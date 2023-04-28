Какой завтра, 29 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 29 апреля, Всеукраинский день футбола. Верующие чтят память мучениц Агапии, Ирины и Хионии. До Нового года осталось 246 дней.

29 апреля 2023 года — суббота. 430-й день войны в Украине.

Какой завтра, 29 апреля, церковный праздник

29 апреля в церковном календаре – день памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Они являлись сестрами и жили в III-IV веках недалеко от города Аквилеи (Италия). Рано оставшись сиротами, девушки вели благочестивую жизнь и всем отказывали поклонникам. Об этой неприступности услышал даже сам император. Посмотрел он на сестер и согласился повезти их в Македонию, чтобы они могли выбрать себе женихов.

Девушки не захотели отказываться от своей веры и выходить замуж. Решил было взять местный правитель красавиц силой, но вдруг неизвестная сила лишила его ума. Тогда решили сестер казнить. Двух старших приговорили к смертной казни в пламени. Они погибли, хотя огонь их не коснулся. Младшую же отправили в публичный дом. Оттуда ей помогли убежать ангелы, но один из телохранителей все же смог выпустить стрелу.

Что запрещено делать в этот день

Не пойте и не веселитесь.

Запрещено пить алкогольные напитки.

Не стоит называть знакомых покойниками – в этот день используйте только имя.

Не ругайтесь, не злословьте, не оскорбляйте другими словами.

Не рекомендуется брать взаймы деньги или вещи.

Народные приметы и традиции на 29 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: погода показывает, что весь май таковым будет;

прохладно и ветрено – до такой же погоды летом;

идет проливной дождь – значит лето будет жарким;

услышать гром – к хорошему урожаю хлеба;

много подорожника – столько же будет и урожая.

29 апреля погода указывает, что весь май таким будет / Фото: Pexels

В этот день наши предки начинали наводить порядок в садике. В частности, белили деревья. Можно помолиться за здоровье и благополучие семьи. Огородники уже начинают высаживать рассаду огурцов и капусты.

Погода на 29 апреля

Завтра, 29 апреля, в Киеве безоблачно, без осадков. Во Львове пасмурно, но осадков не предполагается. В Харькове облачно, сильный ночной дождь продолжится утром, но должен закончиться поближе к середине дня. В Одессе ясное утро, днем и вечером пасмурно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве – +14 днем и +6 ночью. Во Львове – +14 днем и +4 ночью. В Харькове – +15 днем и +9 ночью. В Одессе – +15 днем и +8 ночью.

Памятные даты 29 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 апреля:

998 год — по приказу императора Священной Римской империи казнят лидера восстания против Папы Римского Григория V патриция Кресчентиуса;

1429 год — в ходе Столетней войны французские войска, возглавляемые 17-летней Жанной д'Арк, побеждают англичан в битве за Орлеан;

1624 год — Людовик XIII назначает кардинала де Ришелье первым министром Франции;

1648 год — начинается битва под Желтыми Водами;

1661 год — китайские войска занимают остров Тайвань;

1676 год — у берегов Сицилии в битве с французским флотом погибает знаменитый нидерландский адмирал Микиэль де Рюйтер;

1707 год — отдельный шотландский парламент ликвидируют, чем завершается объединение Королевства Англия и Королевства Шотландия в единое государство — Королевство Великобритании;

1770 год — британский капитан Джеймс Кук впервые высаживается в Австралии;

1882 год — в Берлине начинает действовать первая в мире экспериментальная линия троллейбуса, построенная компанией Siemens & Halske, ныне Siemens AG;

1897 год — британский физик Джозеф Джон Томсон сообщает об открытии электрона;

1913 год — Гидеон Сундбек получает патент на застежку-молнию с зубчиками;

1915 год — начинаются бои отрядов УСС с русскими войсками на горе Маковцы в Карпатах;

1918 год — на сессии Украинского Центрального Совета одобряют Основной Закон Республики; в тот же день Всеукраинский съезд хлеборобов избирает П. Скоропадского гетманом Украины; в тот же день Черноморский флот в Севастополе поднимает украинские флаги;

1919 год — попытка государственного переворота в УНР под руководством В. Осколко;

1945 год — американские войска освобождают узников концлагеря Дахау, казнив при этом 122 охранника лагеря;

1975 год — последние американские войска покидают Вьетнам;

1982 год — население Китая превышает миллиард человек;

1990 год — в Киеве принимают решение о роспуске Украинского Хельсинкского Союза и создании на его базе Украинской республиканской партии;

1992 год — Национальная сборная Украины по футболу проводит свой первый матч в Ужгороде против сборной Венгрии, в котором уступает со счетом 1-3;

1995 год — на референдуме 95% избирателей Казахстана голосуют за продление полномочий президента Нурсултана Назарбаева до 2001 года;

2011 год — свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 апреля

Какие завтра именины: Леонид, Ирина, Галина.

Талисманом человека, рожденного 29 апреля, является гиацинт. Драгоценный камень, который известен уже достаточно давно. По средневековой символике гиацинт означает мудрость, постоянство, приносящий успех и счастье.

В этот день родились:

1917 год — американский режиссер и актриса независимого кино, хореограф, этнограф, поэтесса, теоретик авангарда, родилась в Киеве Майя Дерен;

1958 год — американская киноактриса Мишель Пфайффер;

1970 год — американская актриса Ума Турман;

1977 год — старший сержант Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Андрей Коноплев.

Какой завтра день в Украине и мире

29 апреля в Украине празднуют Всеукраинский день футбола / Фото: Pexels

29 апреля в Украине празднуют Всеукраинский день футбола. Футбольная сборная Украины как отдельного государства появилась только после того, как наша страна обрела независимость. Но сам футбол, конечно, добрался до нас гораздо раньше. В 1860-х годах британские моряки, сходившие на берег в Одесском порту, устраивали на территории футбольные матчи. Поэтому на территории Украины первый футбольный клуб был создан еще в 1878 году. Правда, в его состав входили только британцы.

Новую страницу истории украинский футбол начинает с 1991 года. Для спорта тогда было тяжелое время. На отечественных чемпионатах лидировал клуб "Динамо" из Киева, а вот на международных соревнованиях украинские футболисты отстали. Так продолжалось до 1997 года, когда в Киев вернулся тренер Валерий Лобановский.

Также 29 апреля День памяти всех жертв применения химического оружия. В 2005 году во время Десятой сессии Конференции государств-участников Конвенции по запрещению химического оружия была основана эта важная памятная дата. Приурочили ее к вступлению в Конвенцию полной законной силы на международном уровне.

А еще 29 апреля празднуют День застежки-молнии. Этот популярный сегодня аксессуар был создан эмигрантом из Швеции Гидеоном Сандбеком. Он запатентовал застежку zipper или просто zip в США в 1913 году. В то время эта застежка состояла из лент текстиля, на которых в шахматном порядке фиксировались металлические звенья. Ленты соединялись и разъединялись с помощью слайдера.

29 апреля празднуют и Всемирный день желаний. Это прекрасная возможность осуществить то, о чем давно мечтали. История праздника началась в США в 1977 году, когда четырехлетний Кристофер Джеймс Грейчус, который был болен лейкемией, смог воплотить в жизнь свою мечту стать полицейским. Его мама познакомилась с таможенником Томми Остином и тот решил помочь малышу. Для Кристофера был организован полет на вертолете с Роном Коксом, офицером Департамента общественной безопасности штата Аризона. Произошло еще 29 апреля 1980 года.

Также 29 апреля Международный день танца. Особый праздник, посвященный дню рождения артисту французского балета Жану-Жоржу Новеру. Его называют основателем балетного искусства. День танца был создан по инициативе специальной комиссии ЮНЕСКО в 1982 году.

Ежегодно в последнюю субботу апреля празднуют Международный день скульптуры. Событие было начато Международным центром скульптуры 2015 года. Скульптурой называется разновидность изобразительного искусства, произведение которого отличается трехмерной формой. Чаще изображает человека. Скульптура зародилась еще в древности.

А еще в последнюю субботу апреля празднуют Международный день тайцзи и цигуна. Это праздник здорового образа жизни. Впервые его отпраздновали в 1998 году, но официально международный статус праздник приобрел только в 1999 году. Положили начало его Билл Дуглас и Анджела Вон-Дуглас. Тайцзицюань — китайское боевое искусство, ныне столь же популярное как и гимнастика. Возникло в VI веке до н. Цигун относится к китайской медицине. Это комплекс упражнений, выполняемый в оздоровительных целях.

29 апреля празднуют Всемирный день ветеринара. Профессиональный праздник был создан для чествования всех ветеринаров, занимающихся тяжелой и нужной работой. Каждый год праздник приходится на последнюю субботу апреля. Он был создан по инициативе Всемирной ветеринарной ассоциации 2001 года.