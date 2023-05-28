Какой завтра, 29 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

29 мая 2023 года – понедельник. 460-й день войны в Украине.

Какой завтра, 29 мая, церковный праздник

29 мая в церковном календаре – день памяти преподобного Феодора Египетского. Родился в богатой и знатной семье. Еще совсем юным, понял, что ему нравится монашеская жизнь, поэтому покинул родительский дом в 14 лет, чтобы подвизаться в монастыре. Позже был в Тавеннской обители, где учился у святого Пахомия. Когда мать Феодора узнала, где находится ее сын, пришла просить, чтобы тот вернулся домой. Но Феодор отказался. Поэтому она осталась в том монастыре тоже, а позже к ним присоединился еще и брат Феодора. Долго был преподобным наставником в монастыре и умер в 368 году.

Что запрещено делать в этот день

Не разрешается работать в поле после полудня, иначе посевы будут повреждены природой или людьми.

Важные события (свадьба, застолье) нельзя назначать по сей день.

Запрещается забивать колья в землю или копать ямы.

Народные приметы и традиции на 29 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: уже зацвела рябина, значит, холода больше не будет;

на озерах появились кувшинки — летом будет стойкое тепло;

идет дождь и квакают лягушки в водоемах – скоро наладится погода;

услышать гром к хорошему урожаю зерна;

ласточки летают в воздухе – первый день лета будет дождливым, садятся в гнезда – солнечным.

29 мая идет дождь и квакают лягушки в водоемах — скоро наладится погода / Фото: Pexels

С этого дня традиционно начинали сеять овес, пшеницу и рожь. Поэтому в народе 29 мая получило название Житник. Любую работу в поле начинают с молитвы к преподобному Феодору, считающемуся покровителем хлебного зерна. А еще в этот день готовят кашу: ячменную, пшеничную.

Погода на 29 мая

Завтра, 29 мая, в Киеве безоблачно, без осадков. Во Львове пасмурное утро, но днем небо прояснится, осадков не ожидается. В Харькове ясно, вечером небо может немного затянуться облаками, без осадков. В Одессе ясно лишь днем и ненадолго, утром дождь с грозой, который закончится ближе к середине дня.

Температура воздуха в Киеве +22 днем и +13 ночью. Во Львове +23 днем и +11 ночью. В Харькове +22 днем и +11 ночью. В Одессе +23 днем и +17 ночью.

Памятные даты 29 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 29 мая:

526 год — в результате крупного землетрясения разрушился один из крупнейших городов античности Антиохия;

1384 год — кастильский король Хуан I осаждает Лиссабон;

1453 год — османская армия под руководством султана Мехмеда II захватывает Константинополь;

1630 год — подписывают Переяславское соглашение, договор между украинской казацкой старшиной и польским гетманом С.Конецпольским;

1660 год — в Англии реставрируют монархию, новым королем становится Карл II Стюарт, сын казненного Карла I Стюарта;

1790 год — Род-Айленд последним из первоначальных 13 колоний-штатов принимает Конституцию США;

1900 год — компания "Отис" регистрирует торговую марку "Эскалатор" (позже эскалаторами станут называть все эскалаторы);

1928 год — Фриц фон Опель на экспериментальном автомобиле собственной конструкции преодолевает рубеж скорости 200 км/ч;

1945 год – в Норвегии за сотрудничество с нацистами арестуют писателя, Нобелевского лауреата Кнута Гамсуна;

1953 год — человек впервые одолевает самую высокую точку планеты — на вершину Джомолунгмы (8 848 м) поднимаются новозеландец Эдмунд Персиваль Хиллари и шерп Норгей Тенцинг;

1985 год — на стадионе "Эйзель" (Брюссель) перед началом финального матча на Кубок европейских чемпионов "Ювентус" — "Ливерпуль" происходит драка между болельщиками команд, во время которой рухнула бетонная изгородь (гибнет 39 человек и ранены не менее 400);

1990 год — 40 европейских государств, Европейский инвестиционный банк и Европейское экономическое сообщество заключают соглашение о создании Европейского банка реконструкции и развития;

2003 год — форвард "Милана" Андрей Шевченко выигрывает свой первый трофей за 4 года, проведенные в Италии, забив последний гол в матче с "Ювентусом" (финал Лиги Чемпионов; 3:2 в пользу "Милана");

2014 год — вблизи города Славянска, после разгрузки продуктов питания на 4-й блокпост и проведения ротации личного состава, возвращаясь из района горы Карачун, был обстрелян из лесополосы и подбит террористами из ПЗРК вертолет Ми-8МТ (борт "16") Национальной гвардии Украины, на борту которого находился генерал-майор Сергей Кульчицкий. Во время падения разразились топливные баки. В результате происшествия погибли 12 человек.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 мая

Какие завтра именины: Александр, Федор, Георгий.

Талисманом человека, рожденного 29 мая является берилл. Издавна верили, что этот камень способен снимать усталость, поэтому его нужно носить много работающим. Также берилл подходит семейным людям или тем, кто стремится создать семью.

В этот день родились:

1858 год – украинский живописец, академик пейзажной живописи Константин Крыжицкий;

1878 год — украинский поэт, переводчик, ведущий представитель объединения "Молодая Муза" Петр Карманский;

1905 год – украинская певица Ольга Благовидова.

Какой завтра день в Украине и мире

29 мая Всемирный день пищеварительной системы / Фото: Pexels

29 мая в Украине и мире празднуют Международный день миротворцев ООН. Также их называют "голубыми касками". Они никогда не проводят наступательных операций и не захватывают территорий, эти воины несут за собой мир, хотя и имеют оружие, применяемое, чтобы противостоять преступлениям, направленным против человечества. Этот день — прекрасная возможность отдать должное самоотверженным и храбрым воинам, которые часто жертвуют своей жизнью, чтобы спасти других.

Также 29 мая Всемирный день пищеварительной системы. Впервые праздник был закреплен за этой датой 1958 года. В это время во время Международного съезда гастроэнтерологов был принят их Устав. Главная цель дня – привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с болезнями желудочно-кишечного тракта. На их долю приходится 30% всех случаев болезней человечества.

А еще 29 мая День компоста. Дата создана, чтобы привлечь внимание к проблеме использования удобрений, которые могут навредить окружающей среде. Также в этот день напоминают людям, что существует естественная альтернатива, которая стоит меньше и приносит немало пользы.