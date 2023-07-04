Какой завтра, 5 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 5 июля, День освобождения городов Краматорск и Славянск от пророссийских террористов 2014 года в Украине. Верующие чтят память мученика Евсевия. До Нового года осталось 179 дней.

5 июля 2023 года – среда. 497-й день войны в Украине.

Какой завтра, 5 июля, церковный праздник

5 июля в церковном календаре – день памяти мученика Евсевия. Он был епископом в IV веке и ярым защитником православия. За это преследовал его император Констанций. Однажды узнал правитель, что Евсевий хранит в своем доме акт, подписанный на соборе. Приказал он епископу отдать его, но Евсевий отказался. Констанций был настолько удивлен, что даже не причинил епископу никакого вреда.

После Констанция на престол взошел император Юлиан Отступник, который еще более жестоко обращался с христианами. Тогда надел Евсевий военную форму и пошел по странам, проповедуя христианство. Также он учил священников. Впоследствии по приказу Юлиана Евсевия заточили в тюрьму.

Умер вскоре и Юлиан, на престол взошел император Иовиан, являвшийся христианином. Выпустили тогда всех священников на свободу вместе с ними и епископа. В 380 году он прибыл в арианский город Долихин, чтобы там поставить православного епископа Марина. Однако женщина-арианка сбросила с крыши черепицу, пробившую святителю голову. Перед смертью Евсевий попросил простить женщине ее грехи и не наказывать.

Что запрещено делать в этот день

Не начинайте новые дела до вечера – они закончатся безуспешно.

Не поддавайтесь соблазнам, лучше сдерживать свои эмоции.

Не стоит приглашать к себе гостей на громкие вечеринки.

Народные приметы и традиции на 5 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: идет дождь, значит, будет большой урожай хлебов;

появилась роса вечером, значит на следующий день будет ясно;

на камнях появляется влага – к дождю.

5 июля идет дождь, значит, будет большой урожай хлебов. / Фото: Pexels

В народе 5 июля называли Евсевий день. Считалось, что в эту дату следует очищать колодцы, ведь она благоприятна для этого. Также наши предки верили, что сон против 5 июля пуст. А вот если лечь спать днем и увидеть сновидения, то оно предвещает события, которые произойдут в будущем.

Погода на 5 июля

Завтра, 5 июля, в Киеве пасмурно, существенных осадков не ожидается. Во Львове пасмурно, но осадков не предполагается. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе пасмурно, возможен дождь.

Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +16 ночью. Во Львове — +25 днем и +14 ночью. В Харькове — +27 днем и +17 ночью. В Одессе — +27 днем и +18 ночью.

Памятные даты 5 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 июля:

1054 год — в созвездии Тельца взрывается звезда, создавшая огромную суперновую, видимую на Земле в течение 23 суток днем и 633 суток ночью;

1439 год — на Флорентийском соборе митрополит Киевский Исидор вместе с греческим архиепископом Василием Бессарионом подписывают церковную унию об объединении Православной и Католической Церквей под властью Римского Папы;

1687 год — опубликовали первый фундаментальный труд И.Ньютона "Принсипа";

1841 год — Томас Кук открывает первое в мире туристическое агентство;

1865 год — в Лондоне основывают благотворительную организацию "Армия Спасения";

1866 год — от холеры умирает Иосиф Гладкий, он был последним кошевым Задунайской Сечи;

1919 год — после 9-часового боя войска УНР занимают Жмеринку;

1939 год — в Николаеве сдают в эксплуатацию городскую канализацию;

1941 год — в Кракове немецкая полиция арестовала и депортировала в Берлин проводника Организации Украинских Националистов Степана Бандеру;

1946 год — впервые показали людям купальник-бикини;

1954 год — Элвис Пресли записывает свою первую песню "That's All Right, Mama";

1965 год — в г. Калуш (Ивано-Франковская область) становится в строй химически-металлургический комбинат;

1965 год — в г. Киеве начинают строительство нового жилого массива Оболонь;

1974 год — в г. Лозанна (Швейцария) Украинская ССР подписывает Всемирную почтовую конвенцию;

1985 год — Сергей Бубка побеждает на международных соревнованиях по легкой атлетике в прыжках с шестом в Брюсселе с результатом 580 см;

1994 год — в Институте подготовки кадров Службы безопасности Украины проходит первый выпуск слушателей;

1994 год — 809 населенных пунктов в семи областях Украины остаются без электроснабжения вследствие урагана;

2014 год — украинские войска освобождают город Краматорск и город Славянск от боевиков "ДНР".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 июля

Какие завтра именины: Геннадий, Василий, Григорий, Гаврило, Федор, Ульяна.

Талисманом человека, рожденного 5 июля, является коралл. Входит в группу самоцветов органического происхождения. Известный людям с давних времен. Коралл считают лечебным камнем, который помогает укрепить сердечно-сосудистую систему.

В этот день родились:

1919 год — младшая дочь последнего гетмана Украины Павла Скоропадского Елена Отт-Скоропадская;

1952 год — украинский политик Иван Заец;

1986 год — украинский гребец-каноист, двукратный чемпион Олимпийских игр, бронзовый призер Олимпийских игр Юрий Чебан;

1991 год — украинский спортсмен-кикбоксер, офицер Национальной гвардии Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Максим Кагал;

1997 год — украинский общественный деятель, журналист, участник русско-украинской войны Роман Ратушный.

Какой завтра день в Украине и мире

5 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день бикини / Фото: Pexels

5 июля в Украине и мире празднуют Всемирный день бикини. Именно в этот день 1946 известный французский модельер Луис Риар показал публике бикини. В те времена такая открытая модель купальника считалась дерзкой и нескромной, поэтому в широкое потребление она входила постепенно. Известность бикини получил благодаря таким звездам как Бриджит Бардо и Ава Гарднер, которые сразу начали носить новую модель в своих фильмах и на общественных пляжах.

Также 5 июля День трудоголика. Главная цель этого интересного праздника состоит в том, чтобы обратить внимание на проблемы трудоголизма, все более охватывающие современное общество. Очень важно уметь отличить увлечение своим делом от трудоголизма. Для этого психологи предлагают пройти определённые тесты.

А еще 5 июля в Украине День освобождения городов Краматорск и Славянск от пророссийских террористов 2014 года. Благодаря украинским военным именно в этот день российские войска были вытеснены из Краматорска и Славянска в 2014 году. В эти дни почитается память погибших, умерших во время оккупации и освобождения.