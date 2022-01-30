Какой завтра, 31 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 31 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

31 января 2022 – понедельник. В этот день 1958 года был запущен первый американский искусственный спутник Земли "Экспортер-1", а в 2010 году фильм Джеймса Кэмерон "Аватар" становится первым фильмом в мире, который собирает более 2 млрд долларов в кинотеатрах.

До Нового года осталось 334 дня.

Какой завтра праздник в Украине и мире

31 января празднуют Всемирный день ювелира. Эта профессия считается одной из древнейших в мире и требует от человека сочетания математического склада ума и совершенного художественного вкуса. Ювелирные изделия означают гораздо больше, чем украшения. С их помощью человек демонстрирует хороший вкус и высокий уровень финансовой обеспеченности. Но прежде, чем они попали в магазин, с ними работал настоящий профессионал.

31 января День скотча / Pexels

А еще 31 января – День скотча. Сегодня его можно найти практически в каждом доме. Эту липкую ленту на целлофановой основе применяют в обиходе, при ремонте, на производстве, чтобы склеить любые предметы из разных материалов.

Скотч изобрёл Ричард Дрю. Этот молодой человек работал на предприятии, производящем целлофановый материал и наждачную бумагу. А вдохновило его на создание скотча посещение автосервиса. Когда Ричард находился на одном из них с проверкой, то увидел, что на автомобилях при покраске разными цветами появляются неровные линии. А бумага, которую работники использовали, не помогает и не защищает от подтеков.

Тогда Ричард придумал, что можно использовать липкую ленту шириной не более 5 см с пластырем по краям. Первоначально такая инновация была воспринята рабочими скептически, но Дрю все же решил запатентовать изобретение. А сегодня скотч известен по всему миру.

31 января Международный день зебры / Pexels

Также 31 января – Международный день зебры. Ввели этот праздник природоохранные организации, выступающие за сохранение этих уникальных полосатых животных. Полосы являются естественным приспособлением, помогающим зебре защищаться от диких животных. Также она может развивать скорость до 80 км/час. Но алчные люди, которых интересует только нажива, готовы уничтожать этих прекрасных животных. Потому и был создан этот праздник. Благодаря нему можно привлечь внимание политиков и организаций к проблеме уничтожения зебр.

Какой завтра праздник еще в мире:

День "Объятия экономиста";

День "с ног на голову";

День детей улицы в Австрии;

День вдохновения искусства.

Какой завтра, 31 января, церковный праздник

31 января - день памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских / https://azbyka.ru/

31 января в церковном календаре – день памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Всю свою жизнь они боролись с еретиками и несли к людям веру во Христа.

Афанасий родился в Александрии в семье христиан. В молодые годы стал диаконом Александрийской Церкви. Еще совсем молодым человеком Афанасий видел, что в церкви нет подлинного благочестия. Ведь слишком многие люди являются последователями Ария, отрицавшего тот факт, что Христос имеет в себе божественную природу. Когда скончался патриарх Александр Афанасий занял его должность и начал развенчивать учение ариан. Поэтому они святого оговорили и даже приписали ему изнасилование и убийство. Несколько раз патриарх был изгнан из Александрии.

Кирилл также был известным борцом за справедливость и веру во Христа. Когда он получил должность патриарха, он изгнал еретиков из Александрии, освятил капище язычников и даже построил большой храм на его месте. Самой же тяжелой была борьба Кирилла с несторианской ересью, Кирилл смог добиться созыва Вселенского Собора. Там учения Нестория признали еретическим, а самого Нестория лишили сана и выгнали в Ливийскую пустыню.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 31 января

Какие завтра именины: Владимир, Афанасий, Александр, Дмитрий, Вольдемар, Илларион, Евгений, Кирилл, Михаил, Николай, Максим, Сергей, Емельян, Оксана, Мария.

Талисманом людей, рожденных 31 января, есть хризопраз. Еще со времен Античности камень чтили как талисман счастья и удачи. Даже сам Александр Македонский носил хризопраз во время походов, чтоб уберечь себя от неприятеля. А Фридрих Великий (король Пруссии) носил кольцо с этим камнем, считая, что он приносит ему мудрость и силу.

В этот день родились:

36 год до н. э – мать Германика и Клавдия Антония Младшая;

1911 год – болгарская народная целительница, ясновидящая Ванга (Вангелия Пандева-Гуштерова);

1938 год – королева Нидерландов с 1980 года Беатрикс;

1977 год – американская актриса Керри Вашингтон;

1981 год – американский певец Джастин Тимберлейк;

1982 год – греческая певица. Победительница Евровидения 2005 года Елена Папариза.

Что запрещено делать в этот день

31 января запрещается ругаться, злословить и ссориться.

Не стоит ехать на рыбалку или на охоту самостоятельно.

31 января пытались не выбрасывать мусор после заката.

Наши предки в этот день не крестили мальчиков, потому что верили, что это принесет мужское бессилие.

Народные приметы и традиции на 31 января

31 января метель или снегопад – весна будет поздней / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если в луне видны "серьги", скоро будет сильный мороз;

если 31 января метель или снегопад – весна будет поздней;

на Афанасия оттепель, значит лето будет ненастным и неурожайным;

31 января вороны стаями кружатся до длительного похолодания;

солнце выглянуло только к полудню, весна придет рано.

В народе 31 января называли "Гусским праздником" и "Ломоносом». Последнее название связано с тем, что в этот день часто бывало настолько холодно, что "ломило нос". А еще существовала примета: "На Ломоноса нос легко отморозить". 31 января пытались избавиться от нечистой силы. Для этого крестьяне проводили разные обряды, помогавшие отогнать злых духов.

Погода на завтра, 31 января

Завтра, 31 января, в Киеве в течение дня пасмурная погода, с утра будет идти снег, который ослабеет днем, но вечером снова станет сильнее. Во Львове небо будет покрыто облаками, к утру ночью мелкий снег закончится, но днем ​​он ожидается снова. В Одессе ясно лишь утром, без осадков. В Харькове облачная погода весь день, будет идти снег, ослабеющий к вечеру.

Температура воздуха в Киеве -2 ночью и около 0 днем. Во Львове 0 день и -2 ночью. В Одессе +4 днем ​​и -1 ночью. В Харькове +1 день и около 0 ночью.

Памятные даты 31 января

31 января 2021 года компания IKEA выкупает почти 5 тыс. гектаров леса, чтобы сохранить экологию / Associated Press

В этот день год назад компания IKEA выкупает почти 5 тыс. гектаров леса, чтобы сохранить экологию, а в США изобретают ракету, которая сможет доставить людей в Марс в десять раз быстрее.

Календарь важных событий в Украине и мире за 31 января: