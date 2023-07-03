Какой завтра, 4 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 4 июля, День судебного эксперта в Украине и День национальной поцелии Украины. Верующие чтят память мученика Иулиана. До Нового года осталось 180 дней.
4 июля 2023 года — вторник. 496-й день войны в Украине.
Какой завтра, 4 июля, церковный праздник
4 июля в церковном календаре – день памяти мученика Иулиана. Он был сыном сенатора, исповедовавшего язычество. Мать его была христианкой. Отец рано умер, и мать переехала в другой город, где воспитывала Иулиана в христианских традициях. В день совершеннолетия юношу схватили противники православия и доставили к императору.
Язычники попробовали все, но так и не добились от него отказа от Христа. Целый год водили Иулиана по городу, подвергая издевательствам, а затем бросили в тюрьму. Все это время мать следовала за ним и молилась. Император схватил также ее. Женщину пытались уговорить отказаться от веры, но она не захотела. За это ей отрубили ступни. Иулиана связали, посадили в мешок, всыпали туда песка и бросили змей. Мешок завязали и бросили в море.
Что запрещено делать в этот день
- Не рубите липовые деревья и не обрывайте цвет липы.
- Запрещено обманывать своих близких.
- Не избегайте домашней работы.
Народные приметы и традиции на 4 июля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: не просыхает ночная роса – к дождю;
- утром кувшинка почти не поднимается над водой — после обеда пойдет дождь;
- протяжно гремит гром — ненастье будет затяжным;
- листья папоротника закручиваются вниз — погода будет ясной;
- стягиваются облака — ждите непогоду;
- камни начали мокреть — будут осадки.
4 июля в народе называли Липов цвет. Считалось, что цветы липы, собранные в этот день, обладают целебными свойствами и могут вылечить любую болезнь. Из них готовили специальный порошок, который останавливал кровотечение и лечил ожоги. Также делали настой из липы – для ухода за кожей и волосами.
Погода на 4 июля
Завтра, 4 июля, в Киеве с утра и до самого вечера облачно без осадков. Во Львове утром и вечером ясно, днем могут появиться облака, возможен мелкий дождь после обеда. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясные день и вечер, утро пасмурное, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +19 ночью. Во Львове — +22 днем и +17 ночью. В Харькове — +28 днем и +18 ночью. В Одессе — +28 днем и +20 ночью.
Памятные даты 4 июля
Календарь важных событий в Украине и мире за 4 июля:
- 1630 год — Тарас Трясило под Переяславом разгромляет поляков во главе с Конецпольским;
- 1776 год — принимают Декларацию независимости США;
- 1631 год — в Париже открывают первое в мире агентство занятости;
- 1865 год — вышло первое издание книги Льюиса Кэррола "Алиса в Дивокраи";
- 1917 год — выступление полуботковцев в Киеве с целью провозглашения независимости Украины;
- 1941 год — убийство польских профессоров немцами во Львове.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 июля
Какие завтра именины: Анастасия.
Талисманом человека, рожденного 4 июля, является гиацинт. Драгоценный камень, обладающий лечебными свойствами. Издавна гиацинт считали символом мудрости, его носили в своих перстнях воины и старцы.
В этот день родились:
- 1891 год — украинский военный хирург Иван Ищенко;
- 1891 год — украинский писатель, сотник Действующей Армии УНР Петр Панч;
- 1960 год — участник Евромайдана, Герой Украины Георгий Арутюнян;
- 1992 год — украинская биатлонистка, многократный призер и чемпионка чемпионатов мира и Европы среди юниоров, чемпионка и призер чемпионатов Европы и Универсиад Ирина Варвинец.
Какой завтра день в Украине и мире
4 июля в Украине празднуют День судебного эксперта. Профессиональный праздник всех, кто стоит на защите справедливости и фактов. Появилось оно по приказу президента Украины Виктора Ющенко 10 июня 2009 года. А инициатором выступил Координационный совет по проблемам судебной экспертизы при Министерстве юстиции. Учреждение отдельного дня — своеобразная дань уважения со стороны властей нашего государства к судебным экспертам за их ответственный, эмоциональный и очень тяжелый труд.
Также 4 июля День национальной полиции Украины. Основными, но далеко не единственными функциями национальной полиции является обеспечение порядка в общественных местах, контроль дорожного движения, раскрытие преступлений, патрулирование улиц, защита каждого гражданина государства. Однако очень часто эта опасная работа остается незамеченной. Потому и был создан отдельный праздник, чтобы почтить работу тех, кто защищает нас каждый день.
А еще 4 июля празднуют интересный День жарки яичницы на тротуаре. Шутливый праздник, связанный с празднованием невероятно жаркой погоды, часто стоящей в это время года. Всем известно, что середина лета, а именно июль, это самый жаркий период. Все словно расплавляется и пышет высокой температурой.
4 июля День музыки в стиле кантри. Жанр родился в 1920-х годах на юго-востоке США, а именно в городе Атланта, Джорджия. Музыка кантри — это простые гармонические мотивы, сопровождающиеся музыкальными инструментами (банджо, гитара, гармоника, скрипка). Праздновать начали еще в 1950 году, когда Ассоциация ди-джеев музыки кантри решила создать отдельный день в честь Джеймса Чарльза Роджерса — автора и певца. Многим он известен как Джимми Роджерс — "отец кантри-музыки".