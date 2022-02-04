Какой завтра, 5 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

5 февраля 2022 – суббота. В этот день в Украине и мире празднуют интересные праздники: Всемирный день "Нутеллы", День эрудита и День мороженого на завтрак. А в православном календаре чтят память святой Агаты.
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Какой завтра праздник в Украине и мире
5 февраля празднуют Всемирный день "Нутеллы". Начала этот интересный праздник 2007 года блоггер Сара Россо, а в интернет-пространстве эту идею быстро подхватили. "Нутелла" - известная шоколадно-ореховая паста, созданная в Италии (город Альба). Изобрел ее кондитер Пьетро Ферреро в 1946 году. Он хотел производить шоколадные батончики, но тогда был дефицит какао. Мужчина не растерялся и вместо какао-масла прибавил во вкусности лесные орехи. Покупателям быстро понравились новые сладости. До 1964 года эта паста носила название "Суперкрем". А переименовал продукт сын Пьетро, Микеле.
Интересный факт: одна банка "Нутеллы" продается в мире каждые 2,5 секунды.
В первую субботу февраля празднуют День мороженого на завтрак. В этом году праздник выпадает на 5 февраля. Появилось это оригинальное событие в США в 60-е годы прошлого столетия. А придумала праздник жительница города Рочестера и мать 6 детей, Флоренс Раппапорт. Однажды утром ее младшие дети жаловались, что на улице слишком холодно для прогулки. Она сказала, чтобы они могут съесть мороженое на завтрак и так поднять себе настроение. В следующем году все повторилось, а потом стало настоящей традицией.
Дети и внуки Флоренс распространили эту традицию по всем Соединенным Штатам, а затем этот праздник начал праздновать также в Германии, Италии, Китае и даже некоторых африканских странах. Весна еще далековато. Поэтому, чтобы не погрузиться в зимнюю депрессию, можно угостить себя и своих близких мороженым на завтрак.
А еще 5 февраля празднуется День эрудита. Это событие посвящено интеллектуально одаренным людям, обладающим большим багажом знаний и знающим, как им пользоваться. Эрудированность совсем не связана с наличием высшего образования. Эрудированный человек самосовершенствуется на протяжении всей жизни и читает много разнообразной литературы.
Какие завтра еще праздники в мире:
- День крон принцессы Мэри в Дании;
- День монарха;
- День шоколадного фондя в США.
Какой завтра, 5 февраля, церковный праздник
5 февраля в церковном календаре – день памяти святой Агаты. Родилась святая Агата на острове Сицилия (Италия) в городе Катания в 235 году. Поэтому Агату часто в христианских текстах называют еще Катанийской или Сицилийской. Ее семья была благородной и очень богатой.
В юности девушка отличалась необычайной красотой. А потому у нее было много поклонников. Однако она избрала для себя другой путь, решила остаться девственницей и посвятить жизнь служению Богу.
Среди тех, кому Агата отказала, был и сенатор Квинтиан. Поэтому он возненавидел девушку. Во время христианских гонений Агата была задержана и подвергнута жестоким пыткам именно из-за этого отказа. Ей сначала отрезали грудь, а затем замучили ее до смерти. Случилось это в 261 году, когда Агате было всего 25 лет.
Именины: как назвать ребенка, который родился 5 февраля
Какие завтра именины: Клим, Геннадий, Теодор, Серафим, Евдокия, Екатерина.
Талисманом людей, рожденных 5 февраля, является сардоникс. В древности эти камни делили на мужские и женские. Верили, что светлые сардониксы с нежными оттенками принадлежат женщинам, а темные – мужчинам. А еще считали, что эти камни могут омолаживать организм.
В этот день родились:
- 1804 год – финский поэт, автор гимна Финляндии Юхан Людвиг Рунеберг;
- 1812 год – французский барон Жорж Шарль Дантес (именно он убил поэта А. Пушкина);
- 1840 год – американский конструктор и промышленник, создатель автоматической винтовки, пушки и станкового пулемета Хайрем Стивенс Максим;
- 1840 год – шотландский ветеринар, изобретатель пневматических шин Джон Данлоп;
- 1878 год – французский инженер и промышленник, создатель известной автомобильной компании Андре Ситроен;
- 1914 год – американский писатель Уильям Берроуз;
- 1985 год – португальский футболист Криштиану Роналду.
Что запрещено делать в этот день
- 5 февраля запрещается отказывать в помощи попросившим ее.
- Беременным говорили не стоять на пороге дома.
- А еще старались не веселиться и не петь.
Народные приметы и традиции на 5 февраля
Среди наших предков существовало немало интересных примет на завтрашний день:
- смотрели, какой сегодня день: если солнечная погода, то весна будет ранней;
- утром 5 февраля синицы громко щебечут до морозов в ближайшее время;
- по деревьям скачет белка, скоро наступит оттепель;
- много снега означает, что и хлеба будет много; какая погода 5 февраля, такой будет и в январе следующего года.
5 февраля наши предки молились святой Агате, которую считали защитницей от природных сил. Было принято идти в церковь и освящать соль, воду и хлеб.
Погода на завтра, 5 февраля
Завтра, 5 февраля, в Киеве пасмурно, днем мелкий снег, который к вечеру сменится дождем. Во Львове облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Одессе пасмурно, но осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков.
Температура воздуха в Киеве +2 днем и -7 ночью. Во Львове +2 днем и около нуля ночью. В Одессе +4 днем и -1 ночью. В Харькове -4 днем и -7 ночью.
Памятные даты 5 февраля
В этот день год назад на Запорожской ТЭС происходит авария, а в Германии выдвигают обвинения 95-летней экссекретарше нацисского лагеря.
Календарь важных событий в Украине и мире за 5 февраля:
- 1494 год – заключают «вечный мир» между великими князьями Литвы и Московии;
- 1585 год – во Львове основывают Успенское ставропигийское братство;
- 1783 год – в области Калабрия на юге Италии начинается землетрясение, продолжавшееся почти два месяца;
- 1816 год – в Риме происходит премьера оперы Джоаккино Россини "Севильский цирюльник";
- 1861 год – в Филадельфии (США) Коулмен Селлерс получает патент на кинематоскоп; 1887 год - в миланском театре "Ла Скала" проходит премьера оперы Джузеппе Верди "Отелло";
- 1904 год – войска США покидают Кубу после шести лет оккупации;
- 1913 год – во Львове в зале Украинского народного дома все украинские академические общества устраивают большой академический балл;
- 1924 год – радио ВВС начинает передавать из Гринвицкой обсерватории сигналы точного времени;
- 1928 год – немецкий химик Адольф Виндаус впервые синтезирует витамин D, недостаток которого влечет за собой рахит;
- 1935 год – в Нью-Йорке организаторы профессионального бокса принимают решение, что поединки за чемпионское звание не могут длиться более 15 раундов;
- 1952 год – Нью-Йорк становится первым городом мира, где начали использовать трехцветные светофоры;
- 1953 год – в нью-йоркском Roxy Theatre проходит премьера диснеевского фильма "Питер Пен";
- 1971 год – появляется фондовый индекс NASDAQ (“Автоматизированные котировки Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам США”);
- 1982 год – из-за польских событий правительство Великобритании вводит экономические санкции против СССР;
- 1991 год – столицу Киргизии переименовывают в Бишкек;
- 1992 год – Украина устанавливает дипломатические отношения с Норвегией;
- 1998 год – в Симферополе взрывом смертельно ранен заместитель председателя Совета министров Крыма Александр Сафонцев;
- 1999 год – Майк Тайсон, бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, получает год тюрьмы за избиение двух человек.