Какой 28 января праздник – что отмечают в этот день, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой 28 января праздник – что отмечают в этот день, какой церковный праздник, что запрещено делать

28 января 2022 – пятница. В этот день 1920 года в Виннице Игнат Юра, Амвросий Бучма, Семен Семдор основывают театр, через три года его пригласили в Харьков, а затем в Киев (ныне это Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко), а в 1992 Верховная Рада Украины утвердила Государственным Флагом сине-желтое знамя.

До Нового года осталось 337 дней.

Какой праздник отмечают 28 января в Украине и мире

28 января – Международный день защиты персональных данных. В цифровую эру персональные данные предоставляются ежесекундно: на работе, при покупке в онлайн-магазине или при обращении в любой государственный орган. Но большинство людей все еще не знают, как эта информация хранится и используется. Именно поэтому в 2006 г. Советом Европы был утвержден Международный день защиты персональных данных.

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А еще 28 января – Всемирный день безработных. Нет достоверной информации о том, кто стал инициатором этого события. Но эту идею поддержало немало государственных институций, общественных организаций, активистов из разных стран мира. Главная цель этого дня – привлечь внимание общества к проблеме безработицы, из-за которой миллионы людей остаются без средств к существованию. К тому же безработица это тоже проблема государства. Ведь из-за массового сокращения рабочих мест возникает недовольство граждан. А это приводит к политическим и социальным кризисам.

28 января Международный день конструктора "Lego" / Pexels

28 января празднуют Международный день конструктора Lego. Именно в этот день 1958 года производителями был запатентован кирпич, который сегодня является основной деталью практически всех наборов. Причем все элементы, которые выпустили за эти годы, совместимы между собой.

На сегодняшний день Lego считается самым знаковым брендом на планете. У этих конструкторов свои преимущества – универсальность, высокое качество, неограниченность фантазии. Из небольших кирпичиков ребенок может создать множество разнообразных игрушек. Компания производит наборы для мальчиков и девочек.

А еще 28 января празднуют День рождения дизельного двигателя. 28 января 1897 г. немецким изобретателем и инженером Рудольфом Дизелем были завершены успешные испытания дизельного двигателя, который он сам и изобрел. На тот момент имелись только двигатели внутреннего сгорания, которые считались слишком несовершенными из-за низкого КПД (коэффициент полезного действия). Серийное производство дизельного двигателя было налажено в 1898 году.

28 января празднуют День открытия Антарктиды / Pexels

Также 28 января празднуют День открытия Антарктиды. В 1920 году после двухлетнего путешествия на шлюпах Мирный и Восточный члены команды Лазарева и Беллинсгаузена увидели берега неизвестного континента. Сегодня Антарктида – свободный материк. Здесь нет часовых поясов или границ. А еще она уникальна тем, что является самым сухим и холодным местом на планете. Здесь проводят свои учения представители NASA по космической программе "Викинг". Ведь условия жизни на Антарктиде очень похожи на условия Марса.

Какой сегодня праздник еще в мире:

День казу (американский народный музыкальный духовой инструмент);

День воздушно-пузырчатой ​​пленки;

Национальный день веселья на работе в США.

Какой сегодня, 28 января, церковный праздник

28 января - день памяти Павла Фивейского / commons.wikimedia.org

28 января в церковном календаре – день памяти Павла Фивейского. Этот священнослужитель известен тем, что стал первым христианским монахом и отшельником-долгожителем. Прожил 91 год в полном одиночестве.

Родился в Египте. Имел довольно несчастливую судьбу: в раннем детстве осиротел, а его родственники желали только наследования, а потому устроили за Павлом гонения, чтобы отобрать его имущество. Святой бежал и прятался, чтобы сохранить жизнь. Найдя убежище в небольшой пещере, обустроил ее как дом. Еду приносили Павлу птицы: хлеб и финики. А сам святой все время проводил в молитвах.

Умер святой Павел Фивейский в возрасте 113 лет. Из них 91 год провел в одиночестве, в стороне от людей. Он считается покровителем всех нуждающихся, ведь у него самого был очень непростой жизненный путь.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 28 января

Какие сегодня именины: Гавриил, Михаил, Иоанн (Ян), Прохор, Павел, Елена, Илона.

Талисманом людей, рожденных 28 января, является циркон. В переводе с персидского языка означает "золотой самоцвет". Это натуральный камень, который по своим свойствам похож на сапфир. Наибольшие залежи циркона находятся в Таиланде, Мадагаскаре и Шри-Ланке.

28 января родился украинский астронавт (первый космонавт независимой Украины), Герой Украины, генерал-майор ВСУ Леонид Каденюк / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

1853 год – философ, богослов, поэт, публицист Владимир Соловьев; 1854 год – патологоанатом, бактериолог и эпидемиолог Владимир Высокович;

1912 год – американский художник, один из выдающихся представителей абстрактного экспрессионизма Джексон Поллок;

1930 год – украинский архитектор, народный художник Украины Анатолий Игнащенко;

1935 год – украинский композитор Леонид Грабовский;

1938 год – украинский спортсмен, тяжеловес Леонид Жаботинский;

1951 год – украинский астронавт (первый космонавт независимой Украины), Герой Украины, генерал-майор ВСУ Леонид Каденюк;

1981 год – поэтесса Олеся Мамчич;

1981 год – американский киноактер Элайджа Вуд;

1982 год – поэтесса, филологиня Богдана Матияш.

Что запрещено делать в этот день

28 января запрещается много есть и злоупотреблять алкоголем.

Не ссорьтесь с близкими, друзьями.

28 января пытались не выходить из дома после полуночи.

Не следует браться за сложную работу.

Народные приметы и традиции на 28 января

28 января утром под окном щебечут синицы – скоро начнется вьюга / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дует ветер – ждите дождливое лето;

28 января утром под окном щебечут синицы – скоро начнется вьюга;

вороны каркают на оттепели;

28 января на небе много звезд – будет хороший урожай льна;

облака на северной стороне до крепкого мороза;

если на небе мерцают звезды, значит, придет похолодание;

28 января сильный снегопад в ночные морозы;

на деревьях сидят воробьи, но не чирикают, значит пойдет снег.

В народе 28 января называли "Павлов день". С этого момента дни понемногу становятся длиннее, поэтому наши предки говорили "Павел - дня добавил".

Погода на 28 января

Сегодня, 28 января, в Киеве пасмурно, в первой половине дня ожидается мелкий дождь со снегом. Во Львове утром небольшой дождь со снегом, который днем ​​усилится, а к вечеру сменится снег. В Одессе днем ​​начнется снег, который к вечеру закончится. В Харькове с утра снег, который днем ​​станет сильнее.

Температура воздуха в Киеве днем ​​и около 0 ночью. Во Львове +1 день и 0 ночью. В Одессе +2 днем ​​и -2 ночью. В Харькове ночью –8, а днем ​​+1.

Памятные даты 28 января

28 января 2021 года 74-й Каннский фестиваль снова переносят через пандемию / Associated Press

В этот день год назад 74-й Каннский фестиваль снова переносят через пандемию, а Вселенский патриарх Варфоломей получает прививку от COVID-19.

Календарь важных событий в Украине и мире за 28 января:

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