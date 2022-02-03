Какой завтра, 4 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 4 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

4 февраля 2022 – пятница. В этот день в Украине и в мире Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, а также празднуют День неандертальца и Международный день человеческого братства. В православном календаре честь памяти святого апостола Тимофея.

До Нового года осталось 330 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

4 февраля – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Рак возникает, когда в клетках организма происходят определенные изменения, вызывающие аномальный и неконтролируемый рост клеток и образование опухоли. Без правильного лечения опухоль увеличивается и разрастается по всему организму. Нарушения часто роковые. В 2000 году на Всемирном саммите по борьбе с раком, который проходил в Париже, было решено объявить 4 февраля Всемирным днем ​​борьбы с раковыми заболеваниями.

4 февраля празднуют День неандертальца / commons.wikimedia.org

Каждый год 4 февраля в мире празднуют День неандертальца. Именно в этот день 1857 впервые этого представителя человеческого рода представили научному сообществу. А нашли его останки в 1856 году в Германии недалеко от реки Неандерталь в пещере. Эта ветвь рода Homo жила на нашей планете в 230 000 – 27 000 годах до н. е. и населяла западную Азию и Европу.

Благодаря исследованиям и анализам ученые смогли узнать, что у неандертальцев светлые или рыжие волосы, светлая кожа. Сразу даже выдвинули гипотезу, что именно от них европеоиды получили светлую кожу. Но впоследствии это мнение было опровергнуто.

А еще 4 февраля – Международный день человеческого братства. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в конце декабря 2020 года. Его соаторами стали 34 страны-члена ООН. Главной целью этого события является содействие диалогу между различными культурными и религиозными общинами.

Какие завтра праздники еще в мире:

День Розы Паркс в США (Роза Паркс – общественный деятель в США, чье имя связывают с началом массовой борьбы чернокожих за свои права);

День каши в Латвии;

Новый год в Японии.

Какой завтра, 4 февраля, церковный праздник

4 февраля - день памяти святого апостола Тимофея / commons.wikimedia.org

4 февраля в церковном календаре – день памяти святого апостола Тимофея. Он был излюбленным учеником апостола Павла и первым епископом Эфесским, которым стал в 30 лет.

Святой апостол Тимофей родился 17 года в городе Листра (Малая Азия). В 80 году погиб мученической смертью в Эфесе во время празднования языческого праздника. Тимофей пытался остановить еретиков и их обряды, за что идолопоклонники убили мужчину камнями.

Мать Тимофея, Евника, сначала исповедовала иудаизм, но затем вернулась в христианство.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 февраля

Какие завтра именины: Георгий, Гавриил, Иоанн, Ефим, Леон, Иосиф, Макар, Леонтий, Петр, Николай, Иаков, Эммануил, Петр, Тимофей.

Талисманом людей, рожденных 4 февраля, является берилл. Издавна этот камень считали оберегом философов и жизнерадостных людей. Берилл придает своему владельцу приветливость и жизнерадостность.

4 февраля родился украинский спортсмен, представлявший Украину на Чемпионате Мира по спортивному запоминанию, Гордий Остапович / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

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1746 год – военный и политический деятель, участник войны за независимость североамериканских колоний Тадеуш Костюшко;

1820 год – чешская писательница Боженая Немцова;

1854 год – актер, театральный деятель и писатель Сидор Мидловский;

1880 год – музыковед и фольклорист, муж Ларисы Косач (Леси Украинки) Климент Квитка;

1881 год – украинский пианист, композитор, педагог Григорий Беклемишев;

1885 год – украинский и польский психолог Степан Балей;

1906 год – американский астроном, открывший Плутон, Клайд Томбо;

1919 год – специалист в области ракетной техники Геннадий Команов;

1941 год – барабанщик группы "Animals" Джон Стил;

1948 год – рок-музыкант Элис Купер;

1981 год – украинский спортсмен, представлявший Украину на Чемпионате Мира по спортивному запоминанию, Гордий Остапович.

Что запрещено делать в этот день

4 февраля запрещается рассказывать сны, которые приснились в ночь с 3 на 4 февраля.

Не стоит играть в азартные игры и вообще рисковать.

4 февраля следует контролировать все, что говорите.

Народные приметы и традиции на 4 февраля

4 февраля метель на метельную неделю / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если сильный мороз и вспотевшие рамы, то будет потепление;

в полдень видно солнце, будет ранняя весна;

4 февраля метель на метельную неделю;

снегопад предвещает хороший урожай.

В народе морозы в день Тимофея считались одними из самых сильных. А потому его часто называли "Полузимником", то есть уже прошла половина зимы.

Погода на завтра, 4 февраля

Завтра, 4 февраля, в Киеве ясное утро и безоблачный вечер, без осадков. Во Львове облачно, утром небольшой снег, который закончится к вечеру. В Одессе ясная погода, которая к вечеру сменится облачной, осадков не ожидается. В Харькове в течение всего дня будет облачно, ночью мелкий снег, но днем ​​осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве -2 днем ​​и -8 ночью. Во Львове +1 день и -1 ночью. В Одессе +1 день и -5 ночью. В Харькове –3 ночью и около 0 днем.

Памятные даты 4 февраля

4 февраля 2021 года украинцам позволяют использовать е-паспорта наравне с бумажными / Pexels

В этот день год назад в Украине снова продлевают карантин, а также украинцам позволяют использовать е-паспорта наравне с бумажными.

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 февраля: