Какой завтра, 30 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 30 апреля, в Украине отмечают День пограничника. Верующие чтят память святого Зосима. До Нового года осталось 245 дней.

30 апреля 2023 года — воскресенье. 431-й день войны в Украине.

Какой завтра, 30 апреля, церковный праздник

30 апреля в церковном календаре – день памяти святого Зосима. С самого детства он интересовался духовной жизнью, стремился познать истинный путь христианства. В юном возрасте познакомился с монахом Германом, жившим на Соловецком острове. Вместе святые построили там келью в 1436 году. И начали стекаться к ним монахи и ученики, потому пришлось расширяться в храм. Игуменом же стал святой Зосим. С тех пор он известен как духовный наставник и заядлый защитник христианства. Умер в 1478 году.

Что запрещено делать в этот день

Запрещается долго высматривать в зеркало — нечистая сила может увлечь за собой в потусторонний мир.

Вечером не стоит покупать или печь хлеб, потому что наши предки верили, что его уносят с собой ведьмы, а на это место кладут другой, который приносит болезни.

Народные приметы и традиции на 30 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на вишню садятся пчелы, значит хорошо уродят плодовые деревья;

если пчелы летают лениво, будет мало меда;

на ольсе много сережек — хорошо уродит овес, а если много шишек — ячмень;

пошел дождь утром до ясного дня.

30 апреля на вишню садятся пчелы, значит хорошо уродят плодовые деревья. / Фото: Pexels

Особенно наши предки уважали в эту дату пчел, поэтому начинали уже выставлять свои ульи на пасеку. Даже проводился специальный ритуал – накрывались столы с хлебом и солью, ставили бокалы с водой, а затем обходили все ульи с зажженной свечой, окропляли их святой водой. Надо было обязательно произнести: "Рой роится – Зосима веселится". Можно 30 апреля отведать мед, добавить его в любое блюдо. В почете у наших предков была и медовуха, ведь считалось, что она помогает укрепить здоровье.

Погода на 30 апреля

Завтра, 30 апреля, в Киеве весь день на небе будут царить тучи, которые к вечеру исчезнут, без осадков. Во Львове облачно, днем мелкий дождь, который должен утихнуть поближе к вечеру. В Харькове небо будет покрыто облаками, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями в течение всего дня, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +6 ночью. Во Львове +13 днем и +7 ночью. В Харькове +15 днем и +7 ночью. В Одессе +15 днем и +9 ночью.

Памятные даты 30 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 апреля:

711 год – войско Тарика бен Зияда высаживается на побережье Испании, начав ее завоевание;

1803 год — США покупают Луизиану во Франции за 15 млн долларов;

1838 год – Никарагуа отделяется от Центральноамериканской Федерации;

1854 год – открытие первой железной дороги в Бразилии;

1863 год – начало битвы под Чанселорсвиллом;

1900 год – аннексия Гавайских островов Соединенными Штатами;

1918 год — Николая Василенко назначают атаманом (главой Совета Министров) гетмана Скоропадского;

1977 год — британская рок-группа Led Zeppelin устанавливает мировой рекорд по посещаемости концертов;

1999 год — в связи с выполнением своего мандата в Украине завершает работу миссия ОБСЕ;

2018 год — АТО на востоке Украины меняют на Операцию Объединенных сил.

Именины: как назвать родившегося 30 апреля ребенка

Какие завтра именины: Олег.

Талисманом человека, рожденного 30 апреля является агат. Из-за его лечебных свойств этот минерал успешно использовали в Греческой и Египетской империях. Особенно агат любили женщины, носившие с ним украшения. Считалось, что агат способен превратить отрицательную энергию человека в положительную.

В этот день родились:

1848 год — украинская историкиня и этнографиня Александра Ефименко;

1932 год – украинский писатель Василий Шевчук;

1946 год – король Швеции Карл XVI Густав.

Какой завтра день в Украине и мире

30 апреля в Украине и мире празднуют Международный день свечника / Фото: Pexels

30 апреля в Украине и мире празднуют Международный день свечника. Главная цель этого события состоит в привлечении внимания к тяжелой и важной работе свечерей. Даже сейчас в Сети существует множество популярных групп, где такие люди активно общаются. Начали праздник 2017 года, а дату выбрали в честь дня святого Зосимы, считавшегося покровителем пчел. Именно в этот период начинают выносить на пасеки ульи, готовиться к сбору меда.

Также 30 апреля День прически (или День благодарности парикмахерам). Можно назвать профессиональным праздником, когда чествуют работу парикмахеров и парикмахерских, создающих настоящие шедевры. Праздник неофициальный и наиболее популярный в США.

А еще 30 апреля в Украине празднуют День пограничника. Главная цель празднования — отдать уважение военнослужащим, охраняющим границы нашего государства, отблагодарить тех, кто получил ранение или погиб, выполняя свои обязанности. Сначала праздник праздновали 4 ноября (по Указу президента от 1992 года), но в 2003 году перенесли празднование на 23 мая, а в 2018 году на 30 апреля. Новую дату ввели не случайно. Именно в этот день 1918 армия УНР во время большевистского режима в России установила на границе государственные символы и провозгласила независимость Украины.

30 апреля Международный день джаза. Джаз – это уникальный музыкальный стиль, возникший в США во времена рабовладения и основанный на импровизации. Его корни уходят в культурные и музыкальные традиции африканского континента, но также на его формирование повлияла и европейская музыка. Родиной джаза считается Новый Орлеан на юге США. Жители города в большинстве своем были католиками и франкоязычными, имели интересную и хорошую пищу, отличались либеральными взглядами. Но культурную жизнь города наполняли не только европейские традиции. С 1700 г. здесь постоянно увеличивалось количество чернокожих рабов. По воскресеньям они собирались вместе и плясали под барабанную музыку.