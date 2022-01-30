Какой 30 января праздник – что отмечают в этот день, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой 30 января праздник – что отмечают в этот день, какой церковный праздник, что запрещено делать

30 января 2022 – воскресенье. В этот день 1948 года в городе Санкт-Морика начинаются первые Олимпийские игры после 1936 года, а в 1992 году Украина становится членом Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

До Нового года осталось 335 дней.

Какой сегодня праздник в Украине и мире

30 января в Украине уже 10 лет празднуют День специалиста военно-социального управления Вооруженных Сил. Главными обязанностями человека, занимающего такую ​​должность, являются проведение воспитательной работы в армейских кругах, психологическая реабилитация участников АТО/ООС, профессионально-психологический отбор призванных в ВСУ граждан. То есть, свой профессиональный праздник 30 января празднуют психологи, социологи и другие специалисты, которые помогают создать положительный имидж ВСУ и отвечают за дисциплину в армии. Не забудьте поздравить родных и друзей, имеющих отношение к этому событию:

Каждый отвечает за свою работу. Однако работу некоторых специалистов сложно увидеть. Если задача солдата – защищать свое государство на передовой, задача специалистов военно-социального управления ВСУ – создавать прочную поддержку для каждого солдата в тылу. Уважаемые наши специалисты ВСУ, мы безгранично благодарны вам за вашу самоотверженную работу и желаем всего наилучшего как в вашей профессиональной, так и личной жизни.

30 января Международный день без интернета / Pexels

В последнее воскресенье января празднуют Международный день без интернета. В этом году праздник выпадает на 30 января. Мероприятие было введено еще в 2000 году, когда интернет только приобретал свою популярность. Сегодня это именно то пространство, где люди могут работать, общаться, находить информацию и развлекаться. В развитых странах мира общество не может существовать без сети ни одного дня.

Но людям нужно напомнить, что вокруг них чудесный мир, требующий их внимания. Именно для этого и был придуман этот интересный праздник. Граждане могут пообщаться с друзьями и родными, сходить в гости, поиграть в настольные игры или прогуляться по парку.

30 января – Всемирный день помощи больным проказой. Это событие традиционно проходит в последнее воскресенье января. Ввел ее Рауль Фоллеро, который был известным общественным деятелем и большую часть своей жизни провел в борьбе с этим тяжелым недугом. Даже сегодня болезнь очень распространена в Непале, Бразилии, Индии, Мьянме.

Проказу вспоминают еще в Ветхом Завете, называя ее "Святой болезнью". Люди тогда считали, что ее посылает Господь в ответ на грехи. Человек остается живым, но его лицо навсегда изуродовано. После создания антибиотиков и современных средств гигиены в развитых странах мира болезнь почти полностью исчезла.

30 января Школьный день ненасилия и мира / Pexels

30 января Школьный день ненасилия и мира. Его празднование в 1964 году предложил испанский поэт Леренсо Видаль Видаль. Этот талантливый человек всю свою жизнь отстаивал идеи пацифизма и выступал против насилия.

Выбрали дату не случайно. Именно 30 января 1948 г. от рук религиозных фанатиков умер Махатма Ганди. Этого человека считают ярким примером внедрения философии ненасилия.

Какой сегодня праздник еще в мире:

День учителя в Греции;

День глуповатых сообщений автоответчика;

Национальный день круассанов в США.

Какой сегодня, 30 января, церковный праздник

30 января - день памяти Антония Дымского (Большого) / https://azbyka.ru/

30 января в церковном календаре – день памяти Антония Дымского (Большого). Именно его считают основателем монашества и отшельника духовенства.

Родился преподобный Антоний в Египте. Его семья была очень богата и исповедовала христианство. Именно поэтому мальчика воспитывали согласно христианским канонам. Когда умерли родители, Антоний пожертвовал все свое наследие нуждающимся и беднякам, а сам пошел жить в пещеру. Там он практиковал духовное развитие, ежедневно молился.

Затем нашел убежище в руинах крепости. Там Антоний прожил 20 лет. Преподобный основал монастырь, но сам бывал там очень редко. Приходил только для того, чтобы рассказать наставления своим ученикам и верующим.

Также он был знаком с Павлом Фивейским. Павел был одним из тех, кто похоронил Антония, когда он умер в возрасте 105 лет в своей пещере.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 30 января

Какие завтра именины: Антон, Павел, Виктор, Иван, Георгий, Антонина.

Талисманом людей, рожденных 30 января, аметист. Его называют камнем мира и искренних чувств. А еще верят, что аметист умеет исцелять душу и успокаивать нервы.

В этот день родились:

1900 год – советский композитор украинского еврейского происхождения Исак Дунаевский;

1904 год – украинский советский инженер-конструктор танкостроитель Иван Алексенко;

1904 год – физик Антон Комар;

1912 год – американский историк, писатель, журналист Барбара Такман;

1923 год – советский кинорежиссер украинского происхождения Леонид Гайдай;

1925 год – один из первых исследователей человеко-машинного интерфейса и изобретатель компьютерной мыши Дуглас Энгельбарт;

1930 год – украинский детский писатель Всеволод Нестайко;

1937 год – британская актриса Ванесса Редгрейв;

1951 год – английский певец и актер Фил Коллинз;

1956 год – украинский экономист, финансист, общественный и политический деятель Федор Шпиг.

Что запрещено делать в этот день

30 января запрещается готовить и употреблять в пищу бобовые, в противном случае будут проблемы с желудком.

Не рекомендуется сильно напрягаться, чтобы не подорвать физическое здоровье.

Запрещается 30 января вышивать, шить, вязать, а также касаться острых предметов.

Народные приметы и традиции на 30 января

30 января солнце появилось в полдень - весна скоро придет / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на этот день:

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смотрели, какой сегодня день: теплая погода указывает на скорый приход сильного мороза;

если 30 января оттепель, значит весна будет ранней;

если солнце появилось в полдень - весна скоро придет, а если весь день идет снег, ждите поздней весны;

ночью облачно – будет хороший урожай зерновых;

луна с круглыми рогами – будет морозная и ясная погода;

тихий и ясный день – ждите мороза.

В народе говорили "Антона – зимы половина". То есть 30 января приходил именно тот переломный момент, когда уже половина зимы остается позади, а впереди ждут февральские морозы. Крестьяне ждали строгих будней, а также недостатка корма для скота. Люди молились, чтобы конец зимы был спокоен и счастлив. А также пытались анализировать природные явления, чтобы увидеть, какая будет погода весной.

Погода на 30 января

Сегодня, 30 января, в Киеве облачно, утром сильный снег, который к обеду должен закончиться. Во Львове весь день продержится облачная погода, утром и днем ​​ожидается дождь со снегом, а затем он перейдет в снег. В Харькове пасмурно, во второй половине дня будет идти мелкий снег. В Одессе облачно, без осадков, но днем ​​начнется снег.

Температура воздуха в Киеве +3 днем ​​и -5 ночью. В Харькове -4 ночью и около 0 дней. Во Львове днем ​​и 0 ночью. В Одессе 0 днем ​​и -5 ночью.

Памятные даты 30 января

30 января 2021 года во Франции из-за новой вспышки коронавируса закрывают все ТРЦ / Pexels

В этот день год назад во Франции из-за новой вспышки коронавируса закрывают все ТРЦ, а украинских моряков освобождают из плена пиратов в Нигерии.

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 января: