Какой завтра, 4 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

4 февраля 2022 – пятница. В этот день в Украине и в мире Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, а также празднуют День неандертальца и Международный день человеческого братства. В православном календаре честь памяти святого апостола Тимофея.
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Какой завтра праздник в Украине и мире
4 февраля – Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Рак возникает, когда в клетках организма происходят определенные изменения, вызывающие аномальный и неконтролируемый рост клеток и образование опухоли. Без правильного лечения опухоль увеличивается и разрастается по всему организму. Нарушения часто роковые. В 2000 году на Всемирном саммите по борьбе с раком, который проходил в Париже, было решено объявить 4 февраля Всемирным днем борьбы с раковыми заболеваниями.
Каждый год 4 февраля в мире празднуют День неандертальца. Именно в этот день 1857 впервые этого представителя человеческого рода представили научному сообществу. А нашли его останки в 1856 году в Германии недалеко от реки Неандерталь в пещере. Эта ветвь рода Homo жила на нашей планете в 230 000 – 27 000 годах до н. е. и населяла западную Азию и Европу.
Благодаря исследованиям и анализам ученые смогли узнать, что у неандертальцев светлые или рыжие волосы, светлая кожа. Сразу даже выдвинули гипотезу, что именно от них европеоиды получили светлую кожу. Но впоследствии это мнение было опровергнуто.
А еще 4 февраля – Международный день человеческого братства. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в конце декабря 2020 года. Его соаторами стали 34 страны-члена ООН. Главной целью этого события является содействие диалогу между различными культурными и религиозными общинами.
Какие завтра праздники еще в мире:
- День Розы Паркс в США (Роза Паркс – общественный деятель в США, чье имя связывают с началом массовой борьбы чернокожих за свои права);
- День каши в Латвии;
- Новый год в Японии.
Какой завтра, 4 февраля, церковный праздник
4 февраля в церковном календаре – день памяти святого апостола Тимофея. Он был излюбленным учеником апостола Павла и первым епископом Эфесским, которым стал в 30 лет.
Святой апостол Тимофей родился 17 года в городе Листра (Малая Азия). В 80 году погиб мученической смертью в Эфесе во время празднования языческого праздника. Тимофей пытался остановить еретиков и их обряды, за что идолопоклонники убили мужчину камнями.
Мать Тимофея, Евника, сначала исповедовала иудаизм, но затем вернулась в христианство.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 февраля
Какие завтра именины: Георгий, Гавриил, Иоанн, Ефим, Леон, Иосиф, Макар, Леонтий, Петр, Николай, Иаков, Эммануил, Петр, Тимофей.
Талисманом людей, рожденных 4 февраля, является берилл. Издавна этот камень считали оберегом философов и жизнерадостных людей. Берилл придает своему владельцу приветливость и жизнерадостность.
В этот день родились:
- 1746 год – военный и политический деятель, участник войны за независимость североамериканских колоний Тадеуш Костюшко;
- 1820 год – чешская писательница Боженая Немцова;
- 1854 год – актер, театральный деятель и писатель Сидор Мидловский;
- 1880 год – музыковед и фольклорист, муж Ларисы Косач (Леси Украинки) Климент Квитка;
- 1881 год – украинский пианист, композитор, педагог Григорий Беклемишев;
- 1885 год – украинский и польский психолог Степан Балей;
- 1906 год – американский астроном, открывший Плутон, Клайд Томбо;
- 1919 год – специалист в области ракетной техники Геннадий Команов;
- 1941 год – барабанщик группы "Animals" Джон Стил;
- 1948 год – рок-музыкант Элис Купер;
- 1981 год – украинский спортсмен, представлявший Украину на Чемпионате Мира по спортивному запоминанию, Гордий Остапович.
Что запрещено делать в этот день
- 4 февраля запрещается рассказывать сны, которые приснились в ночь с 3 на 4 февраля.
- Не стоит играть в азартные игры и вообще рисковать.
- 4 февраля следует контролировать все, что говорите.
Народные приметы и традиции на 4 февраля
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: если сильный мороз и вспотевшие рамы, то будет потепление;
- в полдень видно солнце, будет ранняя весна;
- 4 февраля метель на метельную неделю;
- снегопад предвещает хороший урожай.
В народе морозы в день Тимофея считались одними из самых сильных. А потому его часто называли "Полузимником", то есть уже прошла половина зимы.
Погода на завтра, 4 февраля
Завтра, 4 февраля, в Киеве ясное утро и безоблачный вечер, без осадков. Во Львове облачно, утром небольшой снег, который закончится к вечеру. В Одессе ясная погода, которая к вечеру сменится облачной, осадков не ожидается. В Харькове в течение всего дня будет облачно, ночью мелкий снег, но днем осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве -2 днем и -8 ночью. Во Львове +1 день и -1 ночью. В Одессе +1 день и -5 ночью. В Харькове –3 ночью и около 0 днем.
Памятные даты 4 февраля
В этот день год назад в Украине снова продлевают карантин, а также украинцам позволяют использовать е-паспорта наравне с бумажными.
Календарь важных событий в Украине и мире за 4 февраля:
- 1708 год – кантата № 71 (или Выборная кантата) становится первым напечатанным произведением Иоганна Себастьяна Баха;
- 1720 год – чтобы помешать проникновению преступников в Петербург, Петр I издает указ установить в городе опускавшие на ночь шлагбаумы;
- 1789 год – в Филадельфии на заседании избрали первого президента Соединенных Штатов Америки – Джорджа Вашингтона;
- 1793 год – Второй раздел Речи Посполитой, в результате которого Волынь и Подолье присоединили к Российской империи;
- 1906 год – департамент полиции Нью-Йорка постановляет использовать отпечатки пальцев для идентификации преступников;
- 1943 год – в Цюрихе (Швейцария) происходит премьера "Доброго человека из Сезуана" Бертольда Брехта;
- 1944 год – в Париже проходит премьера "Антигоны" Жана Ануя;
- 1945 год – в Ливадии (полуостров Крым) открывается Ялтинская конференция – дипломатическая встреча лидеров США, Великобритании и СССР с целью решения вопросов окончания Второй мировой войны и послевоенного строя;
- 1971 год – объявляют о банкротстве британской компании "Роллс-Ройс";
- 1974 год – после двух лет дрессировки шимпанзе Ним Чимски в США написала первое слово;
- 1998 год – в лицо Биллу Гейтсу в Брюсселе целят тортом;
- 2004 год – начинает работу социальная сеть Facebook, которую основал студент Гарвардского университета Марк Цукерберг;
- 2005 год – Верховная Рада Украины утверждает Юлию Тимошенко в должности премьер-министра Украины.