Какой завтра, 4 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 4 апреля, День веб-мастера и Всемирный день моркови. Верующие чтят память священномученика Василия. До Нового года остался 271 день.

4 апреля 2023 года – вторник. 405-й день войны в Украине.

Какой завтра, 4 апреля, церковный праздник

4 апреля в церковном календаре – день памяти священномученика Василия. Жил он в IV веке и испытал сильные страдания из-за своей веры. В Анкаре Василий был пресвитером во времена императора Юлиана Отступника. Приказал последний начальнику города схватить Василия и мучить его, каждый день отрезая часть кожи. Через такие пытки через несколько дней кожа уже висела клочьями.

Такое страшное наказание священномученик Василий получил за то, что обвинил правителя в отступничестве перед Богом и предсказал скорую смерть. В конце его тело пронзили железными прутьями и Василий умер.

Что запрещено делать в этот день

В любом случае женщинам нельзя вытираться чужим полотенцем.

Не делайте несколько дел одновременно, потому что ни одно из них не закончится хорошо.

Не рекомендуется убирать в доме и подметать – навлечете беду.

Народные приметы и традиции на 4 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: в лужах купаются птицы – будет потепление;

вороны опускают крылья и нахохливаются — до проливных дождей;

мутное небо и мелкие облака – погода ухудшится;

солнце восходит и имеет красные круги – будет богатый урожай.

4 апреля вороны опускают крылья и нахохливаются — к проливным дождям. / Фото: Pexels

Наши предки 4 апреля приступали к постройке дома. Для этого пытались наблюдать за ручьями – не строили там, куда они стекали, потому что стены будут непрочными. В этот день можете осмотреть свои владения, чтобы понять, что требует ремонта. 4 апреля традиционно пекли калачи в форме Солнца, угощали ими соседей, желая им благополучия.

Погода на 4 апреля

Завтра, 4 апреля, в Киеве будет облачно, вечером возможен сильный дождь со снегом. Во Львове пасмурно, но без осадков. В Харькове облачно с прояснениями, днем ожидается дождь. В Одессе облачно, утренний дождь должен к середине дня ослабеть, но к вечеру снова вступит в силу.

Температура воздуха в Киеве +4 днем и ночью. Во Львове +2 днем и -3 ночью. В Харькове +10 днем и +4 ночью. В Одессе +7 днем и +4 ночью.

Памятные даты 4 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 апреля:

1103 год – разгром половцев киевским князем Владимиром Мономахом;

1460 год – основывают старейший в Швейцарии Базельский университет;

1768 год – Филипп Эстли создает первый современный цирк для показа трюков верховой езды в Лондоне;

1785 год – английский изобретатель Эдмунд Картрайт получает патент на механический ткацкий станок с ножным приводом;

1794 год – в ходе Польского восстания происходит битва под Рацлавицами, в которой польские повстанцы под руководством Тадеуша Костюшко победили русское царское войско Денисова и Тормасова;

1881 год – Лос-Анджелес получает статус города;

1887 год – в Лондоне начинается Первая Колониальная конференция;

1900 год – вблизи греческого острова Антикитера водолазы находят Антикитерский механизм – античный прибор для расчета движения небесных тел;

1925 год – Юлиус Шрек получает задачу создать новое подразделение для персональной охраны Гитлера, названное от него. SchutzStaffel — "Защитные отряды";

1932 год – американский биохимик Чарлз Глен Кинг из университета Питтсбурга впервые выделяет витамин C;

1949 год – в Вашингтоне представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции подписывают Североатлантический пакт (дата создания НАТО);

1960 год – на 32-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств 11 "Оскаров" досталось фильму "Бен-Гур";

1964 год – сразу 5 первых позиций в гитаре американского журнала Billboard заняли песни группы "Битлз";

1969 год – врачи Техасского института сердца в Хьюстоне Доминго Лиотта и Дентон А. Кули осуществляют первую клиническую имплантацию искусственного сердца;

1973 год – в Нью-Йорке открывают комплекс Всемирного торгового центра, который спроектировал японский архитектор Минора Ямасаки;

1975 год – Билл Гейтс и Пол Аллен основывают компанию Microsoft;

1983 год – первый полет американского космического шаттла "Челленджер";

1998 год – в Донецке от взрыва на шахте имени Скочинского погибли 63 шахтера;

2004 год – официально активизируют украинский язык интерфейса украинской Википедии;

2007 год – состоялось официальное открытие киевского небоскреба "БЦ Парус".

Именины: как назвать ребенка, который родился 4 апреля

Какие завтра именины: Василий, Клавдий, Сергей, Дарья, София, Василиса, Полина.

Талисманом человека, рожденного 4 апреля, является сардоникс. Полудрагоценный камень, который притягивает взгляды к своей уникальной расцветке. Издавна сардоникс считали лучшим оберегом для путешествующих. Также он умеет беречь тепло домашних отношений.

В этот день родились:

1894 год – украинский ученый-энциклопедист; культуролог-славист, философ, литературовед, религиовед, лингвист, исследователь украинской и славянской литератур, немецкой славистики Дмитрий Чижевский;

1915 год – украинский политический деятель, член ОУН, исполнитель атентата против Алексея Майлова 1933 Николай Лемик;

1953 год – американская певица украинского происхождения, исполнительница украинских народных и популярных песен Квитка Цисык;

1960 год – бандурист, исследователь кобзарства, композитор, дирижер Виктор Мишалов.

Какой завтра день в Украине и мире

4 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день моркови / Фото: Pexels

4 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день моркови. Праздник относительно молодой, основали его в 2003 году. В этот день в ресторанах и кафе по всему миру предлагают стакан свежего морковного сока. В том или ином количестве морковь встречается во многих блюдах, потому очень трудно представить, как готовить без нее. Морковь — окультуренные потомки дикого растения, произраставшего в Азии. Выращивание моркови как овощной культуры началось еще в 2000 году до нашей эры.

Первые письменные упоминания о моркови можно найти в документах короля Карла I Великого (IX век), который очень любил этот овощ. Однако на территории Европы всеобщее признание она получила лишь в XV веке. Уже позже культура распространилась и на другие материки.

Также 4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Это важное событие, начатое Организацией Объединенных Наций 8 декабря 2015 года. Главная ее цель состоит в том, чтобы привлечь внимание человечества к проблеме минной угрозы, помешать государствам использовать мины и другие взрывоопасные средства, информировать общество об угрозе взрывных устройств.

А еще 4 апреля празднуют День витамина С. Этот витамин очень полезен организму человека, ведь он нужен для снижения артериального давления, защищает кожу, помогает при создании коллагена, укрепляет иммунитет, положительно влияет на память. Лучшим источником витамина С являются свежие овощи и фрукты без термической обработки.

4 апреля – Всемирный день декоративной крысы. Событие было придумано в США в 2003 году, а дату празднования выбрали в честь дня начала работы старейшего интернет ресурса, посвященного крысам. Для многих семей декоративная крыса является полноценным членом семьи, это животное, отличающееся необычайными умственными способностями, имеет сильное дарование к выживанию, любит и видит сны.

Также 4 апреля празднуют Международный день бродячих животных. Главная его цель состоит в привлечении внимания человечества к проблеме беспризорности, а также привлечении к заботе о таких животных. А еще событие направлено на борьбу против некачественной работы приютов бродячих животных, жестокому способу их истребления и вылавливания.

А еще 4 апреля – День создания НАТО. Именно в этот день 1949 года в США была создана организация Североатлантического договора, в которой объединилось 12 стран мира в оборонный блок. В настоящее время в эту организацию входят 30 стран. НАТО — международный военно-политический союз, основанный на безопасности и стабильности. В послевоенные годы Европа и США стремились оградить себя от германского реваншизма и советской агрессии.

4 апреля празднуют День веб-мастера. Дата празднования этого профессионального праздника была выбрана в честь ошибки 404, которая закодирована в этой дате. Праздник возник в 2010 году. Сама профессия веб-имущества сравнительно молода, ведь появилась только в 1992 году, а сам термин придумал Тимоти Бернес-Ли. Благодаря быстрому развитию промышленности специалисты этой сферы стали очень востребованными. А потом профессия даже разветвилась на отдельные специальности.