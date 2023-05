Какой завтра, 4 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

4 мая 2023 года — четверг. 435-й день войны в Украине.

Какой завтра, 4 мая, церковный праздник

4 мая в церковном календаре – день памяти мученика Феодора. Жил он во II веке в Пергии, был воином. Исповедовал христианство, пострадал за свою веру во время идолопоклонников. Правитель приказал Феодора схватить и подвергнуть пыткам. Мужчину положили на гигантскую раскаленную сковороду и поливали горячим маслом. В это время произошло настоящее чудо — из земли начала течь вода, потушившая пламя. Тогда Феодора пытались замучить в раскаленной печи, но она странным образом сама потухла. Тогда язычники закололи святого мученика.

Что запрещено делать в этот день

Не собирайте дикие лекарственные травы.

Не стоит работать на пасеке или заниматься рыбалкой.

Запрещено сплетничать, ссориться, злословить.

Народные приметы и традиции на 4 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: буйно зацветла черемуха — лето будет дождливым;

слышно громкое пение соловья до плохого урожая;

уже летает пух из тополя – можно начинать сажать огурцы;

плывут высокие облака к дождю, а низкие к засухе.

4 мая буйно зацвела черемуха — лето будет дождливым / Фото: Pexels

В народе 4 мая считали благоприятным для рукоделия, любого творчества, наслаждения искусством. В этот день будет очень удачным творческий труд. День также благоприятен для поиска пропавших людей или вещей. Верили, что 4 мая в доме пустует домовой. Наши предки пытались задобрить существо. Для этого на полу для него оставляли ломтик хлеба или миску каши. Чтобы прогнать из дома злые силы, пытались в этот день помыть окна и впустить в комнаты солнечный свет. А для хорошего урожая проводили специальный ритуал – закапывали в землю скорлупы пасхальных яиц. Верили, что тогда овощи будут расти очень быстро.

Погода на 4 мая

Завтра, 4 мая, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, утром ожидается дождь, который пройдет еще в середине дня. В Харькове ясно лишь с утра, а во второй половине дня небо закроют тучи, без осадков. В Одессе пасмурная погода, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве – +15 днем и +11 ночью. Во Львове – +11 днем и +9 ночью. В Харькове – +20 днем и +9 ночью. В Одессе – +16 днем и +11 ночью.

Памятные даты 4 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 мая:

1415 год — Константский собор принимает сжечь тело английского теолога Джона Уиклифа, умершего за 21 год до этого;

1807 год — Франция и Персия заключают Финкенштайнский договор, который ведет начало Франко-Персидского альянса против Великобритании и Российской империи;

1838 год — деятели культуры выкупают из крепостной неволи Тараса Шевченко;

1848 год — открывается Учредительное собрание Франции;

1863 год — начинается строительство Одесской железной дороги на участке Одесса-Балта;

1878 год — в здании оперного театра Томас Алва Эдисон впервые демонстрирует изобретенный им фонограф;

1904 год — США получают зону Панамского канала в бессрочное владение;

1904 год — в Англии Генри Ройс и Чарльз Роллс начинают производство автомобилей под названием "Роллс-ройс";

1915 год — заканчивается бой за гору Маковка, который длился почти неделю — первый большой бой Украинских сечевых стрелков;

1979 год — Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании и первой женщиной-премьером Великобритании;

1986 год — зону эвакуации вокруг Чернобыля увеличивают до 30 километров;

1990 год — Ворошиловград переименовывают в Луганск.

Именины: как назвать ребенка, который родился 4 мая

Какие завтра именины: Филипп, Феодор, Алексей, Дионисий, Максимилиан, Николай, Иван.

Талисманом человека, рожденного 4 мая, является аквамарин. Название камня дал древнеримский писатель Плиний Старший, живший в I веке нашей эры. Издавна аквамарин считали талисманом мореплавателей. Он считался одним из самых сильных в лечении: его называли панацеей от артрита, воспаления глаз, боли в горле.

В этот день родились:

1852 год — прототип персонажа Алисы из книги Льюиса Кэррола "Алиса в стране чудес" Алиса Лидделл;

1889 год — украинская оперная певица Мария Тессейр-Донец;

1890 год – украинский писатель, теоретик искусства Николай Бурлюк;

1950 год – украинский скульптор Прокопов Евгений Иосифович;

1988 год – украинский фристайлист Александр Абраменко.

Какой завтра день в Украине и мире

4 мая в Украине и мире Международный день пожарных / Фото: Pexels

4 мая в Украине и мире Международный день пожарных. Праздник был создан в 1999 году. Дату избрали в честь памяти святого Флориана, который считается покровителем пожарных. Событие было создано, чтобы помнить пожарных, трагически погибших во время исполнения своих обязанностей в 1998 году вблизи города Линтон, Автралия. Внезапно налетел сильный ветер и пламя из дома перевернулось на пожарную машину, в которой в то время находились пять пожарных. К сожалению, все они погибли. Эта трагедия поразила не только Автралию, но весь мир.

Также 4 мая празднуют Всемирный день паролей. Создать праздник предложили эксперты Intel, ее поддержала IT-отрасль. Этот день помогает напомнить пользователям о необходимости создания надежных паролей, защищающих особую информацию в Сети. Впервые о праздновании праздника заговорили в 2013 году. Основатели предлагают в этот день обновить все свои старые пароли.

А еще 4 мая один из необычных праздников — День невысоких людей. Эту дату ввели в разных странах мира, чтобы обратить внимание общества на то, что люди невысокого роста также могут добиться высоких успехов в жизни. Долгое время самым низким человеком в мире считался живший в Непале Чандра Бахадур Дангри. Его рост достигал всего 54,6 см. Воспитывался Чандра в многодетной семье и никогда не сетовал на плохое самочувствие. Скончался в возрасте 75 лет от воспаления легких.

4 мая День борьбы с буллингом (День розовой рубашки). Событие было провозглашено в 2012 году Организацией Объединенных Наций для того, чтобы все желающие могли высказать свою позицию против травли (буллинга). Для этого нужно выбрать одежду розового, фиолетового или синего цвета. Инициаторами создания дня борьбы с буллингом являются Дэвид Шеперд и Тревис Прайс, предложившие такую дату еще в 2007 году.

Также 4 мая празднуют День Звездных войн. Это важный праздник в кинематографе, ведь космическая сага, насчитывающая девять эпизодов и две истории о главном персонаже Люка Скайвокера, уже давно стала легендарной. Дату выбрали из-за интересного каламбура, связанного с известным изречением из фильма "May the Force be with you" ("Да будет с тобой сила"). Фанаты ленты интерпретировали ее по-своему: "May the fourth be with you" ("4 мая будет с тобой").

А еще 4 мая празднуют Всемирный день щедрости. Все мероприятия этого дня направлены на то, чтобы проявить одно из важнейших человеческих качеств характера – щедрость. В них принимают участие волонтеры из разных стран мира. Все они небезразличные люди, которые бескорыстно помогают другим.

4 мая также День рождения складного зонта. Именно в этот день 1969 года возник первый сложный зонтик. Но упоминания о зонтах в исторических документах появились еще в XI веке до нашей эры. Почти одновременно схожее изделие создали в Китае, Индии и Тибете. Позже им пользовались в Древнем Риме и Греции. Тогда зонтик был достаточно громоздким и весил не менее 5 кг. Модель того времени складыванию не подвергалась.