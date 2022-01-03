Какой завтра, 4 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 4 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

4 января 2022 – вторник. В церковном календаре – день памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы. В этот день в 1992 году Украина установила дипломатические отношения с Китаем, Эстонией и Польшей, а в 1863 году американец Джеймс Плимтон запатентовал роликовые коньки с четырьмя колесами.

До Нового года остался 361 день.

Какой завтра праздник в Украине и мире

4 января – Всемирный день алфавита Брайля. Дата выбрана в честь дня рождения ее автора, Луи Брайля. Трудно вообразить свою жизнь без возможности читать. К сожалению, люди со слабым зрением и не видящие вообще не могут насладиться полноценной жизнью. Чтобы помогли преодолеть эту проблему, был создан алфавит Брайля. Она представляет собой особые тактильные символы, чтобы незрячие люди могли читать наравне с другими.

Луи Брайль родился 4 января 1809 во Франции, в семье мастера кожевенного дела. Когда мальчик был еще совсем маленьким, он, играя, проткнул глаз глазом острым шилом в мастерской отца. Началось воспаление, перешедшее во второй глаз и к 5 годам Луи ослеп. В те времена было мало возможностей для незрячих детей, но родители Брайля хотели, чтобы их сын получил все лучшее. Мальчика даже отдали в местную школу. Хотя он не мог читать и писать, но хорошо воспринимал науку на слух.

В 10 лет Луи начинает обучение в специальном Национальном университете для незрячих. Там он тоже показывает отличные результаты и даже учится играть на фортепиано и органе. Луи всегда стремился к большему, хотел научиться читать, как другие люди. Тогда существовали книги для незрячих людей со шрифтом Валентина Гаюи. Однако в библиотеке таких книг было мало (только 14 штук). А сам линейный шрифт был неловким и трудным для восприятия.

В 1821 году в университет наведывается Шарль Барбье, бывший военный, придумавший "ночное письмо". В нем использовались тактильно ощутимые точки. Когда Барбье рассказал об этом методе слепым детям, Брайль сразу понял, что это возможность таким, как он читать. Сначала он изучил код, а затем усовершенствовал его.

4 января - День Ньютона / commons.wikimedia.org

4 января празднуют День Ньютона. Легендарный английский ученый, физик, астроном, механик и математик Исаак Ньютон родился в этот день 1643 года. Несмотря на плохое здоровье, он смог достичь значительных высот в науке и оставить свой след потомкам. Даже сегодня открытия Исаака Ньютона используются учёными всего мира. Например, известен всем закон всемирного тяготения. Интересный факт: рассказ о том, что Ньютон открыл этот закон после того, как ему на голову упало яблоко, правдив. И хотя праздник не приобрел популярность в широких массах, он очень распространен среди ученых.

4 января также празднуют День гипноза. Праздник начали отмечать еще в 2006 году и приурочили эту дату ко дню смерти доктора Джека Гибсона (Ирландия), занимавшегося лечением гипнозом психосоматических расстройств. Главная цель дня – донести массам достоверную информацию об этом необычном методе лечения, ведь он приобрел глупую славу из-за голливудских кинолент. Когда человек находится под гипнозом, то может выполнять все действия подсознательно, избавляясь от своих страхов и проблем.

4 января - День хит-парада / Pexels

4 января также День хит-парада. Это список лучших песен и музыкальных произведений за определенный период времени. Почему была выбрана эта дата? В далеком 1936 году один американский журнал "Билборд" составил первый хит-парад музыкальных пластинок, которые были очень популярны среди покупателей. В современном мире для составления хит-парадов учитывают разные характеристики композиций: от количества их продаж до количества загрузок в интернете и частоты появления на радио.

Какой завтра праздник еще в мире:

День мелочей;

День поп-музыки;

День кавалерии и доспехов в Таиланде;

День штата Юта в США;

Национальный день спагетти в США.

Какой завтра, 4 января, церковный праздник

4 января - день памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы / commons.wikimedia.org

4 января в церковном календаре – день памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы. Родилась в Риме семьи язычника Претекстата, бывшего сенатором, и тайной христианки Фавсты. Мать доверила воспитание дочери известному в то время Хрисогону, который отличался глубокими знаниями в христианской вере.

Когда мать умерла, отец отдал Анастасию замуж за богача, противника христианской религии, Помплия. Этот брак был очень тяжелым для Анастасии, но девушке даже удалось сохранить свою невинность (она рассказала ему, что болеет неизлечимым недугом). Она активно помогала всем обездоленным и христианам, находившимся в тюрьме. Анастасия часто приходила туда, одетая в нищенскую одежду, давала еду, мыла и перевязывала раны.

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За умение утешать, лишать грусти и отнимать отчаяние, Анастасия получила свое прозвище Пусторазрешительница. Когда ее муж узнал действия жены, то жестоко избил ее, закрыл в комнате и поставил часовых. После смерти отца Анастасии, муж начал постоянно истязать ее, желая после смерти жены получить богатое наследство.

Анастасия беспрестанно молилась и смогла пережить своего палача. Все наследство женщина отдала беднякам и нуждающимся. Эти ее действия узнал император Диоклетиан и приказал сжечь Анастасию. Ее привязали к столбу и подожгли ветви. Когда огонь прикоснулся к ногам великомученицы, ее душа почила с миром.

Именины: как назвать ребенка, который родился 4 января

Какие завтра именины: Феодотий, Борис, Евтихиан, Федот, Анастасия, Богдана, Феодотия.

Талисманом людей, рожденных 4 января, является родонит. Название камня происходит от греческого слова "роза". На Востоке его принято называть "камень утренней звезды" за его розовый оттенок. Интересный факт: в древности родонит рекомендовали носить женщинам, желавшим приворожить мужчин.

4 января родилвся немецкий филолог, один из известных на весь мир братьев-сказочников, Якоб Гримм / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

1643 год – английский физик, философ, астроном и математик Исаак Ньютон;

1710 год – итальянский композитор, Джованни Баттиста Пергоглези;

1784 год – французский скульптор, Франсуа Руд;

1785 год – немецкий филолог, один из известных на весь мир братьев-сказочников, Якоб Гримм;

1797 год – немецкий астроном, Вильгельм Бер, именно он первым составил карту Луны;

1809 год – французский тифлопедагог, создатель рельефно-точечного шрифта для слепых, Луи Брайль;

1837 год – украинский педагог, филолог, общественный деятель, Павел Житецкий;

1857 год – французский аниматор, сценарист и режиссер, Эмиль Коль;

1875 год – писатель, путешественник украинского происхождения, Василий Ян;

1931 год – украинский артист балета, Геннадий Баукин;

1931 год – хоровая дирижерша, заслуженная работница культуры Украины, Алла Домарацкая-Сметана;

1965 год – англо-американская актриса, Джулия Ормонд;

1985 год – украинский футболист, защитник Сборной Украины и полтавской "Ворсклы", Григорий Ярмаш;

1987 год – Сергей Приймак, украинский физик-материаловед, Сергей Приймак.

Что запрещено делать в этот день

4 января запрещается беременным женщинам шить.

Не стоит ходить в этот день по комнате босиком, ведь можете навлечь на своих родственников беду.

На Анастасии не стоит прокалывать уши, потому что они долго не смогут зажить.

Народные приметы и традиции 4 января

4 января облака плывут против ветра, значит, скоро начнутся снегопады / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если облака плывут против ветра, значит, скоро начнутся снегопады;

какая погода 4 января, такой она будет и в октябре;

если на крыше дома появились сосульки, год будет урожайным;

если в реке мало воды, год будет неблагоприятным для рыбаков, а летом можно ожидать засухи.

В народе 4 января называют "Анастасии", "Анастасии постницы", "Федотьи". Великомученицу Анастасию считают покровительницей рожениц, поэтому ей молятся, если хотят, чтобы роды прошли легко. Также она помогает оградить детей от болезней и является защитницей всех невинных осужденных. 4 января христиане продолжали готовиться к Рождеству, поэтому для стола резали свиней. Самым популярным блюдом у наших предков считалась свиная колбаса.

Прогноз погоды завтра, 4 января

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Завтра, 4 января, в Киеве небо в течение дня будет облачным, ночью будет идти дождь, но к утру он ослабнет, а к середине дня должен закончиться. Во Львове весь день облачная погода, к вечеру начнется дождь. В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночью возможен дождь, но утром он закончится. В Одессе погода пасмурная, без осадков.

Температура воздуха 4 января в Киеве днем ​​+5, ночью +2. Во Львове +6 днем ​​и +3 ночью. В Одессе днем ​​температура поднимется до +8, ночью ожидается до +5. В Харькове ночью –1, а днем ​​+2.

Памятные даты 4 января

4 января 2021 года в Турции разрабатывают новый экспресс-тест на коронавирус

В этот день год назад Руслана возглавляет союз, который становится в защиту авторских прав музыкантов, а в Турции разрабатывают новый экспресс-тест на коронавирус.

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 января: