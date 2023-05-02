Какой завтра, 3 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

3 мая 2023 года – среда. 434-й день войны в Украине.

Какой завтра, 3 мая, церковный праздник

3 мая в церковном календаре – день памяти святого Феодора. Родился он в Константинополе в состоятельной семье, с детства вел благочестивую и честную жизнь. В юности решил покинуть светскую жизнь, поэтому оставил родительский дом, чтобы подвизаться в пустыне. Устойчиво выносил Феодор все испытания, мало ел, пил только воду, носил власяницу и мало спал. Практиковал воздержание, за что получил от Господа дар чудотворения.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит стирать белье, потому что могут присниться кошмары.

Рыбакам запрещено ловить рыбу, ведь начинается нерест.

Нежелательно работать с растениями, даже комнатными.

Народные приметы и традиции на 3 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ясная ночь, много звезд на небе – ждите заморозков;

над домом кружат вороны – к плохим новостям;

появились комары – будет потепление;

гром во время грозы – на урожайный год.

3 мая ясная ночь, много звезд на небе — ждите заморозки / Фото: Pexels

В народе 3 мая считали опасным и очень тяжелым. Верили, что в этот день по земле гуляют мучающие людей лихорадки. Поэтому 3 мая много болели, особенно дети. Для защиты от лихорадки было принято использовать пепел и угольки из печи. Их заворачивали в ткань и прикладывали к груди или голове. По традиции в эту дату пекли 12 пирожков, а затем съедали их всей семьей для здоровья.

Погода на 3 мая

Завтра, 3 мая, в Киеве небо будет покрыто облаками, без осадков. Во Львове облачно, с середины дня будет идти дождь, который прекратится до вечера. В Харькове ясное утро, но днем погода сменится на облачную, без осадков. В Одессе ясно, лишь к вечеру небо может затянуться облаками, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве – +20 днем и +9 ночью. Во Львове – +16 днем и +9 ночью. В Харькове – +17 днем и +7 ночью. В Одессе – +16 днем и +9 ночью.

Памятные даты 3 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 3 мая:

1791 год – Чрезвычайный Сейм Речи Посполитой принимает первую конституцию в Европе и вторую в мире (после Конституции США);

1815 год – образуется Королевство Польское;

1841 год – Новая Зеландия объявляется британской колонией;

1880 год – открывают первый в Украине львовский конный трамвай;

1991 год – в столице Намибии подписывают "Виндхукскую декларацию", призывающую правительства государств всего мира обеспечивать свободу печати и ее демократический характер;

1995 год – указом президента Леонида Кучмы устанавливается первый после 1991 года орден Украины – Богдана Хмельницкого;

2004 год – протестантские церкви, существовавшие в Нидерландах на протяжении сотен лет раздельно, объединяются в Протестантскую церковь Нидерландов;

2014 год – создают добровольческий батальон "Айдар".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 3 мая

Какие завтра именины: Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор.

Талисманом человека, рожденного 3 мая, является соколиный глаз. Ценный камень, используемый для создания различных изделий. Издавна существовала легенда, что соколиный глаз был когда-то левым глазом бога Гора, который тот потерял во время стычки с богом войны Сетом. Этот камень помогает обострить интуицию, даже раскрыть у человека способность к ясновидению.

В этот день родились:

1469 год – политический деятель и мыслитель, государственный секретарь Флоренции Никколо Макьявелли;

1897 год – украинский режиссер и актер Януарий Бортник;

1900 год – украинский актер театра и кино на характерных ролях Николай Яковченко;

1930 год – украинский критик, литературовед, переводчик Степан Пинчук.

Какой завтра день в Украине и мире

3 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день свободы печати / Фото: Pexels

3 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день свободы печати. Он является поводом напомнить о необходимости уважать свободу СМИ и возможность обсудить журналистскую профессиональную этику. На сегодняшний день существуют два способа ограничить свободу печати: наказывать за обнародованную информацию или подвергать материал цензуре. Должность цензора появилась еще в Староданском Риме в 443 году до нашей эры.

Самым известным примером жестокой цензуры в античное время считается смерть афинянина Сократа. Цензура в печати началась вскоре после создания печатного станка. Например, в 1501 году папа Римский Александр VI приказал типографиям предоставлять все копии материалов церковным органам перед их публикацией.

3 мая также чествуют и тех журналистов, которые погибли из-за своей профессиональной деятельности. В 2020 году погибли около 50 журналистов. Причем это все чаще происходит не только в зонах вооруженных конфликтов, но и в достаточно мирных странах.

Также 3 мая День кондитера. Дата посвящена профессиональным поварам, которые производят сладости. Хотя может казаться наоборот, но быть кондитером совсем непросто. Нужно обладать хорошим чувством запаха и вкуса, обладать навыками даже в скульптуре и архитектуре. А еще – разбираться в составе пищевых продуктов, условиях и сроках их хранения, уметь сочетать разные компоненты.

А еще 3 мая празднуют Международный день Солнца. Солнце является неиссякаемым источником энергии, благодаря которому сформировалась экология планеты Земля. Важнейшая цель праздника – напомнить людям о тех бесконечных ресурсах, которые Солнце нам дает. Для окружающей среды его энергия не является вредной.