Какой завтра, 4 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 4 июля, День судебного эксперта в Украине и День национальной поцелии Украины. Верующие чтят память мученика Иулиана. До Нового года осталось 180 дней.

4 июля 2023 года — вторник. 496-й день войны в Украине.

Какой завтра, 4 июля, церковный праздник

4 июля в церковном календаре – день памяти мученика Иулиана. Он был сыном сенатора, исповедовавшего язычество. Мать его была христианкой. Отец рано умер, и мать переехала в другой город, где воспитывала Иулиана в христианских традициях. В день совершеннолетия юношу схватили противники православия и доставили к императору.

Язычники попробовали все, но так и не добились от него отказа от Христа. Целый год водили Иулиана по городу, подвергая издевательствам, а затем бросили в тюрьму. Все это время мать следовала за ним и молилась. Император схватил также ее. Женщину пытались уговорить отказаться от веры, но она не захотела. За это ей отрубили ступни. Иулиана связали, посадили в мешок, всыпали туда песка и бросили змей. Мешок завязали и бросили в море.

Что запрещено делать в этот день

Не рубите липовые деревья и не обрывайте цвет липы.

Запрещено обманывать своих близких.

Не избегайте домашней работы.

Народные приметы и традиции на 4 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: не просыхает ночная роса – к дождю;

утром кувшинка почти не поднимается над водой — после обеда пойдет дождь;

протяжно гремит гром — ненастье будет затяжным;

листья папоротника закручиваются вниз — погода будет ясной;

стягиваются облака — ждите непогоду;

камни начали мокреть — будут осадки.

4 июля листья папоротника закручиваются вниз — погода будет ясной. / Фото: Pexels

4 июля в народе называли Липов цвет. Считалось, что цветы липы, собранные в этот день, обладают целебными свойствами и могут вылечить любую болезнь. Из них готовили специальный порошок, который останавливал кровотечение и лечил ожоги. Также делали настой из липы – для ухода за кожей и волосами.

Погода на 4 июля

Завтра, 4 июля, в Киеве с утра и до самого вечера облачно без осадков. Во Львове утром и вечером ясно, днем могут появиться облака, возможен мелкий дождь после обеда. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясные день и вечер, утро пасмурное, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +19 ночью. Во Львове — +22 днем и +17 ночью. В Харькове — +28 днем и +18 ночью. В Одессе — +28 днем и +20 ночью.

Памятные даты 4 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 июля:

1630 год — Тарас Трясило под Переяславом разгромляет поляков во главе с Конецпольским;

1776 год — принимают Декларацию независимости США;

1631 год — в Париже открывают первое в мире агентство занятости;

1865 год — вышло первое издание книги Льюиса Кэррола "Алиса в Дивокраи";

1917 год — выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;

1941 год — убийство польских профессоров немцами во Львове.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 июля

Какие завтра именины: Анастасия.

Талисманом человека, рожденного 4 июля, является гиацинт. Драгоценный камень, обладающий лечебными свойствами. Издавна гиацинт считали символом мудрости, его носили в своих перстнях воины и старцы.

В этот день родились:

1891 год — украинский военный хирург Иван Ищенко;

1891 год — украинский писатель, сотник Действующей Армии УНР Петр Панч;

1960 год — участник Евромайдана, Герой Украины Георгий Арутюнян;

1992 год — украинская биатлонистка, многократный призер и чемпионка чемпионатов мира и Европы среди юниоров, чемпионка и призер чемпионатов Европы и Универсиад Ирина Варвинец.

Какой завтра день в Украине и мире

4 июля День музыки в стиле кантри / Фото: Pexels

4 июля в Украине празднуют День судебного эксперта. Профессиональный праздник всех, кто стоит на защите справедливости и фактов. Появилось оно по приказу президента Украины Виктора Ющенко 10 июня 2009 года. А инициатором выступил Координационный совет по проблемам судебной экспертизы при Министерстве юстиции. Учреждение отдельного дня — своеобразная дань уважения со стороны властей нашего государства к судебным экспертам за их ответственный, эмоциональный и очень тяжелый труд.

Также 4 июля День национальной полиции Украины. Основными, но далеко не единственными функциями национальной полиции является обеспечение порядка в общественных местах, контроль дорожного движения, раскрытие преступлений, патрулирование улиц, защита каждого гражданина государства. Однако очень часто эта опасная работа остается незамеченной. Потому и был создан отдельный праздник, чтобы почтить работу тех, кто защищает нас каждый день.

А еще 4 июля празднуют интересный День жарки яичницы на тротуаре. Шутливый праздник, связанный с празднованием невероятно жаркой погоды, часто стоящей в это время года. Всем известно, что середина лета, а именно июль, это самый жаркий период. Все словно расплавляется и пышет высокой температурой.

4 июля День музыки в стиле кантри. Жанр родился в 1920-х годах на юго-востоке США, а именно в городе Атланта, Джорджия. Музыка кантри — это простые гармонические мотивы, сопровождающиеся музыкальными инструментами (банджо, гитара, гармоника, скрипка). Праздновать начали еще в 1950 году, когда Ассоциация ди-джеев музыки кантри решила создать отдельный день в честь Джеймса Чарльза Роджерса — автора и певца. Многим он известен как Джимми Роджерс — "отец кантри-музыки".