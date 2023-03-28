Какой завтра, 29 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

29 марта 2023 — среда. 399-й день войны в Украине.

Какой завтра, 29 марта, церковный праздник

29 марта в церковном календаре – день памяти мученика Савина Ермопольского. Он занимал руководящий пост в египетском городе Гермополь в III веке, был христианином. Императорские власти схватили Савина во время гонений на христиан, заставляли отречься от своей веры, подвергали пыткам.

Святой претерпел все мучения, но остался верен Христу. Тогда язычники схватили его и утопили в реке.

Что запрещено делать в этот день

Не ешьте хлеб после заката, потому что можно навлечь на себя нищету.

Не стоит решать свой вопрос ссорами.

Не рекомендуется давать взаймы.

Народные приметы и традиции на 29 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: облака быстро двигаются на небе, значит будет хорошая погода;

птички купаются в луже – будет тепло;

в реке низкий уровень воды – следует ожидать плохого урожая.

29 марта птички купаются в луже, будет тепло / Фото: Pexels

В народе 29 марта называли Савин день. Крестьяне объезжали на телеге всю деревню, потому что верили, что это принесет им нрав. А еще слушали скрип колес. Ведь за ним могли предсказывать свое будущее. Например, если скрипело правое переднее – семья будет богатой, а если левое переднее – то ждите болезни. Заднее правое колесо скрипит, значит можно ожидать успеха, а если левое заднее – влезете в долги.

Погода на 29 марта

Завтра, 29 марта, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Харькове облачно, ночной дождь утром сменится дождем со снегом, который будет идти до середины дня. В Одессе пасмурно, но днем может ненадолго стать ясно без осадков.

Температура воздуха в Киеве +1 днем и -1 ночью. Во Львове +3 днем и -3 ночью. В Харькове +7 днем и +1 ночью. В Одессе +5 днем и +2 ночью.

Памятные даты 29 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 марта:

845 год — викинги завоевывают Париж;

1795 год — немецкий композитор Людвиг ван Бетховен впервые дает концерт в Вене;

1798 год — французы провозглашают образование на территории Швейцарии марионеточной Гельветийской Республики;

1848 год — из-за сильных морозов, сковавших реку Ниагара, более чем на 30 часов "останавливается" Ниагарский водопад;

1864 год — в Народном доме во Львове проходит первый спектакль первого в Галиции профессионального украинского театра;

1867 год — Конституционный акт Парламента Соединенного Королевства образует Доминион Канады и становится основной частью Конституции этой страны;

1871 год — открывается лондонский Альберт-холл;

1886 год — Джон Пембертон из Атланты создает новый лечебный напиток, ныне известный под названием кока-кола;

1910 год — в Марселе поднимается в воздух первый гидроплан, пилотируемый Альбером Фабром;

1951 год — в США выносят смертные приговоры Этель и Джулиусу Розенбергам, обвиняемым в шпионаже в пользу СССР;

1967 год – арест деятелей Украинского Национального фронта (УНФ) Дмитрия Квецка, Зеновия Красовского, Михаила Дьяка, Ярослава Лесива;

1973 год — завершен вывод американских войск из Южного Вьетнама и передача правительством ДРВ американским властям всех лиц, взятых в плен из числа военного и гражданского персонала США;

1974 год — китайские фермеры вблизи Сианя обнаруживают захоронение императора III в. до н. е. Цень Ши Хуан-ди — знаменитую Терракотову армию;

1976 год — лучшим фильмом США за 1975 год Американская киноакадемия признает "Полет над гнездом кукушки";

1982 год — парламент Соединенного Королевства прекращает свои полномочия принимать законы, распространяющиеся на Канаду;

1991 год — в Киеве проходит первый вечер поэтической группы "Бу-Ба-Бу" (Юрий Андрухович, Александр Ирванец, Виктор Неборак);

1998 год — в Португалии открывают 16-километровый мост "Вашку да Гама" через реку Тежу;

1998 год — парламентские выборы в Украине;

2004 год — в Украине создают Гражданскую кампанию "Пора!";

2004 год — Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия и Словения вступают в НАТО;

2014 год — в Англии и Уэльсе регистрируют первый однополый брак.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 марта

Какие завтра именины: Иван, Александр, Трофим, Денис, Роман, Юлиан, Емельян, Савин, Павел.

Талисманом человека, рожденного 29 марта, является бриллиант. Это самый ценный и дорогой камень. В переводе с греческого его название означает "непобедимое". Издавна верили, что бриллианты могут оградить от негативного влияния, подарить удачу в любви и поправить здоровье. В древнем мире, особенно в Индии, было мнение, что этот камень может также положительно влиять на работу всех внутренних органов.

В этот день родились:

1728 год — украинский военный, политический и государственный деятель, граф, последний гетман Войска Запорожского Кирилл Разумовский;

1841 год — украинская поэтесса, писательница, общественно-культурная деятельница Мария Вольвач;

1861 год — украинский ученый, технолог, общественный и хозяйственный деятель, первый председатель Украинского технического общества Роман Залозецкий;

1881 год — украинская поэтесса Марийка Пидгирянка;

1964 год — украинский баскетболист, чемпион Олимпийских игр Александр Волков.

Какой завтра день в Украине и мире

29 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день фортепиано / Фото: Pexels

29 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день фортепиано. Инициатором создания праздника выступил известный современный немецкий композитор Нильс Фрам, получивший свою популярность благодаря творческому подходу к музыке. Событие объединяет всех любителей этого музыкального инструмента. А главная задача праздника заключается в привлечении внимания к красоте звучания фортепиано, поощрению музыкантов всех возрастов играть в общественных местах.

Впервые празднование прошло в 2015 году. И когда у Фрама спросили, зачем нужен такой день, он просто ответил: "Празднование дня фортепиано не помешает никому: ни исполнителям, ни композиторам, ни мастерам, ни слушателям". Весьма символично и творчески композитор подошел к дате празднования. Он выбрал для праздника 88-й день года, которым является 29 марта. Почему именно 88-й день? Потому что у фортепиано восемьдесят восемь клавиш.

Также 29 марта День фокусника (День дыма и зеркал). Это профессиональный праздник. Фокусниками называют цирковых мастеров, артистов, демонстрирующих публике всевозможные трюки. Главный секрет фокусов в заблуждении зрения и ловкости рук. Часто иллюзионисты или фокусники отвлекают зрителя с помощью ассистентов или используют искусство иллюзии.

Интересно, что профессиональные фокусники появились еще в Средние века. В XVIII веке очень популярен был игровой автомат "Турок". Люди думали, что машина умеет играть в шахматы, но на самом деле в нем внутри сидел шахматист. Раньше карточных фокусников называли шулерами.

А еще 29 марта День рождения Кока-Колы. Именно в этот день 1886 американский фармацевт Джон Пембертон создал новый напиток на основе листьев коки. Интересно, что первоначально популярный сегодня газированный напиток был лекарством от головной боли. В первом варианте напитка в Кока-Коле содержалось вино и кокаин. И Джон Пембертон запатентовал своё изобретение как средство от нервов. Позже эти ингредиенты были изъяты, а напиток сделали газированным.

Рецепт известного напитка все еще держат в секрете. Его знают только два человека. Интересный факт : именно благодаря Кока-Коле на свет появился такой образ Санта-Клауса, который мы знаем сегодня.