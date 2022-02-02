Какой завтра, 3 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

3 февраля 2022 – четверг. В этот день в Украине и мире празднуют День врача, День оптимиста и Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. А верующие чтят память преподобных Максима Исповедника и Максима Грека.
До Нового года остался 331 день.
Какой завтра праздник в Украине и мире
3 февраля празднуют День женщины-врача. Так сложилось, что практически во всех странах мира в медицине работают мужчины. А женщины издавна испытывали гораздо больше трудностей для профессионального роста. Однако они не уступают успешным результатам и компетентности, а также отличаются лучшими коммуникативными умениями, чем мужчины. Праздновать этот праздник начали в 1972 году. А дату избрали в честь дня рождения известной Элизабет Блэквелл. Она стала первой женщиной, получившей высшее медицинское образование в США.
А еще 3 февраля – Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Этот праздник начали, чтобы воспитать культуру общения у детей и уменьшить количество бранных слов в лексиконе взрослых. Ненормативную лексику можно найти в любом языке. Люди часто используют его, чтобы выразить свою агрессию. Однако ругательство мешает культурной и грамотной речи, а также может сигнализировать о психологических проблемах.
А еще в первый четверг февраля традиционно празднуется День оптимиста. В этом году праздник выпадает на 3 февраля. Это международное событие, инициаторами которого выступили члены Клуба оптимистов Америки в 1999 году. Сначала этот день праздновали 1 апреля, чтобы поощрить людей совершать добрые поступки. Целое десятилетие прошло, пока событие не было перенесено на первый четверг февраля. Случилось это после того, как в Канаде представили Резолюцию "О признании Дня оптимистов в Квебеке". В этот день пропагандируют идеи, которые помогают внушить в сердца людей оптимизм, сделать этот мир немного добрее и светлее.
А еще 3 февраля празднуют Всемирный день свободной любви. Это довольно оригинальный праздник, зародившийся в Германии. По сей день традиционно организуются различные мероприятия для поклонников свободных отношений. К примеру, по телевидению транслируют соответствующие телепередачи, а медики рассказывают о важности контрацепции.
Какой завтра праздник еще в мире:
- День значительного рывка;
- День четырех капелланов в США;
- День, когда скончалась музыка.
Какой завтра, 3 февраля, церковный праздник
3 февраля в церковном календаре – день памяти преподобного Максима Исповедника. Он был известным богословом, преподавал в высшей школе в Константинополе и вел аскетический образ жизни.
Родился в 580 году в Константинополе и умер в 662 году в Грузии. Вырос в аристократической семье, учился достаточно усердно. В наследство Максим Исповедник оставил немало богословских трактатов, диспутов, богослужений и объяснений молитв. Также преподобный Максим Исповедник является автором теории божественных идей. Он считал, что есть разделенные логосы (идеи-энергии), которые соответствуют каждому виду бытия.
Также православная церковь чтит память преподобного Максима Грека. Он был переводчиком и публицистом. Родился в городе Арти (Греция) в XV веке в зажиточной семье. Долго путешествовал по миру, а потом пошел в монахи. Всю свою жизнь активно переводил разные публицистические произведения. Ушел из жизни в 70-летнем возрасте. Похоронили преподобного Максима Грека у Троице-Сергиева монастыря, где он провел в ссылке последние годы своей жизни.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 февраля
Какие завтра именины: Евгений, Валериан, Максим, Агния.
Талисманом людей, рожденных 3 февраля, является бирюза. Этот камень остается популярен на протяжении многих тысячелетий. Его можно встретить в культурах Египта, Китая, Персии. Самые древние украшения из бирюзы датируются около 6000 годом до нашей эры. Издавна камень наделяли лечебными и волшебными свойствами. К примеру, считали, что она приносит обладателю счастья в семейной жизни.
В этот день родились:
- 1809 год – немецкий композитор и дирижер, автор свадебного марша Феликс Мендельсон-Бартольди;
- 1820 год – первый в мире врач Элизабет Блэквелл;
- 1853 год – украинский маляр Геннадий Ладыженский;
- 1864 год – украинский писатель Владимир Самийленко;
- 1872 год – архитектор, один из основателей неоклассицизма, создал здание Кабинета Министров в Киеве Иван Фомин;
- 1904 год – украинский поэт Гео Коляда (настоящее имя Григорий Опасанович);
- 1951 год – украинский писатель Вячеслав Медведь;
- 1974 год – украинский телеведущий, журналист, продюсер Игорь Пелих.
Что запрещено делать в этот день
- 3 февраля запрещается злоупотреблять вредной едой.
- Старайтесь не злословить.
- Не стоит занимать какие-либо предметы быта.
Народные приметы и традиции на 3 февраля
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: из-за облаков ночью видна луна, значит будет хороший урожай;
- 3 февраля ясная погода, будут затяжные морозы.
В народе 3 февраля молились Максиму, чтобы тот уберег от бед. Если в этот день помириться с теми, с кем находились в ссоре, то ваши отношения укрепляются. А еще 3 февраля уходили в лес и обнимали березу. Дереву рассказывали обо всех своих переживаниях и проблемах. Говорили, что тогда обязательно на обратном пути придет правильное решение.
Погода на завтра, 3 февраля
Завтра, 3 февраля, в Киеве будет облачно, мелкий снег может пойти днем, но к вечеру он закончится. Во Львове пасмурно, ночью возможен снег, но затем днем без осадков. В Одессе без существенных осадков. В Харькове пасмурно, ночью будет идти дождь, который сменится мелким снегом.
Температура воздуха в Киеве -1 днем и -3 ночью. Во Львове -3 ночью и -1 день. В Одессе +4 днем и -1 ночью. В Харькове ожидается днем и ночью.
Памятные даты 3 февраля
В этот день год назад президент Украины Владимир Зеленский вводит санкции против телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK, а в Израиле нашли старейший оливковый завод, которому около 6600 лет.
Календарь важных событий в Украине и мире за 3 февраля:
- 1815 год – в Швейцарии основывают первую в мире фабрику по производству твердого сыра;
- 1858 год – в Гаване (Куба) запускают первый трамвай;
- 1863 год – в местной газете городка Вирджиния (штат Невада) опубликовали юмористический рассказ журналиста Сэмюэля Лэнгхорна Клеменса, который он подписал псевдонимом Марк Твен;
- 1867 год – Муцухито становится императором Японии (император Мэйдзи);
- 1894 год – в США спускают на воду первый парус со стальным корпусом;
- 1926 год – в Чехословакии чешский язык становится официальным языком страны;
- 1954 год – жители Сиднея встречают в порту британскую королеву Елизавету II, впервые британский монарх ступил на австралийскую землю;
- 1961 год – Боб Дилан записывает в Нью-Йорке первые песни в собственном исполнении;
- 1962 год – правительство США вводит эмбарго на торговлю с Кубой;
- 1968 год – Пол Маккартни без участия остальных "битлов" записывает песню "Lady Madonna";
- 1972 год – начинают XI зимние Олимпийские игры в японском Саппоро;
- 1986 год – Папа римский Иоанн Павел II встречается в Калькутте с матерью Терезой;
- 1992 год – Украина устанавливает дипломатические отношения с Турцией;
- 1994 год – президент США Билл Клинтон отменяет экономическое эмбарго в отношении коммунистического Вьетнама (оно действовало 19 лет);
- 1995 год – проходят первые военные учения НАТО на территории бывшей ГДР;
- 2005 год – самая дорогая в мире газета выходит в Китае (это был специальный выпуск "Economic Daily", который напечатали на золотой бумаге, из-за чего стоимость одного экземпляра газеты составляла 8000 долларов США);
- 2008 – Бориса Тадича повторно избирают президентом Сербии;
- 2014 – во время Революции достоинства в Киеве ветераны-афганцы и "Правый сектор" проводят собственные переговоры с МВД и СБУ об увольнении арестованных на основании принятого закона об амнистии;
- 2015 год – итальянского юриста и политика Серджо Матарелла обрывают президентом Италии.