Какой завтра, 3 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

3 июня 2023 года — суббота. 465-й день войны в Украине.

Какой завтра, 3 июня, церковный праздник

3 июня в церковном календаре — день памяти святой царицы Елены. Она была матерью равноапостольного князя Константина и помогала ему по разным христианским делам после того, как они вдвоем уверовали в Бога. Будучи уже в преклонных летах, в 326 году, она отправилась в путешествие, во время которого разрушала языческие храмы, строила церкви, читала проводники и помогала тем, кто в этом нуждался. Умерла в возрасте 80 лет.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя делать сложные прически или заплетать волосы.

Не стоит употреблять в пищу мясные блюда.

Запрещено ссориться, злословить, ругаться.

Народные приметы и традиции на 3 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: луна вечером имеет круги — ждите непогоды;

идет дождь, а затем перерастает в грозу — осенью будут частые осадки с сильным ветром;

кует кукушка — к ясным и теплым летним дням;

на рябине много цвета — хорошо уродит лен.

3 июня идет дождь, а затем перерастает в грозу – осенью будут частые осадки с сильным ветром. / Фото: Pexels

В народе 3 июня называли Еленин день. С этой даты начинали сеять лен. А еще совершали разные обряды, чтобы эта культура хорошо росла. Молодые девушки обязательно молились святой царице Елене, чтобы та подарила им счастливую судьбу.

Погода на 3 июня

Завтра, 3 июня, в Киеве ясно, осадков не ожидается. Во Львове без осадков. В Харькове утром и вечером ясно, днем пасмурно, во второй половине дня может дождь. В Одессе пасмурно, днем будет идти дождь, который закончится к вечеру.

Температура воздуха в Киеве — +18 днем и +13 ночью. Во Львове — +18 днем и +9 ночью. В Харькове — +20 днем и +14 ночью. В Одессе — +21 днем и +17 ночью.

Памятные даты 3 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 июня:

1527 год — в 7 часов вечера начинается Большой пожар Львова, уничтожающий всю готическую застройку города;

1638 год — начинается Жовнинская битва, которая стала решающей для повстанцев во главе с Дмитрием Гуней против шляхетского войска Речи Посполитой во время восстания Острянина;

1768 год — гайдамацкие отряды Максима Железняка и Ивана Гонты берут город Умань;

1892 год — основывают английский футбольный клуб "Ливерпуль";

2006 год – Черногория провозглашает независимость;

2017 год – начинает действовать социальная сеть Ukrainians.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 июня

Какие завтра именины: Агапит, Елена, Карл, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.

Талисманом человека, рожденного 3 июня, является карнеол. Камень, имеющий очень богатую историю. Его еще часто называют сердоликом. Согласно поверьям, карнеол связан с любовной сферой и может влиять на отношения любимых.

В этот день родились:

1545 год — украинский писатель-полемист Иван Вышенский;

1814 год — украинский музыкант, бандурист, кобзарь Хведир Холодный;

1974 год – украинский футболист Сергей Ребров.

Какой завтра день в Украине и мире

3 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день велосипеда / Фото: Pexels

3 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день велосипеда. Праздник был установлен по инициативе Генеральной ассамблеи ООН в 2018 году. В том виде, как мы видим сегодня, велосипед появился не сразу. И в его истории трудно установить какого-нибудь одного изобретателя. Бытует мнение, что первым был еще Леонардо да Винчи, нарисовавший эскизы двухколесной машины. Там изображена конструкция, очень напоминающая велосипед. Однако некоторые исследователи считают, что это рисунки не самого гения, а его ученика Джакомо Капротти. Первой важной датой в истории велосипеда принято считать 1817 год, когда изобретатель из Германии Карл фон Дрейз создал своеобразный самокат, имевший седло, руль и два колеса.

Также 3 июня День рождения парашюта. Именно в эту дату продемонстрировали первое устройство для медленного приземления. Случилось это в 1785 году. Парашют показал Лондону изобретатель из Франции Франсуа Блашар. На устройстве тогда успешно приземлили собаку. Спустя год изобретатель повторил свой эксперимент уже с бараном. Первым же человеком стал доброволец Андре-Жак Гарнерен.

А еще 3 июня Всемирный день людей с деформацией стопы. Дату выбрали неслучайно, ведь именно в этот день родился испанский ортопед Игнасио Понсети, изобретший метод коррекции деформации стопы (гипсировки). Сейчас он активно используется в медицине для полного или частичного устранения косолапости.