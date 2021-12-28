Какой завтра, 29 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 29 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

29 декабря 2021 – среда. В церковном календаре – день памяти царицы Феофании Византийской. В этот день 1940 года Лондон испытывает самый разрушительный за всю историю Второй мировой войны авианалет немецких бомбардировщиков, а в 2013 году легендарный гонщик "Формула-1" и многократный чемпион мира Михаэль Шумахер во время катания на лыжах падает и получает черепно-мозговую травму. Следующие полгода он находился в искусственной коме.

До Нового года осталось 2 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

29 декабря в Украине празднуют День информационно-медийных структур МО и ВСУ. Событие было начато еще в 2010 году. Дата празднования была избрана в честь создания пресс-службы Министерства обороны и назначения на должность военного пресс-секретаря. Основная цель праздника – повысить престиж профессии, а также отдать уважение профессиональной деятельности тех, кто работает в этой сфере. Ведь очень часто военные журналисты рискуют своей жизнью, чтобы быстро и правдиво информировать общество о событиях в прифронтовой зоне.

29 декабря празднуют Международный день виолончели / Pexels

Также 29 декабря в мире празднуют Международный день виолончели. Этот инструмент не может никого оставить равнодушным, ведь его звучание уникально. В этот день можно послушать известные классические произведения, исполняемые виолончелистами со всего мира. Во многих городах проводятся концерты. Хотя это и неофициальный праздник, но его с радостью празднуют каждый год.

Дата была выбрана не случайно. Именно 29 декабря 1876 г. в Каталонии родился известный музыкант-виолончелист Пабло Казальс. Поклонники этого инструмента считают, что именно его вклад в популяризацию виолончели был самым большим.

Пабло Казальс – не только знаменитый музыкант. Он занимался композиторской и общественной деятельностью. Музыкальная карьера началась еще в детстве. Когда мальчику еще не исполнилось 4 года, его отец начал учить его игре на разных инструментах (фортепиано, флейта, скрипка). А вот виолончель появилась в его жизни только во время учебы в государственной музыкальной школе (Барселона).

Активная гастрольная карьера музыканта началась в 25 лет. Самые его работы – исполнение на виолончеле произведений Баха.

Интересный факт: первая виолончель была создана в начале XVI столетия. Один из первых экземпляров инструмента даже сохранился до наших дней. Это виолончель, которую в 1954 году изготовил выдающийся итальянский мастер Андреа Амати.

Какой завтра праздник еще в мире:

День "Тик Так";

День Конституции в Ирландии;

День штата Техас в США;

Национальный день "Попади в весы" в США;

Национальный день пряного супа с овощами и мясом в США.

Какой завтра, 29 декабря, церковный праздник

29 декабря - день памяти блаженной царицы Феофании Византийской / commons.wikimedia.org

29 декабря в церковном календаре – день памяти блаженной царицы Феофании Византийской. Она была супругой византийского правителя Льва VI Мудрого. Родилась в Константинополе 863 года в царской семье из рода Мартынакиев. Семья Феофании была очень благочестивой, поэтому будущая царица получила соответствующее образование.

Феофания и ее муж, император Лев, были очень разными людьми. Она отдавала всю свою душу служению Христу, а ему были ближе земные радости. Еще до восхождения Льва на престол супруги пережили немало испытаний. Поверив клевете, император Василий, отец Льва, на целых три года заключил в тюрьму своего сына и невестку. Затем у них умерла любимая дочь Евдокия. Смерть ребенка сильно поразила Феофанию. Поэтому она отправилась в монастырь при Влахернской церкви, где она еще больше молилась. А Лев в то время нашел утешение в объятиях другой женщины – Зои Заутцины, которая была дочерью начальника охраны и позже стала царицей. Феофания не раз хотела дать Льву развод, но патриарх Евфимий не хотел благословить супругов на разрыв. Брак продлился 12 лет и закончился со смертью Феофании.

Также 29 декабря – день памяти пророка Огия. Церковь вносит его в список 12 малых пророков. Он был последним пророком Ветхого Завета. Согласно преданию, именно Огию приписывают несколько пророчеств иудейскому царю Зоровавелю. Он обратился к представителям власти и попросил их реставрировать храм в Иерусалиме. Когда иудеи вернулись из вавилонского плена, Огий убеждал народ достроить новый храм, а еще указывал на безразличие к религии, которая и была основой всех бед. Народ прислушивался к советам Аггия и слов Господа.

Как назвать ребенка, родившегося 29 декабря

Какие завтра именины: Вениамин, Афинодор, Георгий, Егор, Иван, Марко, Марк, Маркел, Лаврентий, Фаддей, Юрий, Феофил, Анна, Гортензия.

Талисманом людей, рожденных 29 декабря, является топаз. Это полудрагоценный камень, для которого характерен голубой цвет, хотя бывают также розовые, фиолетовые, золотистые, желтые топазы. Природный топаз издавна считался камнем, обладающим сильными магическими свойствами. Ему приписывали мощную защиту от темных сил, негатива и колдовства, а потому носили в оберегах.

29 декабря родился британский актер театра и кино, Джуд Лоу / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

1721 год – фаворитка французского короля Людовика XV Жанна-Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур;

1766 год – шотландский химик, изобретатель пропитанной резиной ткани Чарльз Макинтош;

1788 год – датский археолог Христиан Юргенсен Томсен;

1800 год – американский инженер, изобретатель процесса вулканизации резины Чарльз Нельсон Гудеар;

1875 год – украинский терапевт Николай Стражеско;

1876 ​​год – виолончелист, композитор и дирижер Пабло Казальс;

1877 год – искусствовед, музейщик, ученый секретарь и академик Украинской государственной академии искусств Данило Щербакивский;

1891 год – ученый-садовод, селекционер, помолог, один из первых агроэкологов Владимир Симиренко;

1893 год – украинский художник-график Роберт Лисовский;

1906 год – украинский конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев;

1922 год – украинский живописец Владимир Югай;

1970 год – гимнаст, чемпион мира Григорий Мисютин;

1972 год – британский актер театра и кино Джуд Лоу;

1972 год – украинский актер театра и кино Евгений Нищук;

1979 год – украинский боксер, серебряный призер Олимпийских игр Андрей Котельник;

1981 год – украинский педагог Нестор Думанский;

1985 год – внучка и наследница финансового магната Аристотеля Онассиса, самая молодая миллиардерша в мире Афина Онассис.

Что запрещено делать в этот день

29 декабря запрещалось долго смотреть на себя в зеркало, ведь можно было навлечь на себя беду.

Не одевайте вещи красного цвета.

29 декабря не стоит прислушиваться к советам тех людей, у которых нет кровной связи.

Не одевайте одежду наизнанку, а если так произошло, то сразу переоденьтесь.

Народные приметы и традиции 29 декабря

29 декабря на стекле мороз нарисовал узоры – еще 20 дней продержится холодная погода / pixabay.com

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: какая погода, таким будет апрель;

если на улице иней, то Святки (с 6 по 18 января) будут теплыми;

29 декабря сильный мороз, значит Крещения (19 января) следует ожидать холодную погоду;

если на стекле мороз нарисовал узоры – еще 20 дней продержится холодная погода;

непогода и холода на 29 декабря означают, что зима суровой будет;

если ветер и снег, лежащий вплотную к забору, лето будет неурожайным.

В народе 29 декабря обязательно молились святому Огию, чтобы он наставил на верный путь, а также помог найти лучшие качества человека. Наши предки приметили, если в этот день гром гремит, то будет дождь. Также 29 декабря пытались провести со своей семьей, чтобы семья была дружественной.

Прогноз погоды на завтра, 29 декабря

Завтра, 29 декабря, в Киеве пасмурная погода продержится весь день. Ночью ожидается снег, который утром закончится. В Одессе без осадков, небо покрыто облаками. В Харькове сильный снег ожидается ночью, но к утру ослабнет, хотя и будет идти весь день. Во Львове облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве 29 декабря -5 днем ​​и -7 ночью. В Одессе – 4 ночью, а днем ​​+1. В Харькове днем ​​-1, ночью ожидается до -7. Во Львове – 7 градусов ночью и -1 днем.

Памятные даты 29 декабря

29 декабря 2020 года в Тернопольской области двое учеников украли у соседа пару лошадей, чтобы продать и отпраздновать Новый год / Pexels

В этот день год назад впервые за годы независимости государство заказывает новые украинские самолеты, а в Тернопольской области двое учеников украли у соседа пару лошадей, чтобы продать и отпраздновать Новый год.

Также читайте Что подарить маме на Новый год 2022: лучшие идеи подарков

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 декабря: