Какой завтра, 30 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 30 мая, в Украине День степи. Верующие чтят память апостола от 70 Андроника. До Нового года осталось 215 дней.

30 мая 2023 года — вторник. 461-й день войны в Украине.

Какой завтра, 30 мая, церковный праздник

30 мая в церковном календаре – день памяти апостола от 70 Андроника. Этот святой уверовал в Господа раньше самого апостола Павла. Он был епископом в городе Панонии, но часто путешествовал по разным странам и городам. Распространял там христианскую веру. Проповеди читал вместе со своей помощницей Иунией.

Во время своей проповеднической деятельности Иуния и апостол Андроник многих язычников обратили в христианство и разрушили многие храмы с идолами. Однажды их схватили неверные и долго пытали. Умерли они с молитвой к Иисусу Христу на устах. Их мощи сохранялись нетленными и творили чудеса.

Что запрещено делать в этот день

Лучше не спорьте с начальством, потому что будут неприятности на работе.

Не стоит никому рассказывать о плохом сне в ночь на 30 мая.

За столом не обсуждайте важные вопросы.

Народные приметы и традиции на 30 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: свиньи активно роют землю – ждите дождей;

новолуние обещает, что лето будет дождливым;

дует холодный ветер, холодная погода будет летом;

Наши предки в этот день следили за облаками.

30 мая новолуние обещает, что лето будет дождливым / Фото: Pexels

Обычно в этот день бывало достаточно ветрено. Крестьяне начинали активно высаживать овощи, которые любят тёплую погоду: баклажаны, перцы и томаты. А в лесах и полях появляется много змей, поэтому следует быть осторожными. Верующие читают 30 мая особую молитву в дождливую погоду, чтобы овощи росли.

Погода на 30 мая

Завтра, 30 мая, в Киеве ясно, без осадков. Во Львове утром и вечером пасмурно, днем возможно прояснение, без осадков. В Харькове с утра и до вечера облачно, вечером ждите сильный дождь. В Одессе пасмурно, вечером может проясниться, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +24 днем и +14 ночью. Во Львове — +21 день и +14 ночью. В Харькове — +24 днем и +13 ночью. В Одессе — +22 днем и +17 ночью.

Памятные даты 30 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 мая:

1431 год — в Руане сжигают Жанну д'Арк;

1871 год — происходит падение Парижской коммуны;

1896 год — в Нью-Йорке зафиксировали первое в истории ДТП: велосипедист сломал ногу во время столкновения с автомобилем;

1913 год — в Лондоне между Балканской коалицией (Болгарское царство, Королевство Сербия, Черногория и Королевство Греция) и Османской империей подписан мирный договор, завершивший первую Балканскую войну;

1921 год — основывают Донецкий горный техникум (с 1926 года – горный институт);

1923 год — в Праге основывают Украинское историко-филологическое общество во главе с Дмитрием Антоновичем;

1942 год — авиация Великобритании совершает первый массовый налет на Третий Рейх – в рейде участвовали около тысячи самолетов;

1980 год — Папа Римский Иоанн Павел II посещает Францию;

1982 год — 16-м членом НАТО становится Испания (первая страна со времени вступления ФРГ в 1955 году);

1985 год — во Франции на авиакосмическом салоне проходит первый показ самолета Ан-124 "Руслан";

2000 год — в день похорон украинского композитора Игоря Билозора, скончавшегося от травм, полученных в драке с российскими шовинистами, на улицы Львова вышли более 100 тысяч человек.

Именины: как назвать родившегося 30 мая ребенка

Какие завтра именины: Степан, Ефросинья, Евдокия.

Талисманом человека, рожденного 30 мая, является горный хрусталь. Очень популярен полудрагоценный камень. Издавна верили, что горный хрусталь обладает обезболивающими и успокаивающими свойствами. А еще он поможет избавиться от ночных кошмаров.

В этот день родились:

1887 год — украинский скульптор и художник, один из основателей кубизма в скульптуре Александр Архипенко;

1915 год — украинский песенник, композитор легкого жанра, аккордеонист Богдан Весоловский;

1957 год — певица, народная артистка Украины, экс-министр культуры и туризма Оксана Билозир.

Какой завтра день в Украине и мире

30 мая в Украине празднуют День степи / Фото: Pexels

30 мая в Украине празднуют День степи. Учредили праздник по инициативе участников межрегионального научного семинара "Охрана степных ландшафтов Донецкой и Луганской областей". Состоялся он 1 марта 2017 года. Также в этом году праздновали 90-летие создания заповедника "Каменные могилы", являющегося традиционным символом охраны степей в Украине. В настоящее время все остатки степей должны предохраняться от перепашки, облесения и добычи полезных ископаемых.

Также 30 мая Международный день объятий вашей кошки. Это национальный праздник в США, но его отмечают здесь 4 июня. В этот день нужно обнять своего любимца, показать вашу любовь к нему. Праздновать призывают даже тех, у кого нет кошек. Можно обнять кота друга или уйти в приют. Кто знает, возможно, именно 30 мая вы найдете самого преданного друга, который будет дарить вам свою любовь.

А еще 30 мая День женской эмансипации. Есть сразу две версии происхождения этого праздника. Согласно одной, его создали в знак уважения легендарной Жанны Д'Арк, умершей именно в этот день. Простая французская девушка спасла страну от английского владычества в конце Столетней войны. По другой версии именно в этот день 1932 года в Германии был провозглашен "Закон о юридическом положении женщин-чиновников".

30 мая также Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Памятный день был основан Всемирной организацией здравоохранения. Главной ее целью является привлечение внимания общественности к симптомам аллергии и астмы, протеканию этих болезней и их последствиям. Проводится агитация по поводу регулярной диагностики. Чаще всего астма развивается из-за аллергенов, которые есть внутри помещений: плесень, пылевые клещи, цветочная пыль, табачный дым.