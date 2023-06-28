Какой завтра, 29 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

29 июня 2023 года — четверг. 491-й день войны в Украине.

Какой завтра, 29 июня, церковный праздник

29 июня в церковном календаре – день памяти святителя Тихона. Жил он на Кипре в V веке в семье благочестивых христиан, воспитывавших своего сына в традициях православия. С самого детства Тихона восхищало чтение Священного Писания. В юности он пожелал поступить в церковный клир, где стал чтецом и толкователем Божьих книг. Впоследствии он занял должность дьякона, а позже и епископа. Будучи последним, он возложил все свои силы на борьбу с идолопоклонством.

Святитель принимал каждого страждущего, помогал нищим и бедным. Терпел от язычников при этом много мучений, но старался стойко их выносить.

Что запрещено делать в этот день

Не обижайтесь лучше отпустить и принять ситуацию, даже если она идет против вас.

Старайтесь не лениться, в этот день в особом почете умственный труд.

Не работайте в этот день с тестом.

Народные приметы и традиции на 29 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утром папоротник скручивает листья – ждите жаркого и солнечного следующего дня;

вороны садятся и возвращаются клювами в одну сторону – будет сильный ветер;

на окнах осела роса — пойдет дождь;

маленькие капли дождя указывают на то, что он будет долго уходить;

Млечный путь ясен до хорошей погоды.

29 июня утром папоротник скручивает листья — ждите жаркий и солнечный следующий день. / Фото: Pexels

Верующие 29 июня молились святителю Тихону, чтобы получить исцеление от болезней, особенно если они связаны с болью в ногах. Крестьяне нанимали молодых ребят, чтобы те помогли удобрить грядки, потом этих юношей щедро угощали едой со своего стола.

Погода на 29 июня

Завтра, 29 июня, в Киеве облачно, утром ослабеющий после обеда дождь, но будет идти до вечера. Во Львове пасмурно, днем дождь с грозой, который к вечеру сменится обычным дождем. В Харькове утро ясное, но днем и вечером облачно, без осадков. В Одессе в течение дня пасмурно, хотя вечером возможно прояснение, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +19 днем и +14 ночью. Во Львове +20 днем и +11 ночью. В Харькове +22 днем и +15 ночью. В Одессе +24 днем и +15 ночью.

Памятные даты 29 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 июня:

1174 год — Полтаву впервые упомянули в Ипатьевской летописи, под названием Лтава. (само название появилось в 1430 году);

1236 год — крестоносцы захватывают Кордову;

1575 год — в ходе битвы при Нагасино аркебузиры Оды Нобунаги одерживают победу над конницей рода Такеда, начинается массовый переход самурайских армий на огнестрельное оружие;

1579 год — испанские войска совершают массовую резню мирного населения голландского города Маастрихт;

1613 год — в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира "Генрих VIII" загорается и дотла сгорает театр "Глобус";

1644 год – в битве при Кропреде-Бридж армия английских роялистов во главе с Карлом I разгромляет парламентские войска;

1949 год — в ЮАР начинает действовать политика апартеида, вступает в силу закон, запрещающий расово смешанные браки.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 июня

Какие завтра именины: Михаил, Тихон.

Талисманом человека, рожденного 29 июня является сердолик. Этот минерал является разновидностью халцедона, отличается красно-оранжевым оттенком, чем-то напоминающим солнце. Издавна верили, что сердолик наделен лечебными свойствами и может в частности улучшать обменные процессы в организме. В еще существует мнение, что минерал помогает справиться с сердечными страданиями.

В этот день родились:

1939 год — украинский режиссер, сценарист, актер, известного по фильмам "Черная курица, или Подземные жители" и "Новые приключения янки при дворе короля Артура" Виктор Гресь;

1947 год — украинский кинорежиссер, автор фильмов "Фучжоу" и "Прошедший Сквозь Огонь" Михаил Ильенко.

Какой завтра день в Украине и мире

29 июня празднуют Международный день тропиков / Фото: Pexels

29 июня в Украине и мире отмечают Международный день промышленного дизайна. Дата была выбрана в честь создания в 1957 году Международной организации дизайна, которая была заинтересована в защите промышленного дизайна и распространении знаний в этой интересной сфере. Промышленный дизайн связывается с проектированием. Все, чем мы пользуемся в современном обиходе, было разработано дизайнерами прошлого.

Также 29 июня – Международный день грязи. Интересен праздник летних развлечений, радости и детства. Оно поощряет детей и взрослых получать удовольствие от игр на земле. Главная цель уникального события состоит в том, чтобы восстановить связь человека и природы, способствовать творчеству, чувству свободы и приключений, приходящих благодаря этому простому акту.

А еще 29 июня Всемирный день против отказа от домашних животных. Антуан де Сент-Экзюпери говорил: "Мы несем ответственность за тех, кого приручили". Именно эти слова лучше всего показывают смысл праздника. Животные, привыкшие жить рядом с хозяевами, не могут выжить на улице. Однако по вине хозяев большое количество собак и кошек ежедневно становятся бездомными. Праздник был создан по инициативе французских организаций, специализирующихся на защите животных: "Solidarité Refuges" и "Animaux Online".

29 июня празднуют Международный день тропиков. Праздник был создан по инициативе ООН 14 июня 2006 года, а дату выбрали в честь дебютного "Доклада о состоянии тропиков". Около 40% нашей планеты занимают тропики, они являются домом для 80% живых существ: животных и растений. Главной целью дня является обращение внимания людей на проблемы, связанные с тропиками, тяжелым проживанием там и т.д.

Также 29 июня Всемирный день склеродермии. Склеродермия – опасное аутоиммунное заболевание, несущее для организма очень серьезные последствия. Опасна эта болезнь тем, что поражает легкие (около 35% всех случаев) и значительно увеличивает риск смерти в ближайшие пять лет.