Какой завтра, 30 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 30 июня, Всемирный день социальных сетей. Верующие чтят память мучеников Мануила, Савела и Измаила. До Нового года осталось 184 дня.

30 июня 2023 года – пятница. 492-й день войны в Украине.

Какой завтра, 30 июня, церковный праздник

30 июня в церковном календаре – день памяти мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Они были родными братьями, происходившими из знатного персидского рода. Их отец был язычником, а мать исповедовала христианство. Именно она воспитала своих сыновей в христианских традициях. В зрелом возрасте пошли брать на военную службу. Там их отправили к царю Юлиану Отступнику, чтобы заключить мирный договор. Но царь, когда узнал, что перед ним христиане, сразу бросил братьев в темницу. Долго мучил воинов, но не смог заставить отречься от христианства. Поэтому просто приказал их казнить.

Что запрещено делать в этот день

Не заимствуйте деньги и не отдавайте ничего ценного из дома.

Нельзя ругаться или ссориться.

Не стоит пренебрегать своей безопасностью и выходить из дома

Народные приметы и традиции на 30 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: вечером на небе радуга к хорошей погоде;

к 9 утра кувшинки с воды не подняли листья — будет ненастье;

гроза в этот день указывает на большой урожай;

дождь начался после полудня, значит, будет лить весь день;

на траве с утра нет росы, скоро пойдет дождь;

закат желтый, золотистый, но не красный — следующий день будет теплым и ясным.

30 июня до 9 утра кувшинки с воды не подняли листья — будет ненастье / Фото: Pexels

30 июня часто сильный ветер. Издавна эта дата считалась удачной для уборки молодого картофеля и пересадки томатов. В лесах начинает появляться много змей, потому не стоит ходить в высокой траве.

Погода на 30 июня

Завтра, 30 июня, в Киеве утром и вечером ясно, днем облака могут затянуть небо, после полудня возможен дождь с грозой. Во Львове без существенных осадков. В Харькове облачно с раннего утра, утром ожидается мелкий дождь, который потом может усилиться, но к вечеру закончится. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +22 днем и +15 ночью. Во Львове +24 днем и +14 ночью. В Харькове +21 днем и +14 ночью. В Одессе +28 днем и +18 ночью.

Памятные даты 30 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 июня:

1520 год – испанские конкистадоры казнят императора ацтеков Монтесуму II;

1792 год — в Париж с "Боевой песней Рейнской армии" Руже де Лиля вступает марсельский добровольческий батальон, после чего песня стала называться "Марсельезой";

1798 год — Наполеон прибывает со своей армией в Египетский эялет во время Египетского похода;

1810 год – Королевство Голландия включают в состав Французской империи;

1876 год — Княжество Сербия и Княжество Черногория объявляют войну Османской империи;

1894 год – открывают самый знаменитый лондонский мост – Тавер-бридж;

1894 год — Чосон объявляет независимость от Китая;

1910 год — заканчивают укладку телефонного кабеля между Европой и Южной Америкой;

1913 год – начинается Вторая балканская война;

1934 год — "ночь длинных ножей" — лидер национал-социалистов Адольф Гитлер уничтожает нежелательных друзей и ненавистных врагов-соратников;

1940 год – по приказу Геринга начинается воздушная блокада Великобритании;

1941 год — Украинское Национальное собрание во Львове провозглашает Акт восстановления Украинского Государства и создает Украинское Государственное Правление под руководством Ярослава Стецько;

1947 год — в Мюнхене возобновляет работу Научное общество имени Тараса Шевченко, перенесенное из Львова;

1948 год — Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин из "Bell Laboratories" объявляют о создании транзистора;

1988 год – за неповиновение церковной реформе папа Иоанн Павел II отлучает от церкви французского архиепископа Лефебра;

1991 год — в Симферополе заканчивается первая сессия Курултая крымских татар, на которой был сформирован Национальный меджлис во главе с Мустафой Джемилевым;

1992 год — принимают закон о разделе полномочий между государственными органами Украины и Автономной Республикой Крым;

2013 год – начинается антимилицейский протест в поселке Врадиевка;

2022 год — российские войска покидают захваченный украинский остров Змеиный, понеся большие потери в живой силе и технике.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 30 июня

Какие завтра именины: Измаил, Иосиф, Кирилл, Мануил, Никита, Никифор.

Талисманом человека, рожденного 30 июня является турмалин. Этот минерал был известен врачам Древнего Рима и Византии. Издавна верили, что турмалин способен создать вокруг своего владельца защитное поле.

В этот день родились:

1907 год – украинский политический и государственный деятель, военный Роман Шухевич (Тарас Чупринка);

1966 год — чемпион мира по боксу в 1986—90, самый молодой среди профессионалов-тяжеловесов Майк Тайсон.

Какой завтра день в Украине и мире

30 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день социальных сетей / Фото: Pexels

30 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день социальных сетей. Социальными сетями называют особые онлайн-платформы, где можно делиться своими мыслями, идеями и информацией с другими людьми. Благодаря социальным сетям мы всегда находимся на связи с близкими людьми, можем общаться с ними. Отдельный свет был создан в 2010 году по инициативе одной из медиа-компаний в США.

Также 30 июня Международный день астероида. Дату приняла Генеральная Ассамблея ООН в ответ на обращение Ассоциации исследователей космоса. Интересно, что тогда в группу инициаторов создания отдельного праздника вошел даже гитарист группы Queen Брайан Мэй, являющийся также выдающимся астрофизиком. Главной целью Международного дня астероида является привлечение внимания к этим космическим телам, постоянно представляющим угрозу человечеству, а также мерам, призванным уберечь наше будущее от глобальной катастрофы.

А еще 30 июня Международный день парламентаризма. Он был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Главная цель этого события состоит в том, чтобы повысить грамотность людей в вопросах работы высшего законодательного органа, его возможностей и задач.