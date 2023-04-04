Какой завтра, 5 апреля, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 5 апреля, День первой конституции Украины. Верующие чтят память епископа преподобномученика Никона. До Нового года осталось 270 дней.
5 апреля 2023 года — среда. 406-й день войны в Украине.
Какой завтра, 5 апреля, церковный праздник
5 апреля в церковном календаре – день памяти епископа преподобномученика Никона. Родился и прожил детство в Неаполе в богатой семье. Отец был язычником, потому сына воспитывал в своей вере. Мать — христианка, пытавшаяся обратить Никона в веру во Христа. Когда же парень вырос, решил стать воином.
В одном из боев он вспомнил рассказы матери и перекрестился, а затем стал молиться. После этого почувствовал он недюжинную храбрость и своим копьем перебил немало врагов. Когда Никон вернулся домой, то решил креститься. Мать его была уже на смертельном одре, поэтому Никон пообещал, что вернется, чтобы ее похоронить, а сам уехал искать священника, который смог бы окрестить его. После долгих поездок встретился ему Феодосий, который не только окрестил, но и постриг Никона. Три года спустя Феодосий, бывший епископом Кызыкским, умер, а Никон поплыл с иконами своего наставника на корабле в Неаполь. Там он увидел живую мать, которая сразу же умерла.
Когда девять воинов, являвшихся его собратьями, услышали проповедь Никона, то последовали за ним и поселились на Тавроменийской горе (Сицилия). Насадили виноградников и стали там жить, молиться и поклоняться Богу. Узнали об этом язычники и поведали все царю Квинтилиану и их сразу схватили. Все ученики преподобного были сразу убиты мечами, а Никона долго мучили. Впоследствии его голову отсекли от тела.
Что запрещено делать в этот день
- Нельзя, чтобы в доме был беспорядок, особенно важно убрать кровать.
- Не рекомендуется ссориться, сквернословить, ругаться, ведь покойные родственники будут скучать.
- Не разрешено убивать птиц, резать гусей, кур, иначе вас ждет страшное несчастье.
Народные приметы и традиции на 5 апреля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: прилетели зяблики — значит уже скоро потеплеет;
- ночное небо без звезд означает, что будет похолодание;
- полдень пасмурный — лето будет дождливым, а если ясный — сухим;
- утром холодно, но к обеду потеплело — в апреле ждите хорошую погоду.
В народе преподобного Никона считали покровителем игры в шашки, поэтому главным развлечением в этот день считалось именно поиграть в эту игру. Также пытались тщательно убрать в доме: выбить матрас, вымыть пыль, помыть пол. А еще крестьяне уважали мяту, из нее делали пряники и чай. А еще для крепкого сна добавляли мяту в ванночку для ног.
Погода на 5 апреля
Завтра, 5 апреля, в Киеве пасмурно, ночью ожидается сильный дождь, который к утру ослабнет, но полностью прекратится вечером. Во Львове облачная погода, ночью возможен снег, а с самого утра без осадков. В Харькове пасмурно, но без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, днем и вечером мелкий дождь, который постепенно усилится.
Температура воздуха в Киеве +14 днем и +6 ночью. Во Львове +4 днем и -2 ночью. В Харькове +17 днем и +8 ночью. В Одессе +9 днем и +7 ночью.
Памятные даты 5 апреля
Календарь важных событий в Украине и мире за 5 апреля:
- 56 год до н. — в Луке проходит торжественная встреча триумвиров Гая Юлия Цезаря, Марка Лициния Красса и Гнея Помпея (Первый триумвират);
- 919 год — начинается второе вторжение фатимидов в аббасидский Египет;
- 1340 год — арабский флот разбивает испанскую эскадру в Гибралтарском проливе;
- 1398 год — немцы выбивают пиратов (виталийских братьев) с острова Готланд;
- 1536 год — император Священной Римской империи Карл V устраивает себе последний в истории триумф (торжественный въезд в Рим);
- 1614 год — в Королевстве Англия начинает заседать "тухший парламент", который назовут так потому, что он не примет никаких законопроектов;
- 1710 год — в османском городе Бендеры заключают договор между гетманом Запорожского войска, старшиной и украинским казачеством;
- 1722 год — нидерландский мореплаватель Якоб Роггевен открывает остров Пасхи;
- 1792 год — Джордж Вашингтон впервые в истории США применяет президентское вето;
- 1793 год — Жан-Поль Марат избран президентом якобинского клуба;
- 1815 год — началось извержение вулкана Тамборо (Тамбора) на острове Сумбава (ныне Индонезия). Извержение длилось до 12 апреля, повлекло за собой гибель почти 4900 человек и знаменитый «год без лета» (по приблизительным подсчетам, вулкан выбросил из себя 1,7 млн т обломков и пепла).
- 1818 год — война за независимость Чили: армия Хосе де Сан-Мартина и Бернардо О'Гиггинса побеждает испанских роялистов;
- 1913 год — Нильс Бор завершил первую из трех статей, сформировавших успешную атомную модель, на которой построена старая квантовая теория.
- 1919 год — французские оккупационные войска покидают Одессу;
- 1933 год — указ, подписанный Ф. Д. Рузвельтом, запрещает американцам владеть золотом (ограничение действовало до 1974 г.);
- 1941 год — британские войска вступают в Аддис-Абебу, столицу оккупированной фашистской Италией Абисинии;
- 1945 год — начало грузинского восстания на острове Тексел (Голландия);
- 1951 год — первое применение аппарата искусственного кровообращения при открытой кардиотомии в Миннеаполисе, Миннесота;
- 1956 год — американские химики Маршалл Гейтс – младший и Гильг Чуди осуществляют полный синтез морфина;
- 1992 год — в ходе Боснийской войны начинается осада Сараево – самая длинная осада в современной истории и одна из самых масштабных осад города в мировой истории в целом;
- 2001 год — Верховная Рада принимает Уголовный кодекс Украины;
- 2005 год — Аскар Акаев слагает с себя полномочия президента Киргизии;
- 2017 год — в Германии в составе Бундесвера основывают новый род войск – кибервойска, 13.500 служащих.
Именины: как назвать ребенка, который родился 5 апреля
Какие завтра именины: Лука, Юрий, Иван, Василий, Лидия, Мария.
Талисманом человека, рожденного 5 апреля, является бриллиант. Драгоценный камень, который считается самым твердым и чистым. Бриллиант является единственным драгоценным камнем, состоящий только из одного элемента (углерода). Издавна верили, что бриллиант помогает вылечить кожные заболевания, замедляет процессы старения.
В этот день родились:
- 1967 год – всемирно известный украинский и американский скрипач-виртуоз Эльман Михаил Саулович;
- 1994 год – популярный американский рок-музыкант (Nirvana) Курт Кобейн.
Какой завтра день в Украине и мире
5 апреля в Украине и мире празднуют День неонатолога. Врачи-неонатологи — это детские врачи, которые занимаются лечением и профилактикой целого ряда патологий новорожденных. То есть, неонатолог лечит те болезни, которые возникают в первые 6 месяцев жизни ребенка.
Также 5 апреля празднуется День первой конституции Украины. Именно в этот день 1710 года Филипп Орлик во время казацкого собрания на территории Тягини заключил конституционный договор нашей страны. Первую конституцию написали на староукраинском и латинском языках. Документ состоит из 16 статей, в которых определены обязанности и права участников Войска Запорожского. Украинский оригинал конституции был найден совсем недавно — в 2008 году. В 2010 году появился памятник в честь первой конституции, который был установлен в городе Бендеры (прежде Тягин) в честь 300-летия заключения договора.
А еще 5 апреля — День чистой кармы. Это важный и полезный праздник, который был начат в 2005 году по инициативе Эмбер Николя Дилгер. Главная цель дня состоит в привлечении внимания человечества к вторичной переработке отходов и повторному их потреблению. То есть у каждого из нас есть возможность очистить Землю и свою карму. Благодаря переработке мусора можно минимизировать загрязнение нашей планеты, сэкономить природные ресурсы, уменьшить общую площадь, которую занимают свалки.
5 апреля празднуют Международный день супа. Супы люди начали готовить после того, как овладели методами жарки на огне. Когда и как сварили первый суп — точно неизвестно, но мы знаем, что это блюдо появилось очень давно. Об этом свидетельствует глиняная посуда в возрасте 20 тысяч лет, которую археологи нашли на территории Китая. В Украине важнейшим первым блюдом считается борщ. Издавна он был символом крепкой семьи, потому что все ингредиенты готовили вместе в глиняном горшке в печи. Рецептов борща достаточно много, но основным компонентом считается свекла.