позднего палеолита (около 40-15 тысяч лет до нашей эры).

Признанной датой основания Киева как города считается 482 год. Однако до сих пор по этому поводу ведутся споры. Некоторые придерживаются иного мнения и считают, что столицу Украины создали в VI – VII веке. По "Повести временных лет" (летопись XII века) город был основан тремя братьями, которые были вождями племени полян (Кий, Щек и Хорив), а также их сестрой Лыбедью. Каждый образовал небольшое поселение на холмах, впоследствии слившихся в один город. Назвали его в честь старшего брата Киевом.