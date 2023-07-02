Какой завтра, 3 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 3 июля, День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины. Верующие чтят память священномученика Мефодия Патарского. До Нового года остался 181 день.

3 июля 2023 года – понедельник. 495-й день войны в Украине.

Какой завтра, 3 июля, церковный праздник

3 июля в церковном календаре – день памяти священномученика Мефодия Патарского. Святой имел ласковый и тихий нрав. Всегда смиренно поучал паству, но еретикам оказывал отчаянное сопротивление. Особенно он не любил представителей оригенизма, которые в своих проповедях сильно уродовали последние догмы христианства.

После себя Мефодий оставил много наследия: немало изложений на разные темы, письменные труды, нравственные наставления и толкования Священного Писания. Однажды его схватили язычники, но даже на смертном одре он пытался проповедовать христианскую веру. В 312 году приговорили его к казни и отрубили голову.

Что запрещено делать в этот день

Страшный грех убивать в этот день пауков.

Не следует употреблять орехи и яйца.

Не рекомендуется давать непрошеные советы, потому что отношения с человеком испортятся.

Народные приметы и традиции на 3 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: пауки плетут большие сетки — погода будет безветренной и сухой;

пауки плетут свою паутину старательно – придут солнечные и ясные дни;

если паук разорвал паутину — ждите дождя;

муравьи прячутся в муравейник в ясную погоду — будут грозы и дожди;

высокие облака в жаркую погоду.

3 июля пауки плетут свою паутину усердно — придут солнечные и ясные дни. / Фото: Pexels

3 июля считался удачным днем для охотников, поэтому любая охота в этот день будет проходить хорошо. Удачной дата была и для рыбалки. Крестьяне шли в поля, чтобы собрать лекарственные травы: крапиву, жасмин, цветы липы. В этот день вы можете смело назначать любые медицинские процедуры. А еще наши предки пытались следить 3 июля за пауками, ведь за их поведением можно было предсказать будущую погоду.

Погода на 3 июля

Завтра, 3 июля, в Киеве будет ясная погода утром, но днем небо затянется облаками, вечером снова очистится, без осадков. Во Львове ясно, осадков не предполагается. В Харькове ясное утро, но день и вечер пасмурные, днем возможен дождь с грозой. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +26 днем и +19 ночью. Во Львове +25 днем и +15 ночью. В Харькове +27 днем и +20 ночью. В Одессе +27 днем и +21 ночью.

Памятные даты 3 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 июля:

1528 год — Папа Климент VII буллой узаконивает орден монахов-капуцинов, главная цель которого — борьба с идеями Реформации;

1885 год — украинские эмигранты создают в США первое общество взаимопомощи "Братство святого Николая";

1863 год – заканчивается битва под Геттисбургом – наиболее кровопролитное сражение Гражданской войны в США;

1886 год — Карл Бенц из Мангайма поразит первый в мире выезд на автомобили собственной конструкции, достигнув скорости 16 км/ч;

1917 год — выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;

1928 год – в продаже появляются первые телевизоры;

1962 год — Франция признает независимость Алжира, поскольку на референдуме за это решение высказались 91% (1 июля);

1966 год — Франция осуществляет испытание ядерного оружия на атолле Муруроа во Французской Полинезии;

1973 год – в Хельсинки начинает работу Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе;

1988 год — американский крейсер "Винсеннес" сбивает иранский пассажирский самолет А300, погибает 298 человек.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 июля

Какие завтра именины: Андрей, Афанасий, Глеб, Елисей, Иван, Лука, Фома, Инна, Римма.

Талисманом человека, рожденного 3 июля является берилл. Камень, известный человечеству еще со времен древнейших цивилизаций. Например, на Ближнем Востоке, в Египте, Индии и Греции о бериллах знали еще более 6000 лет назад. Жители Вавилона даже верили, что этот самоцвет может вылечить практически любую болезнь.

В этот день родились:

1885 год – украинский и канадский художник-монументалист Юлиан Буцманюк;

1932 год – украинский кинооператор, кинорежиссер Вадим Ильенко;

1978 год – украинский военачальник, Герой Украины Дмитрий Красильников.

Какой завтра день в Украине и мире

3 июля Всемирный день без полиэтиленовых пакетов / Фото: Pexels

3 июля в Украине празднуют День зенитных ракетных войск Воздушных Сил. Профессиональный праздник существует с июля 2011 года, когда он был установлен приказом Министерства обороны Украины. Главная цель этого дня состоит в информировании общества о важности мощной и эффективной защиты в системе противовоздушной обороны страны. К сожалению, 24 февраля 2022 года мы все на практике поняли, как важен и труден труд тех, кто представляет украинские зенитные войска.

Также 3 июля Всемирный день без полиэтиленовых пакетов. Хотя бы один день в году стоит упомянуть о чистоте окружающей среды и попытаться не использовать полиэтиленовые пакеты, а заменить их эко-альтернативами: стильными мешочками многоразового использования, бумажными пакетами. Событие было начато для привлечения внимания к глобальной проблеме засорения планеты почти не разлагающимися пластиковыми отходами. По статистике ежегодно один украинец использует около 500 пакетов, тогда как жители ЕС всего 90.

А еще 3 июля День неповиновения. Гражданское неповиновение — это мирный протест или сознательный отказ граждан подчиняться несправедливым законам согласно своей совести. Впервые этот термин был использован писателем Генри Торо в эссе 1849 года. Там он привел примеры отказа платить налоги, протестуя против несправедливых государственных деятелей. Основная цель Дня неповиновения состоит в том, чтобы привлечь общественность к проблемам и побуждать законодательные органы действовать соответствующим образом.