Какой завтра, 30 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

30 марта 2023 — четверг. 400-й день войны в Украине.

Какой завтра, 30 марта, церковный праздник

30 марта в церковном календаре – день памяти Алексея, человека Божьего. Жил он в Риме в конце IV-начале V века. Происходил из знатной семьи, которая долгое время не могла зачать ребенка. В возрасте 6 лет Алексея отдали на обучение. Там он изучал не только риторику и грамматику, но также Священное Писание и Слово Божие. Это побудило его отрешиться от всего светского. Алексей начал носить волосяницу и умерщвлять свое тело.

Когда Алексей стал юношей, решили родители его женить. Обручили с девушкой царского рода и венчали в церкви святого Бонифатия. Однако сам Алексей от женитьбы не испытывал радости. В первую брачную ночь надел он одежду нищего и тайно покинул дом.

Прожил Алексей возле Церкви Богородичной в Эдессе 17 лет. Попрошайничал и молился, за что люди начали его впоследствии очень уважать. Но славы мужчина не хотел, поэтому пошел странствовать. На корабле прибыл в Рим и остался жить под стенами дома своего отца в виде нищего. Прожил так 17 лет, а отец каждый день кормил его, думая, что помогает бедному человеку. И только после смерти Алексея узнал, что это его сын.

Что запрещено делать в этот день

Родителям маленького ребенка не позволено занимать хлеб, соль и деньги, потому что можно отдать счастливую судьбу малыша.

Нельзя стирать и убирать в доме.

Закоренено есть пищу животного происхождения, ведь продолжается Великий пост.

Народные приметы и традиции на 30 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день – теплая погода на урожайный год;

снег тает активно – будет хороший сенокос;

холодная погода – на затяжную весну;

высоко летят гуси – будет снегопад.

30 марта высоко летят гуси — будет снегопад / Фото: Pexels

Часто предпоследний день марта казался теплым, потому в народе его называли Теплый Олекса. Крестьяне выносили на улицу картошку, которую собирались сажать, смазывали телеги, чинили огородный и садовый инвентарь. Вечером собирались за столом всей семьей, чтобы провести зиму. За ужином угощались соком березы и медом. А еще собирали первые ростки березы, считая, что они обладают лечебной силой.

Погода на 30 марта

Завтра, 30 марта, в Киеве ясно без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, осадков не предполагается. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве – +6 днем и -2 ночью. Во Львове – +7 днем и -4 ночью. В Харькове – +6 днем и ночью 0. В Одессе – +7 день и 0 ночью.

Памятные даты 30 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 марта:

1814 год — Наполеоновские войны, войска шестой коалиции вступили в Париж;

1842 год — американский врач Кроуфорд Уильямсон Лонг впервые в лечебной практике применяет эфир как анестезирующее средство при удалении опухоли на шее пациента;

1853 год — во львовской аптеке начинает светиться первая керосиновая лампа, сконструированная И. Зегом, И. Лукасевичем, А. Братковским;

1856 год — подписывают Парижский договор;

1858 год — Хаймен Липмэн из Филадельфии получает патент на карандаш с резинкой на торце;

1870 год — поправка, запрещающая ограничивать избирательные права на основе расы, цвета кожи или предыдущего пребывания в рабстве, становится частью Конституции США;

1888 год — большой пожар уничтожает треть домов города Сколе на Бойковщине;

1912 год — Агадирский кризис в Марокко решается путем установления французского протектората;

1917 год — киевляне рушат памятник Столыпину на нынешнем Майдане Незалежности;

1922 год — в Киеве создают театр-студия "Березиль" (ныне Харьковский академический украинский драматический театр имени Тараса Шевченко);

1941 год — немецкий корпус "Afrika" под командованием генерала Эрвина Роммеля проводит в Ливии первую атаку на английские позиции;

1946 год — военная полиция союзных войск арестовала во Франкфурте около тысячи нацистов, пытавшихся возобновить деятельность нацистской партии;

1972 год — Великобритания вводит прямое правление в Северной Ирландии;

1975 год — северовьетнамская армия занимает Сайгон, конец Вьетнамской войны;

1976 год — формальное начало музыкального панк-движения: в одном из лондонских клубов проходит концерт группы "The Sex Pistols";

1981 год — Джон Хинкли покушается на президента США Рональда Рейгана: последний был серьезно ранен;

1987 год — картину Винсента ван Гога "Подсолнухи" продают за рекордную сумму — 39,85 миллионов долларов;

1991 год — кардинал Мирослав Любачевский возвращается из Рима во Львов и занимает престол Верховных архиепископов Львовских;

1992 год — на 64 церемонии вручения наград Американской киноакадемии лучшей картиной признано "Молчание ягнят" с Джоди Фостер и Энтони Гопкинсом в главных ролях;

1992 год — суд города Портленд (США) вынес решение, обязывающее компанию «Philip Morris» выплатить 81 миллион долларов США семье умершего от рака легких курильщика, курившего 40 лет сигареты «Мальборо»;

1995 год — Папа Римский Иоанн Павел II выпускает свою одиннадцатую энциклику, в которой он осуждает аборты и эвтаназию как преступления против человечества, которые не должны быть легализованы;

1998 год — британская компания Rolls-Royce была куплена немецким автогигантом BMW за $570 млн;

2014 год — в Харькове впервые звучит песня о Путине (Путин — х**ло!)

Именины: как назвать родившегося 30 марта ребенка

Какие завтра именины: Зосим, Алексей, Виктор, Макар, Павел, Патрикий, Парфенон.

Талисманом человека, рожденного 30 марта, является аквамарин. Камень служил оберегом моряков в старой Греции и Риме. Была легенда, что аквамарин подарил сам бог моря Посейдон. Поэтому моряки считали, что в нем сохраняется часть души моря.

В этот день родились:

1892 год – польский и украинский математик, профессор Стефан Банах (Гречек);

1894 год – украинский астроном Николай Барабашов;

1963 год – украинский футболист ("Динамо" Киев) Алексей Михайличенко.

Какой завтра день в Украине и мире

30 марта в Украине и мире Всемирный день биполярного расстройства / Фото: Pexels

30 марта в Украине и мире Всемирный день биполярного расстройства. Начали событие по инициативе Международного сообщества биполярных расстройств. Главная цель дня заключается в повышении уровня осведомленности населения о людях, имеющих такие расстройства. Биполярное расстройство – не просто резкое изменение настроения в течение дня. Эта проблема достаточно серьезная, ведь она провоцирует агрессию и неуравновешенность человека. Биполярность появляется из-за сбоев в работе нейромедиаторов мозга.

Также 30 марта — День прогулки в парке. Хотя это и неофициальный праздник, но он достаточно популярен. Посвященное воссоединению природы и человека. Считается, что ходьба пешком помогает поддерживать хорошую физическую форму, а также улучшает здоровье и самочувствие. Наиболее популярен этот праздник в США. Здесь люди одеваются и уходят в соседний парк, чтобы прогуляться.

А еще 30 марта празднуют День карандаша. Дату выбрали потому, что она в 1889 году считалась днем рождения этого письменного инструмента. Происходит название "олівець" от старого названия свинца ("олово"). Именно из этого материала изготовили первый инструмент. Однако свинец был не очень удобен, потому что оставлял на бумаге белый след, поэтому впоследствии было решено использовать графит. Но название письменного инструмента уже осталось.