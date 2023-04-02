Какой завтра, 3 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

3 апреля 2023 года – понедельник. 404-й день войны в Украине.

Какой завтра, 3 апреля, церковный праздник

3 апреля в церковном календаре – день памяти святителя Кирилла. Верующие знают его как ученика апостола Петра, который рукоположил его во епископы Сицилии. Прославился Кирилл как богоугодный человек, много людей он привел к вере, всегда утешал нуждающихся, совершил немало чудес.

Умер святитель в глубокой старости. Похоронили его на острове, а его мощи все еще обладают целебной силой.

Что запрещено делать в этот день

Не поливайте комнатные цветы, чтобы не спровоцировать ссоры.

Не стоит стирать белье, потому что можно потревожить водяного.

Не сплетничайте, не завидуйте и не ленитесь.

Народные приметы и традиции на 3 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: услышать гром на урожайный год;

много сока из березы – будет много дождей летом;

синие облака – на теплую, но дождливую погоду.

3 апреля много сока из березы — будет много дождей летом / Фото: pixabay.com

3 апреля пытались обрызгать землю водой из колодца, ведь верили, что так можно обеспечить хороший урожай. Также этой водой умывались, чтобы уберечься от болезней, сглаза.

Погода на 3 апреля

Завтра, 3 апреля, в Киеве пасмурно, ночью возможен мелкий дождь, а затем весь день без осадков. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове облачно, вечером возможны прояснения, ночью и днем мелкий дождь, который закончится ближе к вечеру. В Одессе облачно с прояснениями, днем дождь, который стихнет до вечера.

Температура воздуха в Киеве +6 днем и +3 ночью. Во Львове +2 днем и -1 ночью. В Харькове +11 днем и +6 ночью. В Одессе +10 днем и +7 ночью.

Памятные даты 3 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 апреля:

1043 год — Эдуарда Исповедника короновали на английский престол;

1502 год – начинается четвертая экспедиция Христофора Колумба к берегам Америки;

1559 год — подписывают Като-Камбрезийский мир, завершающий Итальянские войны 1494-1559 годов;

1789 год — корабль "Баунти" во главе с капитаном Уильямом Блаем выходит из Таити и берет курс на восток, в Америку;

1863 год – в США вручают первые военно-морские медали;

1879 год — в болгарском городе Тырново созывают Великое народное собрание, на котором столицей государства был избран город София, который в то время насчитывал всего 3 000 домов и 12 000 жителей;

1885 год — Готтлиб Даймлер получает немецкий патент на высокоскоростной бензиновый четырехтактный двигатель "Standuhr";

1907 год – создают Университет Саскачевану (Канада);

1910 год — впервые совершено восхождение на самую высокую вершину Северной Америки Мак-Кинли (6193 м) на Аляске;

1913 год — лидер английских суфражисток Эммелин Панкгерст обвинена в подстрекательстве к поджогам и приговорена к трем годам заключения;

1918 год – Первая мировая война: французского маршала Фердинанда Фоша назначают главнокомандующим войск Антанты на западном фронте;

1933 год — в Херсоне украинский хирург Юрий Вороный впервые в мире выполняет клиническую пересадку почки (26-летней женщине пересадили орган 60-летнего умершего мужчины);

1933 год – самолет впервые перелетит через Эверест;

1948 год — президент США Гарри Трумэн утверждает Акт о предоставлении странам денежной помощи — известный как "план Маршалла";

1973 год – основана литературная премия имени Павла Тычины;

1973 год – первый звонок по сотовому телефону: Мартин Купер из Motorola набирает конкурентов из Bell Labs;

1981 год — выходит первый номер польского независимого профсоюзного издания "Еженедельник Солидарность";

1987 год – в помещении штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения запретили курить;

1990 год — над Львовской ратушей впервые в областном центре Украины официально подняли сине-желтый флаг, прежде освящённый в греко-католическом кафедральном соборе Святого Юра;

1999 год — вооруженные силы НАТО наносят первый воздушный удар по столице Югославии Белграду;

2007 год — французский скоростной поезд "TGV" устанавливает новый мировой рекорд скорости для пассажирского поезда: 574,8 км/ч.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 апреля

Какие завтра именины: Антон, Бенедикт, Афанасий, Фома, Яков, Кирилл, Филимон, Федор.

Талисманом человека, рожденного 3 апреля является ляпис-лазурь. Красивый камин синего цвета, известный с давних времен. Современное его название появилось в Средневековье. Считалось, что ляпис-лазурь смягчает течение болезни, о чем писал еще врач Авиценна.

В этот день родились:

1918 год — украинский писатель Олесь Гончар;

1924 год – украинский ученый-правовед, академик, основатель Академии правовых наук Украины Федор Бурчак;

1941 год – украинский певец и солист (баритон) Григорий Гаркуша;

1961 год – украинский политический деятель Алексей Кучеренко;

1987 год – украинский боксер-любитель Иван Сенай.

Какой завтра день в Украине и мире

3 апреля — День рождения мобильного телефона / Фото: Pexels

3 апреля в Украине и мире празднуют День детской йоги. Молодой и довольно интересный праздник, созданный в 2016 году. Во время занятия йогой работает весь организм, а также улучшается психологическое состояние. Главная цель дня в том, чтобы повысить осведомленность общества в положительном влиянии йоги на детский организм и вовлечении молодого поколения в занятия йогой.

Также 3 апреля празднуют День рождения кофейницы. Именно в этот день 1829 года Джеймс Каррингтон получил патент на ручную кофемолку. Благодаря устройству для перемалывания кофейных зерен значительно упрощается и ускоряется процесс приготовления кофе. А еще от степени помола зависит вкус популярного напитка.

А еще 3 апреля – День рождения мобильного телефона. В 1973 году Мартин Купер показал миру первый мобильный телефон и совершил первый мобильный звонок. Без этого гаджета трудно представить жизнь современного человека. Благодаря своей портативности он помогает пообщаться с кем угодно в любое время. Со временем мобильный телефон развился до смартфона, который уже выполняет гораздо больше функций.

3 апреля День твида. Твидом называют такую эластичную ткань, которая изготавливается из шерсти и очень мягкой на ощупь. Возникла она в Шотландии и Ирландии в XVIII веке. Первоначально твид был популярен только среди фермеров, но уже в XIX веке вошел в моду среди аристократов. Первой модельершей, которая использовала твид в своих показах и сделала одежду из него модной, была Коко Шанель.

Также 3 апреля празднуют День рождения штрихкода. Именно в этот день в 1973 году компания IBM показала миру разработку штрихового кода. Ее совместно создали Норман Джозеф Вудланд и Бернард Сильвер. Штрих-код – графическая информация, наносимая на необходимый предмет для идентификации товара.

А еще 3 апреля Всемирный день вечеринки. Событие было создано еще в 1996 году, а подтолкнул к этому роман Ванны Бонта под названием "Полет". В книге рассказывается о фантастической истории с обратным отсчетом времени, согласно которой роман завершается в 2000 году 3 апреля. Тогда планета отмечает масштабный праздник для единения человечества.

3 апреля празднуют и Всемирный день водных животных (World Aquatic Animal Day). Это ежегодное событие посвящено исключительно водным животным. Главная цель дня состоит в распространении информации о тех диких животных, живущих в воде или вблизи нее.