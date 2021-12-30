Какой завтра, 31 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 31 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

31 декабря 2021 – пятница. Канун Нового года. В церковном календаре день святителя Модеста. Наши предки на Модеста предсказывали судьбу и прогнозировали погоду на следующие 12 дней. В этот день 1695 в Великобритании вводят налог на окна, после чего многие были вынуждены просто замуровать их в своих домах, а в 1879 американский изобретатель Томас Алва Эдисон в пригороде Нью-Йорка демонстрирует работу изобретенной им лампы накаливания с платиновой нитью.

Последний день в году.

Какой завтра праздник в Украине и мире

31 декабря празднуется канун Нового года. В некоторых странах 31 декабря является официальным выходным днем, а в других, как в 2021 году, в Украине сокращенным рабочим. Сегодня мы привыкли заканчивать год 31 декабря, но так было не всегда. До того как в мире приняли григорианский календарь, разные страны пользовались разнообразными системами отсчета времени. А потому конец года часто приходился на разные даты.

Предлагаем вам включить подборку лучших новогодних песен, чтобы почувствовать настроение праздника:

Григорианский календарь, который для нас привычен, ввел Папа Римский Григорий XIII в октябре 1582 года. Он был основан на солнечных циклах и поменял собой римский календарь (на лунных циклах). Интересный факт: поскольку переход к новому календарю не мог обойтись без исключения некоторых дней. К примеру, после 4 октября 1582 года сразу шло 15 октября. Вместе с новым календарем было решено, что праздновать Новый год теперь будут 1 января.

31 декабря Всемирное время мира (или Медитация ради мира во всем мире) / Pexels

Также 31 декабря – Всемирное время мира (или Медитация ради мира во всем мире). Впервые глобальная медитация была проведена в 1995 году. Это был замысел доктора школы метафизики Барбары О'Гуинн Кондрон (штат Миссури, США). Традиционно медитацию проводят с 23.30 31 декабря по 12.30 1 января.

Если вы хотите присоединиться к медитации, вам понадобится инструкция для начинающих:

устройтесь так, как вам удобно (позиция значения не имеет);

включит спокойную и тихую музыку, которая вас не будет отвлекать;

закройте глаза (этот шаг необязателен, но так легче);

сосредоточьтесь на дыхании: почувствуйте, как воздух сначала попадает в нос и попадает в легкие, затем выходит (так нужно отслеживать каждое дыхание);

старайтесь думать только о дыхании, избавьтесь от других мыслей, но не сердитесь, если они появятся;

для первой попытки хватит 10-15 минут.

Какой завтра праздник еще в мире:

Двенадцать виноградин (традиция, родом из Испании, когда во время 12 ударов часов нужно съесть 12 разных сортов винограда);

День без перерывов;

День окончательных решений;

Неудачный день;

Национальный день шампанского в США.

Какой завтра, 31 декабря, церковный праздник

31 декабря - день святителя Модеста / commons.wikimedia.org

31 декабря в церковном календаре – день святителя Модеста. Святой был известен как архиепископ Иерусалимский. Именно он восстановил Храм Гроба Господня, разрушенного армией Персии. Также Модест заботился и о других христианских святынях.

Родился святитель Модест в Малой Азии в семье благочестивых христиан. Именно поэтому с детства получил хорошее образование. В юности Модест понял, что хочет приобщиться к монашеской жизни, какой бы суровой она ни была. Поэтому принял монашеский постриг в молодые годы. В будущем он стал настоятелем обители святого Феодосия Великого (Палестина).

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В 614 году на Палестину и Сирию напали войска царя Хозроя из Персии. Они объединились с иудеями, разрушали христианские святыни и убили около 90 тысяч христиан. В плен взяли Иерусалимского патриарха Захария и многих других, потому святитель Модест временно руководил Иерусалимской Церковью.

С помощью патриарха Иоанна Милостивого святитель Модест сумел восстановить большое количество христианских святынь, в том числе и Храм Гроба Господня. Останки убитых монахов из обители святого Саввы Освященного он похоронил со всей честью. А когда через 14 лет из плена вернулся патриарх Захария, Модест отошел от дел. Однако после смерти патриарха занял его место. Умер в 634 году в возрасте 94 лет.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 31 декабря

Какие завтра именины: Марк, Михаил, Модест, Севастиан, Семен (Симеон), Флор (Фрол), Зоя, Виктория.

Талисманом людей, рожденных 31 декабря, является хризоберилл. Это редкий драгоценный камень, который в древности пользовался популярностью благодаря своему особому цвету и эффекту кошачьего глаза. Издавна наши предки считали, что хризоберилл может уберечь своего владельца от алкогольного опьянения. А в народной медицине камню приписывали лечение кожных заболеваний.

31 декабря родился британский и американский актер, Энтони Гопкинс / flickr.com

В этот день родились:

1378 год – Папа Римский Каликст III, в миру Альфонсо де Борджиа;

1747 год – немецкий поэт Готфрид Август Бюргер;

1805 год – французская писательница, которая писала под псевдонимом Даниэль Стерн, Мари д’Агу;

1842 год – итальянский художник времен декаданса Джованни Больдини;

1858 год – автор литовского национального гимна (Tautiška giesmė) Винцас Кудирко;

1869 год – французский художник Анри Матисс;

1880 год – американский генерал, глава объединенного штаба союзников в годы 2-й Мировой войны Джордж Маршалл;

1892 год – украинский поэт, основатель украинского футуризма Михаил Семенко;

1937 год – британский и американский актер Энтони Гопкинс;

1948 год – одна из известнейших американских певиц 1970-х годов Донна Саммер;

1965 год – китайская актриса Гун Ли;

1984 год – австралийская кантри-певица Кэтрин Бритт.

Что запрещено делать в этот день

31 декабря запрещается оставлять на видном месте ножи, чтобы бесы не изрезали семейное счастье.

Не оставляйте в открытой посуде молоко, иначе внутрь попадут злые духи, которые могут навредить вашему здоровью.

Хозяйкам 31 декабря запрещалось зашивать одежду, чтобы весь следующий год не заниматься исправлением ошибок.

Женщинам нельзя было стричь волосы и ногти, чтобы не навлечь на себя беду и проблемы со здоровьем.

Нельзя входить в Новый год с долгами, поэтому следует 31 декабря отдать все заемные деньги.

За праздничным столом нельзя ссориться, а если дошло до конфликта, его нужно решить и лишь потом продолжать празднование.

31 декабря нельзя было бить посуду, иначе это приведет к неудачам.

Не накрывайте слишком бедно праздничный стол, чтобы в следующем году не было материальных проблем.

Не выбрасывайте из окна или балкона новогоднюю елку, потому что это отрицательно скажется на семейном благополучии.

Если вы соблюдаете рождественский пост 31 декабря запрещалось ставить на стол жирную пищу, мясо, молочные продукты.

Народные приметы и традиции 31 декабря

Наши предки на Модеста, 31 декабря, предсказывали будущее и свою судьбу / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: чем морозы сильнее, тем менее вероятны потом сильные снегопады;

какая погода 31 декабря, такой будет и в июне;

обязательно отдайте перед Новым годом все долги, чтобы не провести следующий год в несчастьях.

31 декабря наши предки называли по-разному: "Модеста", "Худобохранителя" и "Покров скота", ведь святитель Модест считался покровителем домашнего скота. В этот день мужчины собирались вместе за пивом, чтобы отпраздновать братчину, посвященную святому. Крестьяне обращались к Модесту с молитвой, чтобы он помог защитить скот. Также наши предки на Модеста, 31 декабря, предсказывали будущее и свою судьбу. Для этого нужно было лечь на тек, где хлеб молотили, и слушать: если под человеком что-то застукает, значит, его ждет смерть, а если зазвенит – свадьба или хорошее.

31 декабря, Модестов день, издавна считался временем разгула нечистой силы. Поэтому не стоило оставлять на видном месте вещи, особенно молоко и острые предметы.

Чтобы 31 декабря привлечь в свою жизнь успех и успех, наши предки выполняли следующие действия:

купить веник, обвязать его красной лентой и поставить в углу кухни вверх метелкой;

оставить в новогоднюю ночь для домового тарелку с салатом и бокал с вином;

на входную дверь повесить венок из елочных веток;

принять поздно вечером ванную или душ, чтобы "смыть" с себя весь негатив;

зажечь в комнате свечу незадолго до Нового года;

попросить прощения у родных и друзей, которых вы могли обидеть в уходящем году.

Прогноз погоды завтра, 31 декабря

Завтра, 31 декабря, в Киеве облачная погода, днем ​​пойдет мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться. На протяжении всего дня небо будет облачным. В Одессе без осадков, но солнце из-за туч не появится. В Харькове утром возможен снег.

Температура воздуха 31 декабря в Киеве +3 градуса днем ​​и -2 ночью. Во Львове +2-5. В Одессе ночью -3 градуса, а днем ​​+3. В Харькове -10 ночью и 1 днем.

Памятные даты 31 декабря

31 декабря 2020 года большинство стран собирается праздновать Новый год без зрителей и ярких салютов в условиях карантина / Pexels

В этот день год назад Папа Римский отменяет свои новогодние мессы из-за радикулита, а большинство стран собирается праздновать Новый год без зрителей и ярких салютов в условиях карантина.

Календарь важных событий в Украине и мире за 31 декабря: