Какой завтра, 4 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 4 марта, Всемирный день против сексуальной эксплуатации. Верующие чтят память святых апостолов от 70-ти Архипа и Филимона и мученицы Апфии. До Нового года остался 301 день.

4 марта 2023 — суббота. 374-й день войны в Украине.

Какой завтра, 4 марта, церковный праздник

4 марта в церковном календаре – день памяти святых апостолов от 70-ти Архипа, Филимона и мученицы Апфии. Они были учениками и сподвижниками апостола Павла. Архип был епископом в Колоссе (Фригия), а Филимон — именитым гражданином того же города. В его доме собирались христиане, чтобы тайно совершить богослужение. Также Архипа рукоприложил в сан епископа сам апостол Павел. Впоследствии он также был архипастырем в Газе. Святая Апфия была его женой и принимала в доме больных и путешественников.

Когда императором был Нерон, Архипа, Филимона и Апфию, отдали под суд градоначальника Артоклиса за то, что они проповедовали слово Божие. Апостола Архипа зверски зарезали ножом, а Филиппа и Апфию после долгих пыток закопали в землю по пояс и били камнями. Так они и скончались.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит начинать новых дел, потому что они не доставят вам никакой радости.

Не рекомендуется смотреть на звездное небо, потому что можно вызывать белые и несчастья.

Народные приметы и традиции на 4 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: если 4 марта идет снег, то год будет неурожайным;

высоко в небе парят стаи воронов — скоро пойдет снег.

4 марта высоко в небе парят стаи воронов — скоро пойдет снег / Фото: Pexels

4 марта наши предки пытались совершить как можно больше добрых дел. А еще существовало интересное поверье — чем больше еды приготовите в этот день, тем богаче будет ваша жизнь.

Погода на 4 марта

Завтра, 4 марта, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове утром возможно небольшое прояснение, но ненадолго, без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +7 днем и ночью. Во Львове +6 днем и -2 ночью. В Харькове +4 днем и ночью 0. В Одессе +8 днем и +2 ночью.

Памятные даты 4 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 марта:

1152 год — Фридриха I избирают следующим немецким королем;

1386 год — великого князя Литовского Ягайло избирают польским королем;

1472 год — магистратура Республики Сиена утверждает устав старейшего непрерывно работающего банка в мире;

1493 год — Папа Римский Александр VI издает буллу, по которой все колонии Нового Света распределялись между Испанией и Португалией по 50 ° западной долготы;

1750 год — Кирилл Разумовский становится гетманом Украины;

1789 год — вводят в действие Конституция США и федеральное правительство начинает деятельность по нынешней системе правления;

1790 год — административная реформа делит Францию на 83 департамента;

1813 год — мороженое впервые подают на официальном приеме;

1837 год — Чикаго получает статус города;

1849 год — принимают новую конституцию Австрийской империи и Буковину провозглашают коронным краем Габсбургской империи — герцогством Буковина;

1857 год – Парижским договором Британия признает независимость Афганистана;

1877 год — немецко-американский изобретатель Эмиль Берлинер создает угольный микрофон, но независимо его изобретали также Хьюз и Эдисон;

1880 год – нью-йоркская The Daily Graphic размещает первую полутоновую (а не гравированную) репродукцию фотографии;

1918 год — Украинская Центральная Рада принимает постановление о регистрации гражданства Украины;

1939 год — немецкое правительство издает постановление, которым легализовало принудительное вовлечение в работу еврейского населения Германии;

1950 год — на экраны США выходит фильм Уолта Диснея "Золушка" — первый полнометражный анимационный фильм;

1955 год – небольшая японская фирма "Sony", новичок на рынке, приступает к выпуску карманных транзисторных приемников;

1966 год — Джон Леннон заявляет, что группа "Beatles" становится популярнее, чем Иисус Христос;

1975 год – Чарли Чаплина посвящают в рыцари;

1989 год — создал украинское общество "Мемориал" имени Василия Стуса;

1996 год — Украина и Канада подписывают договор о предотвращении двойного налогообложения бизнесменов;

2006 год — открывают 45-ю станцию Киевского метрополитена — "Вирлица";

2009 год — Международный уголовный суд выдает ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира;

2013 год — проходит мировая премьера украинского фильма "Delirium" (режиссер Игорь Подольчак) на Международном кинофестивале "Фанташпорта", Порту, Португалия

2015 год – взрывается метан на шахте им. Засядько и уносит жизни 33 горняков;

2018 год – отравляют Сергея Скрипача в Солсбери, Великобритания.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 марта

Какие завтра именины: Богдан, Макар, Евгений, Максим, Архип, Никита, Дорофий, Филимон, Евгения.

Талисманом человека, рожденного 4 марта является карнеол. Этот удивительный камень очаровывает красотой, ведь имеет цвет огневого заката. Карнеол отличается особой энергетикой, надолго задерживает потоки тепла и радости, стимулирует движение и наделяет обладателя уверенностью. В древности считали, что этот камень помогает побороть стеснительность во время публичных выступлений.

В этот день родились:

1815 год — украинский композитор, общественный деятель, автор гимна Украины "Еще не умерла Украина" Михаил Вербицкий;

1904 год – украинский экономист, член-корреспондент НАН Украины Алексей Нестеренко;

1934 год – украинский поэт Владимир Вихрущ;

1946 год – актер львовского театра имени Марии Заньковецкой, народный артист Украины Петр Бенюк;

1949 год – украинский поэт и композитор Владимир Ивасюк.

Какой завтра день в Украине и мире

4 марта празднуют Международный день индустрии скрапбукинга / Фото: pixabay.com

4 марта в Украине и мире Всемирный день против сексуальной эксплуатации. Это важное событие было начато неправительственной организацией GIPF 2009 года. Около трех миллионов детей во всем мире страдают сексуальной эксплуатацией, большое количество женщин вынуждены заниматься проституцией или попадают в сексуальное рабство. Согласно данным Международной организации труда, ежегодно около миллиона людей становятся жертвами торговли в сексуальных целях. Поэтому очень важно привлечь внимание человечества к проблеме сексуальной эксплуатации, чтобы усилить защиту женщин и детей, подвергшихся поруганию.

4 марта празднуют Международный день индустрии скрапбукинга. Это нестандартный, но очень интересный праздник. Термин скрапбукинга состоит из двух английских слов, которые можно перевести как "вырезка" и "книга". Это разновидность рукоделия, заключающаяся в создании специальных альбомов, в том числе и фотоальбомов. Впервые человечество заинтересовалось таким в 1598 году.

Также 4 марта Международный день игровых мастеров. Это современный профессиональный праздник, созданный в 2002 году. Мастер игры – это человек, отвечающий за создание персонажей игры, разнообразных приключений и сюжетов, правил взаимодействия персонажей с игровым миром. Также она полностью контролирует мир игры.

А еще 4 марта празднуют День рождения микрофона. Именно в этот день 1877 американский изобретатель Эмиль Берлинер получил патент на микрофон. Это особый прибор, превращающий звуковые колебания в электрический сигнал. Сегодня сложно представить творчество любого артиста без микрофона. В этот день принято петь без фонограммы и играть живую музыку.

4 марта Всемирный день инженерии. Это достаточно молодой праздник, цель которого состоит в привлечении внимания общественности к важности инженерии в программе устойчивого развития, введенной ЮНЕСКО. Хотя сам день зародился недавно, у него есть определенные исторические предпосылки создания. Его празднование тесно связывается с резолюцией ООН о постоянном и устойчивом развитии, а также с целями в регионах, для достижения которых нужны инженеры.

А еще 4 марта празднуют Всемирный день борьбы с ожирением. Событие было создано в 2015 году, но впервые его провели в 2020. Инициатором создания стала Всемирная федерация ожирения World Obesity Federation, которая является некоммерческой, однако сотрудничает с Минздравом на официальном уровне. Ожирение по всей планете набирает обороты эпидемии. По статистике, в мире 30% населения имеет избыточный вес или ожирение. А за год от этого умирает более 2,5 миллионов человек. Избыточный вес также повышает риск развития различных заболеваний, в частности сердца, сосудов, нарушения опорно-двигательного аппарата и т.д.

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