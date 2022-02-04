Какой завтра, 5 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой завтра, 5 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

5 февраля 2022 – суббота. В этот день в Украине и мире празднуют интересные праздники: Всемирный день "Нутеллы", День эрудита и День мороженого на завтрак. А в православном календаре чтят память святой Агаты.

До Нового года осталось 329 дней.

Какой завтра праздник в Украине и мире

5 февраля празднуют Всемирный день "Нутеллы". Начала этот интересный праздник 2007 года блоггер Сара Россо, а в интернет-пространстве эту идею быстро подхватили. "Нутелла" - известная шоколадно-ореховая паста, созданная в Италии (город Альба). Изобрел ее кондитер Пьетро Ферреро в 1946 году. Он хотел производить шоколадные батончики, но тогда был дефицит какао. Мужчина не растерялся и вместо какао-масла прибавил во вкусности лесные орехи. Покупателям быстро понравились новые сладости. До 1964 года эта паста носила название "Суперкрем". А переименовал продукт сын Пьетро, ​​Микеле.

Интересный факт: одна банка "Нутеллы" продается в мире каждые 2,5 секунды.

5 февраля празднуют День мороженого на завтрак / Pexels

В первую субботу февраля празднуют День мороженого на завтрак. В этом году праздник выпадает на 5 февраля. Появилось это оригинальное событие в США в 60-е годы прошлого столетия. А придумала праздник жительница города Рочестера и мать 6 детей, Флоренс Раппапорт. Однажды утром ее младшие дети жаловались, что на улице слишком холодно для прогулки. Она сказала, чтобы они могут съесть мороженое на завтрак и так поднять себе настроение. В следующем году все повторилось, а потом стало настоящей традицией.

Дети и внуки Флоренс распространили эту традицию по всем Соединенным Штатам, а затем этот праздник начал праздновать также в Германии, Италии, Китае и даже некоторых африканских странах. Весна еще далековато. Поэтому, чтобы не погрузиться в зимнюю депрессию, можно угостить себя и своих близких мороженым на завтрак.

А еще 5 февраля празднуется День эрудита. Это событие посвящено интеллектуально одаренным людям, обладающим большим багажом знаний и знающим, как им пользоваться. Эрудированность совсем не связана с наличием высшего образования. Эрудированный человек самосовершенствуется на протяжении всей жизни и читает много разнообразной литературы.

Какие завтра еще праздники в мире:

День крон принцессы Мэри в Дании;

День монарха;

День шоколадного фондя в США.

Какой завтра, 5 февраля, церковный праздник

5 февраля - день памяти святой Агаты / commons.wikimedia.org

5 февраля в церковном календаре – день памяти святой Агаты. Родилась святая Агата на острове Сицилия (Италия) в городе Катания в 235 году. Поэтому Агату часто в христианских текстах называют еще Катанийской или Сицилийской. Ее семья была благородной и очень богатой.

В юности девушка отличалась необычайной красотой. А потому у нее было много поклонников. Однако она избрала для себя другой путь, решила остаться девственницей и посвятить жизнь служению Богу.

Среди тех, кому Агата отказала, был и сенатор Квинтиан. Поэтому он возненавидел девушку. Во время христианских гонений Агата была задержана и подвергнута жестоким пыткам именно из-за этого отказа. Ей сначала отрезали грудь, а затем замучили ее до смерти. Случилось это в 261 году, когда Агате было всего 25 лет.

Именины: как назвать ребенка, который родился 5 февраля

Какие завтра именины: Клим, Геннадий, Теодор, Серафим, Евдокия, Екатерина.

Талисманом людей, рожденных 5 февраля, является сардоникс. В древности эти камни делили на мужские и женские. Верили, что светлые сардониксы с нежными оттенками принадлежат женщинам, а темные – мужчинам. А еще считали, что эти камни могут омолаживать организм.

5 февраля родилася португальский футболист Криштиану Роналду / commons.wikimedia.org

В этот день родились:

Также читайте День святого Валентина 2022: когда празднуют праздник всех влюбленных и какова его история

1804 год – финский поэт, автор гимна Финляндии Юхан Людвиг Рунеберг;

1812 год – французский барон Жорж Шарль Дантес (именно он убил поэта А. Пушкина);

1840 год – американский конструктор и промышленник, создатель автоматической винтовки, пушки и станкового пулемета Хайрем Стивенс Максим;

1840 год – шотландский ветеринар, изобретатель пневматических шин Джон Данлоп;

1878 год – французский инженер и промышленник, создатель известной автомобильной компании Андре Ситроен;

1914 год – американский писатель Уильям Берроуз;

1985 год – португальский футболист Криштиану Роналду.

Что запрещено делать в этот день

5 февраля запрещается отказывать в помощи попросившим ее.

Беременным говорили не стоять на пороге дома.

А еще старались не веселиться и не петь.

Народные приметы и традиции на 5 февраля

Утром 5 февраля синицы громко щебечут до морозов в ближайшее время / Pexels

Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:

смотрели, какой сегодня день: если солнечная погода, то весна будет ранней;

утром 5 февраля синицы громко щебечут до морозов в ближайшее время;

по деревьям скачет белка, скоро наступит оттепель;

много снега означает, что и хлеба будет много; какая погода 5 февраля, такой будет и в январе следующего года.

5 февраля наши предки молились святой Агате, которую считали защитницей от природных сил. Было принято идти в церковь и освящать соль, воду и хлеб.

Погода на завтра, 5 февраля

Завтра, 5 февраля, в Киеве пасмурно, днем ​​мелкий снег, который к вечеру сменится дождем. Во Львове облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Одессе пасмурно, но осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +2 днем ​​и -7 ночью. Во Львове +2 днем ​​и около нуля ночью. В Одессе +4 днем ​​и -1 ночью. В Харькове -4 днем ​​и -7 ночью.

Памятные даты 5 февраля

5 февраля 2021 года в Германии выдвигают обвинения 95-летней экссекретарше нацисского лагеря / Pexels

В этот день год назад на Запорожской ТЭС происходит авария, а в Германии выдвигают обвинения 95-летней экссекретарше нацисского лагеря.

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 февраля: