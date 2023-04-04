Какой завтра, 5 апреля, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

5 апреля 2023 года — среда. 406-й день войны в Украине.

Какой завтра, 5 апреля, церковный праздник

5 апреля в церковном календаре – день памяти епископа преподобномученика Никона. Родился и прожил детство в Неаполе в богатой семье. Отец был язычником, потому сына воспитывал в своей вере. Мать — христианка, пытавшаяся обратить Никона в веру во Христа. Когда же парень вырос, решил стать воином.

В одном из боев он вспомнил рассказы матери и перекрестился, а затем стал молиться. После этого почувствовал он недюжинную храбрость и своим копьем перебил немало врагов. Когда Никон вернулся домой, то решил креститься. Мать его была уже на смертельном одре, поэтому Никон пообещал, что вернется, чтобы ее похоронить, а сам уехал искать священника, который смог бы окрестить его. После долгих поездок встретился ему Феодосий, который не только окрестил, но и постриг Никона. Три года спустя Феодосий, бывший епископом Кызыкским, умер, а Никон поплыл с иконами своего наставника на корабле в Неаполь. Там он увидел живую мать, которая сразу же умерла.

Когда девять воинов, являвшихся его собратьями, услышали проповедь Никона, то последовали за ним и поселились на Тавроменийской горе (Сицилия). Насадили виноградников и стали там жить, молиться и поклоняться Богу. Узнали об этом язычники и поведали все царю Квинтилиану и их сразу схватили. Все ученики преподобного были сразу убиты мечами, а Никона долго мучили. Впоследствии его голову отсекли от тела.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя, чтобы в доме был беспорядок, особенно важно убрать кровать.

Не рекомендуется ссориться, сквернословить, ругаться, ведь покойные родственники будут скучать.

Не разрешено убивать птиц, резать гусей, кур, иначе вас ждет страшное несчастье.

Народные приметы и традиции на 5 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: прилетели зяблики — значит уже скоро потеплеет;

ночное небо без звезд означает, что будет похолодание;

полдень пасмурный — лето будет дождливым, а если ясный — сухим;

утром холодно, но к обеду потеплело — в апреле ждите хорошую погоду.

5 апреля прилетели зяблики, значит уже скоро потеплеет / Фото: Pexels

В народе преподобного Никона считали покровителем игры в шашки, поэтому главным развлечением в этот день считалось именно поиграть в эту игру. Также пытались тщательно убрать в доме: выбить матрас, вымыть пыль, помыть пол. А еще крестьяне уважали мяту, из нее делали пряники и чай. А еще для крепкого сна добавляли мяту в ванночку для ног.

Погода на 5 апреля

Завтра, 5 апреля, в Киеве пасмурно, ночью ожидается сильный дождь, который к утру ослабнет, но полностью прекратится вечером. Во Львове облачная погода, ночью возможен снег, а с самого утра без осадков. В Харькове пасмурно, но без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, днем и вечером мелкий дождь, который постепенно усилится.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +6 ночью. Во Львове +4 днем и -2 ночью. В Харькове +17 днем и +8 ночью. В Одессе +9 днем и +7 ночью.

Памятные даты 5 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 апреля:

56 год до н. — в Луке проходит торжественная встреча триумвиров Гая Юлия Цезаря, Марка Лициния Красса и Гнея Помпея (Первый триумвират);

919 год — начинается второе вторжение фатимидов в аббасидский Египет;

1340 год — арабский флот разбивает испанскую эскадру в Гибралтарском проливе;

1398 год — немцы выбивают пиратов (виталийских братьев) с острова Готланд;

1536 год — император Священной Римской империи Карл V устраивает себе последний в истории триумф (торжественный въезд в Рим);

1614 год — в Королевстве Англия начинает заседать "тухший парламент", который назовут так потому, что он не примет никаких законопроектов;

1710 год — в османском городе Бендеры заключают договор между гетманом Запорожского войска, старшиной и украинским казачеством;

1722 год — нидерландский мореплаватель Якоб Роггевен открывает остров Пасхи;

1792 год — Джордж Вашингтон впервые в истории США применяет президентское вето;

1793 год — Жан-Поль Марат избран президентом якобинского клуба;

1815 год — началось извержение вулкана Тамборо (Тамбора) на острове Сумбава (ныне Индонезия). Извержение длилось до 12 апреля, повлекло за собой гибель почти 4900 человек и знаменитый «год без лета» (по приблизительным подсчетам, вулкан выбросил из себя 1,7 млн т обломков и пепла).

1818 год — война за независимость Чили: армия Хосе де Сан-Мартина и Бернардо О'Гиггинса побеждает испанских роялистов;

1913 год — Нильс Бор завершил первую из трех статей, сформировавших успешную атомную модель, на которой построена старая квантовая теория.

1919 год — французские оккупационные войска покидают Одессу;

1933 год — указ, подписанный Ф. Д. Рузвельтом, запрещает американцам владеть золотом (ограничение действовало до 1974 г.);

1941 год — британские войска вступают в Аддис-Абебу, столицу оккупированной фашистской Италией Абисинии;

1945 год — начало грузинского восстания на острове Тексел (Голландия);

1951 год — первое применение аппарата искусственного кровообращения при открытой кардиотомии в Миннеаполисе, Миннесота;

1956 год — американские химики Маршалл Гейтс – младший и Гильг Чуди осуществляют полный синтез морфина;

1992 год — в ходе Боснийской войны начинается осада Сараево – самая длинная осада в современной истории и одна из самых масштабных осад города в мировой истории в целом;

2001 год — Верховная Рада принимает Уголовный кодекс Украины;

2005 год — Аскар Акаев слагает с себя полномочия президента Киргизии;

2017 год — в Германии в составе Бундесвера основывают новый род войск – кибервойска, 13.500 служащих.

Именины: как назвать ребенка, который родился 5 апреля

Какие завтра именины: Лука, Юрий, Иван, Василий, Лидия, Мария.

Талисманом человека, рожденного 5 апреля, является бриллиант. Драгоценный камень, который считается самым твердым и чистым. Бриллиант является единственным драгоценным камнем, состоящий только из одного элемента (углерода). Издавна верили, что бриллиант помогает вылечить кожные заболевания, замедляет процессы старения.

В этот день родились:

1967 год – всемирно известный украинский и американский скрипач-виртуоз Эльман Михаил Саулович;

1994 год – популярный американский рок-музыкант (Nirvana) Курт Кобейн.

Какой завтра день в Украине и мире

5 апреля отмечается День первой конституции Украины / Фото: commons.wikimedia.org

5 апреля в Украине и мире празднуют День неонатолога. Врачи-неонатологи — это детские врачи, которые занимаются лечением и профилактикой целого ряда патологий новорожденных. То есть, неонатолог лечит те болезни, которые возникают в первые 6 месяцев жизни ребенка.

Также 5 апреля празднуется День первой конституции Украины. Именно в этот день 1710 года Филипп Орлик во время казацкого собрания на территории Тягини заключил конституционный договор нашей страны. Первую конституцию написали на староукраинском и латинском языках. Документ состоит из 16 статей, в которых определены обязанности и права участников Войска Запорожского. Украинский оригинал конституции был найден совсем недавно — в 2008 году. В 2010 году появился памятник в честь первой конституции, который был установлен в городе Бендеры (прежде Тягин) в честь 300-летия заключения договора.

А еще 5 апреля — День чистой кармы. Это важный и полезный праздник, который был начат в 2005 году по инициативе Эмбер Николя Дилгер. Главная цель дня состоит в привлечении внимания человечества к вторичной переработке отходов и повторному их потреблению. То есть у каждого из нас есть возможность очистить Землю и свою карму. Благодаря переработке мусора можно минимизировать загрязнение нашей планеты, сэкономить природные ресурсы, уменьшить общую площадь, которую занимают свалки.

5 апреля празднуют Международный день супа. Супы люди начали готовить после того, как овладели методами жарки на огне. Когда и как сварили первый суп — точно неизвестно, но мы знаем, что это блюдо появилось очень давно. Об этом свидетельствует глиняная посуда в возрасте 20 тысяч лет, которую археологи нашли на территории Китая. В Украине важнейшим первым блюдом считается борщ. Издавна он был символом крепкой семьи, потому что все ингредиенты готовили вместе в глиняном горшке в печи. Рецептов борща достаточно много, но основным компонентом считается свекла.