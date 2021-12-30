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Какой завтра, 31 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

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Какой завтра, 31 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой праздник 31 декабряЯке свято 31 грудня / Pexels

31 декабря 2021 – пятница. Канун Нового года. В церковном календаре день святителя Модеста. Наши предки на Модеста предсказывали судьбу и прогнозировали погоду на следующие 12 дней. В этот день 1695 в Великобритании вводят налог на окна, после чего многие были вынуждены просто замуровать их в своих домах, а в 1879 американский изобретатель Томас Алва Эдисон в пригороде Нью-Йорка демонстрирует работу изобретенной им лампы накаливания с платиновой нитью.

Последний день в году.

Какой завтра праздник в Украине и мире

31 декабря празднуется канун Нового года. В некоторых странах 31 декабря является официальным выходным днем, а в других, как в 2021 году, в Украине сокращенным рабочим. Сегодня мы привыкли заканчивать год 31 декабря, но так было не всегда. До того как в мире приняли григорианский календарь, разные страны пользовались разнообразными системами отсчета времени. А потому конец года часто приходился на разные даты.

Предлагаем вам включить подборку лучших новогодних песен, чтобы почувствовать настроение праздника:

Григорианский календарь, который для нас привычен, ввел Папа Римский Григорий XIII в октябре 1582 года. Он был основан на солнечных циклах и поменял собой римский календарь (на лунных циклах). Интересный факт: поскольку переход к новому календарю не мог обойтись без исключения некоторых дней. К примеру, после 4 октября 1582 года сразу шло 15 октября. Вместе с новым календарем было решено, что праздновать Новый год теперь будут 1 января.

31 декабря Всемирное время мира (или Медитация ради мира во всем мире) / © Pexels
31 декабря Всемирное время мира (или Медитация ради мира во всем мире) / Pexels

Также 31 декабря – Всемирное время мира (или Медитация ради мира во всем мире). Впервые глобальная медитация была проведена в 1995 году. Это был замысел доктора школы метафизики Барбары О'Гуинн Кондрон (штат Миссури, США). Традиционно медитацию проводят с 23.30 31 декабря по 12.30 1 января.

Если вы хотите присоединиться к медитации, вам понадобится инструкция для начинающих:

  • устройтесь так, как вам удобно (позиция значения не имеет);
  • включит спокойную и тихую музыку, которая вас не будет отвлекать;
  • закройте глаза (этот шаг необязателен, но так легче);
  • сосредоточьтесь на дыхании: почувствуйте, как воздух сначала попадает в нос и попадает в легкие, затем выходит (так нужно отслеживать каждое дыхание);
  • старайтесь думать только о дыхании, избавьтесь от других мыслей, но не сердитесь, если они появятся;
  • для первой попытки хватит 10-15 минут.

Какой завтра праздник еще в мире:

  • Двенадцать виноградин (традиция, родом из Испании, когда во время 12 ударов часов нужно съесть 12 разных сортов винограда);
  • День без перерывов;
  • День окончательных решений;
  • Неудачный день;
  • Национальный день шампанского в США.

Какой завтра, 31 декабря, церковный праздник

31 декабря - день святителя Модеста / © commons.wikimedia.org
31 декабря - день святителя Модеста / commons.wikimedia.org

31 декабря в церковном календаре – день святителя Модеста. Святой был известен как архиепископ Иерусалимский. Именно он восстановил Храм Гроба Господня, разрушенного армией Персии. Также Модест заботился и о других христианских святынях.

Родился святитель Модест в Малой Азии в семье благочестивых христиан. Именно поэтому с детства получил хорошее образование. В юности Модест понял, что хочет приобщиться к монашеской жизни, какой бы суровой она ни была. Поэтому принял монашеский постриг в молодые годы. В будущем он стал настоятелем обители святого Феодосия Великого (Палестина).

В 614 году на Палестину и Сирию напали войска царя Хозроя из Персии. Они объединились с иудеями, разрушали христианские святыни и убили около 90 тысяч христиан. В плен взяли Иерусалимского патриарха Захария и многих других, потому святитель Модест временно руководил Иерусалимской Церковью.

С помощью патриарха Иоанна Милостивого святитель Модест сумел восстановить большое количество христианских святынь, в том числе и Храм Гроба Господня. Останки убитых монахов из обители святого Саввы Освященного он похоронил со всей честью. А когда через 14 лет из плена вернулся патриарх Захария, Модест отошел от дел. Однако после смерти патриарха занял его место. Умер в 634 году в возрасте 94 лет.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 31 декабря

Какие завтра именины: Марк, Михаил, Модест, Севастиан, Семен (Симеон), Флор (Фрол), Зоя, Виктория.

Талисманом людей, рожденных 31 декабря, является хризоберилл. Это редкий драгоценный камень, который в древности пользовался популярностью благодаря своему особому цвету и эффекту кошачьего глаза. Издавна наши предки считали, что хризоберилл может уберечь своего владельца от алкогольного опьянения. А в народной медицине камню приписывали лечение кожных заболеваний.

31 декабря родился британский и американский актер, Энтони Гопкинс / © flickr.com
31 декабря родился британский и американский актер, Энтони Гопкинс / flickr.com

В этот день родились:

  • 1378 год – Папа Римский Каликст III, в миру Альфонсо де Борджиа;
  • 1747 год – немецкий поэт Готфрид Август Бюргер;
  • 1805 год – французская писательница, которая писала под псевдонимом Даниэль Стерн, Мари д’Агу;
  • 1842 год – итальянский художник времен декаданса Джованни Больдини;
  • 1858 год – автор литовского национального гимна (Tautiška giesmė) Винцас Кудирко;
  • 1869 год – французский художник Анри Матисс;
  • 1880 год – американский генерал, глава объединенного штаба союзников в годы 2-й Мировой войны Джордж Маршалл;
  • 1892 год – украинский поэт, основатель украинского футуризма Михаил Семенко;
  • 1937 год – британский и американский актер Энтони Гопкинс;
  • 1948 год – одна из известнейших американских певиц 1970-х годов Донна Саммер;
  • 1965 год – китайская актриса Гун Ли;
  • 1984 год – австралийская кантри-певица Кэтрин Бритт.

Что запрещено делать в этот день

  • 31 декабря запрещается оставлять на видном месте ножи, чтобы бесы не изрезали семейное счастье.
  • Не оставляйте в открытой посуде молоко, иначе внутрь попадут злые духи, которые могут навредить вашему здоровью.
  • Хозяйкам 31 декабря запрещалось зашивать одежду, чтобы весь следующий год не заниматься исправлением ошибок.
  • Женщинам нельзя было стричь волосы и ногти, чтобы не навлечь на себя беду и проблемы со здоровьем.
  • Нельзя входить в Новый год с долгами, поэтому следует 31 декабря отдать все заемные деньги.
  • За праздничным столом нельзя ссориться, а если дошло до конфликта, его нужно решить и лишь потом продолжать празднование.
  • 31 декабря нельзя было бить посуду, иначе это приведет к неудачам.
  • Не накрывайте слишком бедно праздничный стол, чтобы в следующем году не было материальных проблем.
  • Не выбрасывайте из окна или балкона новогоднюю елку, потому что это отрицательно скажется на семейном благополучии.
  • Если вы соблюдаете рождественский пост 31 декабря запрещалось ставить на стол жирную пищу, мясо, молочные продукты.

Народные приметы и традиции 31 декабря

Наши предки на Модеста, 31 декабря, предсказывали будущее и свою судьбу / © Pexels
Наши предки на Модеста, 31 декабря, предсказывали будущее и свою судьбу / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

  • смотрели, какой сегодня день: чем морозы сильнее, тем менее вероятны потом сильные снегопады;
  • какая погода 31 декабря, такой будет и в июне;
  • обязательно отдайте перед Новым годом все долги, чтобы не провести следующий год в несчастьях.

31 декабря наши предки называли по-разному: "Модеста", "Худобохранителя" и "Покров скота", ведь святитель Модест считался покровителем домашнего скота. В этот день мужчины собирались вместе за пивом, чтобы отпраздновать братчину, посвященную святому. Крестьяне обращались к Модесту с молитвой, чтобы он помог защитить скот. Также наши предки на Модеста, 31 декабря, предсказывали будущее и свою судьбу. Для этого нужно было лечь на тек, где хлеб молотили, и слушать: если под человеком что-то застукает, значит, его ждет смерть, а если зазвенит – свадьба или хорошее.

31 декабря, Модестов день, издавна считался временем разгула нечистой силы. Поэтому не стоило оставлять на видном месте вещи, особенно молоко и острые предметы.

Чтобы 31 декабря привлечь в свою жизнь успех и успех, наши предки выполняли следующие действия:

  • купить веник, обвязать его красной лентой и поставить в углу кухни вверх метелкой;
  • оставить в новогоднюю ночь для домового тарелку с салатом и бокал с вином;
  • на входную дверь повесить венок из елочных веток;
  • принять поздно вечером ванную или душ, чтобы "смыть" с себя весь негатив;
  • зажечь в комнате свечу незадолго до Нового года;
  • попросить прощения у родных и друзей, которых вы могли обидеть в уходящем году.

Прогноз погоды завтра, 31 декабря

Завтра, 31 декабря, в Киеве облачная погода, днем ​​пойдет мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться. На протяжении всего дня небо будет облачным. В Одессе без осадков, но солнце из-за туч не появится. В Харькове утром возможен снег.

Температура воздуха 31 декабря в Киеве +3 градуса днем ​​и -2 ночью. Во Львове +2-5. В Одессе ночью -3 градуса, а днем ​​+3. В Харькове -10 ночью и 1 днем.

Памятные даты 31 декабря

31 декабря 2020 года большинство стран собирается праздновать Новый год без зрителей и ярких салютов в условиях карантина / © Pexels
31 декабря 2020 года большинство стран собирается праздновать Новый год без зрителей и ярких салютов в условиях карантина / Pexels

В этот день год назад Папа Римский отменяет свои новогодние мессы из-за радикулита, а большинство стран собирается праздновать Новый год без зрителей и ярких салютов в условиях карантина.

Календарь важных событий в Украине и мире за 31 декабря:

  • 1695 год – в Великобритании вводят налог на окна, после чего многие были вынуждены просто замуровать их в своих домах;
  • 1807 год – пражский профессор-политехник Франтишек Йозеф Герстнер представляет первый в Европе проект конной железной дороги;
  • 1808 год – французским ученым Жозефом-Луи Гей-Люссаком сформулирован один из газовых законов;
  • 1857 год – указом британской королевы Виктории Оттава становится столицей Канады;
  • 1869 год – британским археологом-любителем Джоном Вудом к югу от Измира обнаружены руины храма Артемиды;
  • 1879 год – американский изобретатель Томас Алва Эдисон в пригороде Нью-Йорка демонстрирует работу изобретенной им лампы накаливания с платиновой нитью;
  • 1904 год – впервые массово празднуют Новый год на площади Таймс-Сквер в Нью-Йорке;
  • 1938 год – в Индианаполисе впервые презентуют прибор для определения содержания алкоголя в крови водителей;
  • 1968 год – первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144;
  • 1989 год – в Киеве открывают первый участок 3-й линии столичного метрополитена с тремя станциями: "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Мечникова" (ныне "Кловская");
  • 1990 год – Гарри Каспаров побеждает Анатолия Карпова;
  • 1992 год – прекращает свое существование общее государство чехов и словаков – Чехословакия;
  • 1999 год – Борис Ельцин уходит в отставку с поста президента Российской Федерации;
  • 2004 год – на Тайване официально открывают небоскреб "Тайбэй 101", к тому времени он стал самым высоким в мире (509 м).
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