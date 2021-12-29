Какой завтра, 30 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 30 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

30 декабря 2021 – четверг. В церковном календаре чтят память Пророка Даниила. Предки верили: какая погода 30 декабря, таким будет и май. В этот день 1616 года в Киеве выходит первая печатная книга "Часослов", а в 1999 году Конституционный Суд Украины признает статьи уголовного кодекса, предусматривающие смертную казнь, неконституционными.

До Нового года остался 1 день.

Какой завтра праздник в Украине и мире

30 декабря в мире празднуют неформальный праздник День соды. В истории человечества именно гидрокарбонат натрия считается наиболее популярным химическим веществом. Соду используют в разных сферах: как в кулинарии, так и в уборке, и даже как средство для борьбы с вредителями. Пока неизвестно, как возникла идея праздновать такой праздник. Но сода так важна для человечества, что стоит посвятить ей хотя бы один день в году.

Интересный факт: естественные отложения гидрокарбоната натрия использовали еще в Древнем Египте как средство для очистки разнообразных поверхностей. А в XVIII веке соду использовали, чтобы предотвратить порчу свежепойманной рыбы. В первый раз промышленным методом соду получили еще в 1790 году благодаря изобретению химика Николя Леблана. Но расширение производства соды началось только через 70 лет. После того, как промышленник из Бельгии Эрнест Сольве сумел найти способ получения соды как побочного продукта в процессе производства газа.

30 декабря в США празднуют День бекона / Pexels

30 декабря в США празднуют День бекона. Именно бекон является одним из самых любимых блюд американцев. Поэтому неудивительно, что ему посвятили не только множество рецептов, но и целый праздничный день.

Интересный факт о декабрьском празднике бекона: этот деликатес 30 декабря можно найти не только в мясных отделах магазинов, но и среди кондитерских изделий. Королем среди блюд в этот день считается бекон в шоколаде.

Еще один интересный праздник 30 декабря – Фестиваль огромных перемен в последнюю минуту. Многие из нас в первые дни нового года обязательно ставят перед собой разные цели: выполнить определенные задачи, достичь в чем-то вершин. Но если в течение года медлить, то они так и остаются невыполнимыми. Поэтому Фестиваль огромных перемен в последнюю минуту посвящен именно таким целям.

Неизвестно, откуда происходит этот оригинальный праздник, но существует вариант, который к его созданию подтолкнула американская кинолента "Огромные изменения в последнюю минуту" (1985 год).

Какой завтра праздник еще в мире:

День Рисаля на Филиппинах (Хосе Рисаль – филиппинский поэт, писатель и публицист, деятель национально-освободительного движения);

Национальный день Демократической Республики Мадагаскар.

Какой завтра, 30 декабря, церковный праздник

30 декабря - день памяти пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила / commons.wikimedia.org

30 декабря в церковном календаре – день памяти пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила. Согласно преданию, за 600 лет до Рождества Иерусалим завоевал вавилонский царь Навуходоносор. Он разрушил храм, построенный Соломоном, а также увел в плен большое количество людей. Среди пленников были молодые юноши: Азарий, Ананий, Даниил и Мисаил. Царь Навуходоносор отдал приказ научить этих четырех юношей халдейской премудрости и воспитать при своем дворе в роскоши. Однако они не отступили от веры и вели скромную жизнь, питались только овощами и пили воду.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 30 декабря

Какие завтра именины: Антон, Ариан, Вир, Гедеон, Филлетер, Макар, Тимон, Лев, Зотика, Ярина, Феодора, Федора, Онисия, Ирина, Орина.

Талисманом людей, рожденных 30 декабря, является амазонит. Это экзотический камень, отличающийся нежно-голубым цветом. Считается, что украшения с амазонитом помогают придать в жизнь их обладателю гармонию и счастье. В первый раз камень был найден в Южной Америке в XVIII веке. А свое название он получил в честь реки Амазонки.

30 декабря родилась украинская актриса театра и кино, Ирма Витовская

В этот день родились:

39 год – римский император Тит Флавий Веспасиан;

1552 год – английский астролог Саймон Формен;

1865 год – английский писатель ("Книга джунглей") Редьярд Киплинг;

1888 год – польский политик и экономист Эугениуш Квятковский;

1906 год – украинский художник, график, поэт Святослав Гординский;

1912 год – украинский актер, юморист Андрей Сова;

1974 год – украинская актриса театра и кино Ирма Витовская;

1984 год – один из известнейших баскетболистов мира Леброн Джеймс.

Что запрещено делать в этот день

30 декабря запрещалось употреблять калорийную и жирную пищу, ведь продолжается Рождественский пост.

Не стоит поддаваться своим вредным привычкам.

30 декабря не отказывайте в просьбе о помощи.

Не обижайте никого, не ругайтесь и не кричите.

30 декабря старайтесь не зацикливаться на негативе.

Народные приметы и традиции 30 декабря

Если 30 декабря над луной увидеть дымку – на следующий день будут осадки и облачная погода / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если утром солнечная погода – скоро придут серьезные морозы;

если над землей низко летают птицы, скоро будут осадки;

если 30 декабря над луной увидеть дымку – на следующий день будут осадки и облачная погода.

Наши предки приметили, что в этот день наши предки в этот день следят за облаками. А вот девушки в день святого Даниила пытались получить хоть каплю его прозорливости. Для этого писали на трех лавровых письмах имена отроков Мисаила, Анания и Азария, и клали под подушку. Считалось, что ночью во сне обязательно придет суженый. Также наши предки верили, какая погода на святого Даниила, такова будет и в мае.

Прогноз погоды на завтра, 30 декабря

Завтра, 30 декабря, в Киеве в течение дня продержится пасмурная погода, осадков не ожидается. В Одессе тоже облачно, без осадков. В Харькове пасмурно. Во Львове небольшой дождь возможен вечером.

Температура воздуха 30 декабря в Киеве – 3 днем ​​и -6 ночью. Во Львове днем ​​столбики термометров покажут +3, а ночью до -2. В Одессе ночью -2 и нулевая температура днем. В Харькове – 4 днем ​​и -12 градусов ночью.

Памятные даты 30 декабря

30 декабря 2020 года в поезде Рахов-Харьков пассажир забыл чемодан с 19 тысячами долларов / Pexels

В этот день год назад в Латвии в новогоднюю ночь людям запретили покидать дома, а в поезде Рахов-Харьков пассажир забыл чемодан с 19 тысячами долларов.

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 декабря: