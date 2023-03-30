Какой завтра, 31 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 31 марта, в Украине отмечают День флориста. Верующие чтят память святителя Кирилла Иерусалимского. До Нового года осталось 275 дней.

31 марта 2023 года — пятница. 401-й день войны в Украине.

Какой завтра, 31 марта, церковный праздник

31 марта в церковном календаре – день памяти святителя Кирилла Иерусалимского. Являлся иерусалимским патриархом в 351–387 годах. Родился в Иерусалиме в 317 году и был рукоположен в иерусалимский патриарх святым Максимом на священника. Также он назначил его наставником катехуменов (кандидат в члены церкви в христианстве).

Первый год патриархата Кирилла Иерусалимского был достаточно памятным, ведь тогда на небе над Иерусалимом явился знак креста Господня. Кирилл отличался тем, что был ревностным поборником истинной веры от лжи, поэтому его трижды прогоняли с престола по приказу императора. Окончил свою праведную жизнь патриарх 387 года.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит занимать продукты и вещи, особенно детские.

Если постричь ногти или волосы – будут мелкие неудачи.

Также нельзя ходить в гости 31 марта, потому что там останется его счастье.

Не тратьте деньги, особенно большие суммы, потому что будут проблемы с финансами.

Народные приметы и традиции на 31 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: уже распустились цветы мать-и-мачехи, значит апрель теплым будет;

еще не растаял снег – будет хороший приплод скота;

уже появились комары – будет теплая и солнечная погода;

уже прилетели лебеди – будет сухая погода.

31 марта уже прилетели лебеди — будет сухая погода / Фото: Pexels

Именно 31 марта прилетали лебеди с зимовки, поэтому среди наших предков считалось счастливым знаком увидеть эту птицу. Существовал интересный обряд, по которому в этот день обязательно купали ребенка в воде из чистого ручья или колодца, чтобы он красивым и здоровым.

Погода на 31 марта

Завтра, 31 марта, в Киеве пасмурно с середины дня, ближе к вечеру мелкий дождь. Во Львове облачно, почти весь день будет идти мелкий дождь, но большей силы он достигнет утром, закончится ближе к вечеру. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе ясно утром, но в середине дня затянется облаками, вечером возможен дождь.

Температура воздуха в Киеве +9 днем и +1 ночью. Во Львове – +12 днем и +5 ночью. В Харькове – +11 днем и +2 ночью. В Одессе – +9 днем и +3 ночью.

Памятные даты 31 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 31 марта:

1492 год – указом Изабеллы и Фернандо приказывают выслать всех евреев из Кастилии и Арагона;

1770 год – английский мореплаватель Джеймс Кук, обследовав Новую Зеландию и выяснив, что она – остров, покидает ее и берет курс на запад – на Австралию;

1814 год – фельдмаршалы Шестой коалиции Блюхер, Шварценберг и Барклай-де-Толли берут Париж;

1821 год – отменяют Португальскую инквизицию;

1831 год – Квебек (город) и Монреаль получили статус городов;

1840 год – окончательное прекращение Центральноамериканской федерации – объединение стран Центральной Америки со столицей в Гватемале;

1851 год – французский астроном Леон Фуко начинает эксперимент со своим маятником в парижском Пантеоне для демонстрации вращения Земли вокруг своей оси;

1854 год – заключен Канаговский договор между Японией и США. Япония упраздняет курс на изоляцию от Запада;

1889 год – официальное открытие Эйфелевой башни;

1896 год – первый замок-молния патентуется в США его изобретателем, Уиткомбом Джадсоном;

1900 год – первая реклама автомобилей появилась в американской общенациональной газете Saturday Evening Post;

1900 год – во Франции принимают закон, ограничивающий рабочий день женщин и детей 11 часами;

1901 год – выпускается первый автомобиль "Мерседес";

1917 год – по договору Датская Вест-Индия переходит во владение США за $25 млн и называется Американскими Виргинскими Островами;

1918 год – США впервые переходят на летнее время;

1922 год – в Киеве Лесь Курбас основал театр "Березиль", который в 1926 году переехал в Харьков;

1923 год – в Нью-Йорке проходит первый танцевальный марафон;

1929 год – Украинская академия наук одобряет Харьковское правописание украинского языка, а 29 мая его одобрило НТШ во Львове;

1940 год – открывают нью-йоркский аэропорт "Ла Гардия";

1949 год – Ньюфаундленд становится 10-й провинцией Канады;

1952 год – открывают Львовский филиал Академии наук Украины;

1959 год – тибетский буддийский лидер Далай Лама убегает из оккупированного китайцами Тибета;

1967 год – после решения Франции о выходе из военной организации НАТО штаб-квартира организации была переведена из Парижа в столицу Бельгии Брюссель;

1973 год — в хитпараде журнала Billboard впервые появляется альбом группы Pink Floyd The Dark Side of the Moon и остается в сотне лучших в течение следующих 14 лет;

1976 год – Led Zeppelin выпустили свой шестой студийный альбом Presence;

1991 год – на референдуме в Грузии 90% населения проголосовало за независимость;

1992 год – ООН голосует за введение санкций против Ливии после ее отказа выдать двух подозреваемых в организации взрыва самолета авиакомпании "Пан Америкен" в районе Локерби;

1993 год – во время съемки эпизода фильма "Ворон" случайно погибает американский актер Брэндон Брюс Ли, сын Брюса Ли;

1994 год – Венгрия официально подает заявку на вступление в Европейский Союз;

1998 год – пилот "Формулы-1" Энди Валлас устанавливает мировой рекорд скорости для серийного автомобиля — 402,6 км/ч;

2019 год – выборы президента в Украине: во второй тур выходят Владимир Зеленский и действующий на момент выборов президент Петр Порошенко.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 31 марта

Какие завтра именины: Даниил, Кирилл, Эдуард, Карп.

Талисманом человека, рожденного 31 марта, является опал. Камень, отличающийся удивительной красотой. На его калейдоскопические свойства указывали еще древние римляне. Опал обладает мощной энергетикой, поэтому его издавна использовали для проведения различных ритуалов.

В этот день родились:

1869 год – украинский ученый, один из основателей судебной медицины Николай Бокариус;

1873 год – украинский политический и общественный деятель Николай Михновский;

1889 год – украинский астрофизик, жертва сталинского террора Борис Герасимович;

1914 год – украинский поэт Леонид Вышеславский;

1914 год – украинский литературный критик, литературовед Леонид Новиченко;

1964 год – украинский политик и государственный деятель, секретарь СНБО Александр Турчинов;

2001 год – украинская поэтесса, актриса, парамедикиня-добровольец Национальной гвардии Украины, участница обороны Мариуполя и "Азовстали" Екатерина Полищук (Птичка).

Какой завтра день в Украине и мире

31 марта в Украине отмечают День флориста / Фото: Pexels

31 марта в Украине празднуют День флориста. Хотя эта профессия появилась на рынке специальностей совсем недавно, но ее тут же отметили государственные органы. Праздник празднуют на государственном уровне. А начало празднования пришлось на 2000 год. Дату выбрали не случайно, именно в этот день украинское Министерство труда и соцполитики официально утвердило специальность флориста в списке профессий.

Также 31 марта празднуют Международный день резервного копирования. Главная цель этого дня состоит в привлечении внимания к важности сохранения цифровых данных при работе с ними. Каждый пользователь должен убедиться, что важная информация на его компьютере, смартфоне или другом гаджете сохранена, а затем рассказать другим о необходимости создания резервных копий. Создали праздник по инициативе пользователей платформы Reddit. Дату также выбрали не случайно. Чаще всего потеря данных приходилась именно на 1 апреля.

А еще 31 марта День Эйфелевой башни. Именно в этот день 1889 состоялось открытие этого известного символа Парижа. Свое название она получила в честь творца – Густава Эйфеля. Сначала постройка считалась временной, потому что ее установили как символ независимости и богатства Франции в честь столетия революции. Ее планировали разобрать после окончания празднования, но некоторые предприимчивые французы за это время уже установили на ее верхушке радиоантеты и потому башню решили оставить.

31 марта празднуют Международный день декольте. Это неофициальный шутливый праздник, созданный в социальных сетях. Первоначально событие получило популярность в Интернете на территории Йоханнесбурга. Пользователи социальных сетей устроили челлендж с фото, а другие оценивали их и выбирали победителя. Главным призом стала виртуальная награда "Декольте года".