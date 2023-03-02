Какой завтра, 3 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 3 марта, отмечают Всемирный день писателя и Всемирный день дикой природы. Верующие чтят память святителя Льва, папы Римского. До Нового года осталось 302 дня.

3 марта 2023 — пятница. 373-й день войны в Украине.

Какой завтра, 3 марта, церковный праздник

3 марта в церковном календаре – день памяти святителя Льва, папы Римского. Родился он в Тоскане (Италия). В 452 году силой своей молитвы остановил вождя гуннов Аттилу от его желания сравнять Рим с землей. А в 455 году он также убедил вандалов не проливать впустую кровь римлян.

В 440 году его избрали 45 наместником Христа. Двадцать один год руководил Церковью и обрел большую любовь у людей. Папа Лев учил римлян христианским правилам. Умер в 461 году, войдя в историю как святой папа Лев I Великий. Его мощи похоронили у входа в базилику святого Петра.

Что нельзя делать в этот день

Не ссорьтесь и не бездельничайте.

Не стоит злословить и ругаться с родными.

Народные приметы и традиции на 3 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: нет дождя, значит урожай будет хорошим;

ярко мерцают звезды – будет похолодание;

тусклый месяц – ждите сильный снегопад, ясный – придет стужа;

слышен гром – к плодородию.

3 марта ярко мерцают звезды — будет похолодание / Фото: Pexels

В народном календаре 3 марта отмечали праздник Овсянки. Назвали его так из-за маленькой птички, которая является символом начала весны. А еще этот день в старину посвящали мифологическому герою Яриле, который был богом солнца, тепла, плодородия и весны. Молодежь обычно устраивала вечерние посиделки и веселые застолья.

Погода на 3 марта

Завтра, 3 марта, в Киеве пасмурно, осадков не ожидается. Во Львове без существенных осадков. В Харькове пасмурно, осадков не предполагается. В Одессе ясное утро сменится пасмурным днем и вечером, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +5 днем и +1 ночью. Во Львове +4 днем и -1 ночью. В Харькове +4 днем и +1 ночью. В Одессе +7 день и 0 ночью.

Памятные даты 3 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 марта:

1067 год — Минск впервые упоминают в летописях в связи с битвой на Немиге;

1585 год — в Виченце открывают Театр Олимпико, построенный по проекту Андреа Палладио;

1645 год — в этот день датирована первая карта Луны, которую составил Михаэль ван Лангрен;

1802 год — в Вене публикуют "Лунную сонату" Бетховена;

1866 год — в Киеве открывают публичную библиотеку (теперь — Национальная парламентская библиотека Украины);

1875 год — "день рождения" канадского хоккея, в Монреале проходит первый организованный хоккейный матч;

1875 год — в Париже со скандалом проходит премьера оперы "Кармен" Жоржа Бизе;

1915 год — в Нью-Йорке проходит премьера величайшего немого фильма всех времен и народов — "Рождение нации" режиссера Дэвида Гриффита;

1917 год — 3-4 марта в Киеве организовали Украинскую Центральную Раду (УЦР);

1921 год — Польша и Румыния подписывают в Бухаресте договор о военном союзе против России;

1923 год — выходит первый номер нью-йоркского журнала "Time";

1924 год — в Турции отменяют Османскую династию, халифат, другие религиозные органы власти и начинают светские реформы;

1931 год — президент США Гувер утверждает решение Конгресса США считать стихотворение "Звездно-полосатый флаг", написанное в 1814 году Фрэнсисом Ки под влиянием событий англо-американской войны 1812 года и положенное впоследствии на мелодию популярной английской песни "To Anacreon in Heaven" гимном США;

1938 год — в Саудовской Аравии бурильщики Standard Oil Company (California) обнаруживают большой источник сырой нефти;

1945 год — во Львове начинает работу Областная государственная картинная галерея;

1945 год — истребление отделом польской Армии Краевой украинского мирного населения села Павлокома;

1947 год — дает промышленный ток восстановлен первый агрегат Днепровской ГЭС, взорванной НКВД 1941 года;

1952 год — утверждают генеральный план застройки Черкасс, разработанный Киевским институтом проектирования;

1978 оок – на кладбище в городке Веве (Швейцария) из могилы похищают останки американского актера Чарли Чаплина; они были найдены через 11 недель вблизи Женевского озера;

1991 год — в Латвии и Эстонии проходят референдумы, на которых большинство граждан высказались за выход этих республик из состава СССР;

1994 год — Украина и США подписывают договор о дружбе и сотрудничестве;

2005 год — Стив Фоссетт осуществляет первый одиночный беспосадочный авиаперелет вокруг Земли на самолете Virgin Atlantic GlobalFlyer;

2020 год — объявляют о первом подтвержденном случае коронавирусной болезни 2019 в Украине;

2022 год – Грузия официально подает заявку на вступление в Европейский Союз.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 марта

Какие завтра именины: Лев, Кузьма, Василий, Виктор, Дорофий, Александр, Агафий.

Талисманом человека, рожденного 3 марта, является горный хрусталь. Известен человечеству с давних времен. В Древней Греции даже существовало поверье, что этот камень есть слезы богов, упавших на землю с небес. В Европе горный хрусталь носил название богемского или арабского алмаза.

В этот день родились:

1811 год – украинский писатель, общественный и политический деятель, греко-католический священник Антон Могильницкий;

1851 год – украинский историк и общественно-культурный деятель Яков Шульгин;

1862 год – украинский архитектор и педагог Бекетов Алексей Николаевич;

1876 год – епископ Украинской греко-католической церкви, блаженный священномученик Иосафат (Коциловский);

1888 год – украинская писательница Наталья Королева;

1896 год – украинский певец (бас), педагог Иван Паторжинский;

1919 год – украинский математик Погорелов Алексей Васильевич;

1982 год – украинская певица, победительница вокального конкурса Украины "Икс-Фактор" Аида Николаевчук.

Какой завтра день в Украине и мире

3 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день писателя / Фото: Pexels

3 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день писателя. Событие было основано ПЕН-клубом (это международное объединение писателей) в 1986 году. Пришло в Украину в 2012 году по инициативе украинской писательницы Ларисы Ницой. Своим профессиональным праздником этот день могут считать журналисты, редакторы, историки и другие мастера слова. Все авторы могут собраться 3 марта для презентации своих творческих наработок и обсуждения литературных новинок.

Также 3 марта – Всемирный день дикой природы. Это молодой праздник, который появился только в 2013 году. С этого времени оно регулярно напоминает людям, насколько уязвим мир флоры и фауны, а также о том, что его нужно защищать. Идея создания такого праздника возникла во время 68-го заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Там рассматривались проблемы дикой природы, обсуждались пути их преодоления. В это время все присутствующие решили, что нужно утвердить отдельный день, когда будут вспоминать о дикой природе.

А еще 3 марта празднуют Всемирный день слуха. Главная цель этого дня – привлечь внимание человечества к ушным болезням и необходимости преждевременной их профилактики. Интересный факт: по статистике женщины теряют слух реже, чем мужчины.

Ежегодно в первую пятницу марта празднуют День благодарения сотрудникам. Появилось событие еще в 1995 году, а инициатором его создания выступил Боб Нельсон, являвшийся членом Recognition Professionals International. Главная цель этого дня состоит в привлечении внимания к важности труда рабочих, к взаимоуважению сотрудников. Благодаря уважительному отношению повышается производительность работника, он становится счастливее.

А еще в первую пятницу марта празднуют интересный праздник – День выключенных гаджетов. Событие возникло в США и хотя является неофициальным, однако получило популярность во многих других странах мира. Этот день имеет целью привлечь внимание человечества к зависимости от гаджетов и их влиянию на здоровье человека. Его можно провести со своей семьей, заняться спортом, погулять на свежем воздухе, уделить время себе и тому подобное.

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