Какой завтра, 31 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

31 мая 2023 года — среда. 462-й день войны в Украине.

Какой завтра, 31 мая, церковный праздник

31 мая в церковном календаре – день памяти святого Феодота. Жил он в III веке во времена правления императора Диоклетиана. Принял христианство и даже принимал дома верующих, позволял проводить богослужения, тайно прятал тех, кто умер за веру.

Обо всех этих делах Феодота императору не было известно. Но в том же городе жили семь благочестивых девиц, которые также исповедовали христианство и помогали нуждающимся. Однажды узнал об этом правитель и пытался заставить девушек поклониться идолам. Мученицы отказались, за что их утопили в реке. Феодот пришел ночью, чтобы тайно их похоронить по христианским традициям. Узнал об этом поступке градоначальник и начал уговаривать мужчину отречься от веры. Но Феодот был непреклонен. Его долгое время мучили, а затем отрубили голову.

Что запрещено делать в этот день

Не отказывайте в помощи бедным и нуждающимся.

Не стоит делать большие покупки.

Лучше не начинать новые дела.

Народные приметы и традиции на 31 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: уже распустились листья дуба – будет хороший урожай;

долго кукует кукушка – ждите теплых дней в ближайшее время;

дуб распустился, а ясень еще нет – летом будет стоять засушливая погода;

от земли идет пар – к дождю;

шумит дождливое облако – будут сильный ветер и град.

31 мая долго кукует кукушка — ждите теплых дней в ближайшее время / Фото: pixabay.com

В этот день крестьяне наблюдали за листьями дуба. А еще начинали сеять лен. Чтобы вылечить боли в спине, произносили специальные слова над срезанной веткой осины. Считалось, кто сделает это правильно, того никогда не потревожат боли в пояснице и спине. Последний день мая издавна считался девичьим. Поэтому рекомендовалось в этот день знакомиться – отношения перейдут на высокий уровень.

Погода на 31 мая

Завтра, 31 мая, в Киеве будет ясная погода до конца дня, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове будет ясная погода, без осадков. В Одессе небо затянется облаками уже во второй половине дня, но осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве – +24 днем и +17 ночью. Во Львове – +23 днем и +13 ночью. В Харькове – +24 днем и +12 ночью. В Одессе – +24 днем и +16 ночью.

Памятные даты 31 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 31 мая:

1223 год — монгольские войска под командованием Субедея и Джебе побеждают русско-половецкие силы в битве на реке Калка;

1859 год — в Лондоне запускают знаменитые часы Биг Бен на башне парламента;

1868 год — в Париже проходит первая велосипедная гонка;

1870 год — профессор Эдвард Джозеф де Смедт из компании American Asphalt получает патент на асфальт (впервые его применили в июле того же года на Уильям-стрит в Ньюарке);

1879 год — в Берлине открывают первую в мире электрическую железную дорогу и демонстрируют первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом;

1884 год — американский врач и пропагандист вегетарианства Джон Келлог получает патент на кукурузные хлопья;

1894 год — открывают электрический трамвай во Львове;

1938 год — украинец Антон Губенко осуществляет таран и остается живым;

1946 год — в Киеве создают самолетостроительное конструкторское бюро Олега Антонова;

1988 год — Всемирная организация здравоохранения объявляет 31 мая Всемирным днем без табака (World No-Tobacco Day);

1989 год — на учредительной конференции в Неаполе образуют Международную ассоциацию украинистов.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 31 мая

Какие завтра именины: Богдан, Андрей, Денис, Давид, Павел, Ираклий, Семен, Петр, Федот, Макар, Лев, Василий, Михаил, Александра, Юлия, Клавдия.

Талисманом человека, рожденного 31 мая является турмалин. Отличается разнообразием цветов. В Европу турмалин завезли в 1703 году из Цейлона. Издавна верили, что этот камень обладает лечебными свойствами. В частности, лечит заболевание кожи.

В этот день родились:

1919 год — украинский литературовед, историк, археолог, переводчик, библиограф Леонид Махновец;

1931 год — ученый-украиновед и общественный деятель Кононенко Петр Петрович;

1955 год — украинский гребец Сергей Чухрай.

Какой завтра день в Украине и мире

31 мая в Украине и мире празднуют День рождения велосипедного спорта / Фото: Pexels

31 мая в Украине и мире празднуют День рождения велосипедного спорта. Этот праздник помогает приобщить к здоровому образу жизни все больше и больше людей. Дату выбрали не случайно, в последний месяц весны 1868 года провели первые в истории велогонки. Состоялись соревнования в пригороде Парижа, в старинном парке. Дистанция составляла 2 км и ее быстрее всего преодолел 19-летний "велогонщик" Джеймс Мур из Великобритании.

Также 31 мая Всемирный день блондинок. Молодой, но довольно веселый праздник. Есть два варианта его происхождения. По первому, оно было проведено в США 9 июня 2001 года, когда команда блондинок-адвокатес решила показать коллегам-мужчинам, что они не хуже их понимают в юриспруденции. Праздник стал символом защиты интересов и стремления доказать всем, что на интеллект цвет волос никак не влияет. Согласно второму варианту, этот праздник впервые провели в 2006 году во время проведения премии "Бриллиантовой шпильки", номинантками которой стали известные спортсменки, акрисы, певицы, бизнес-леди.

А еще 31 мая – Международный день рассеянного склероза. Начала событие Международная федерация обществ рассеянного склероза. Это аутоиммунное заболевание, в результате которого повреждаются нервы, спинной и головной мозг человека. Первый случай был описан врачом Жаном Крувелье в 1835 году.

31 мая также Всемирный день без табака. День был основан ВОЗ, чтобы привлечь внимание людей к опасности табака и к болезням, которые вызывает курение. Археологические исследования подтверждают, что коренные народы Американского континента культивировали табак примерно в I веке нашей эры. В те времена растение играло немаловажную роль в шаманских церемониях и обрядах.