Какой завтра, 5 июня, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 5 июня, Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством. Верующие чтят память святого Леонтия. До Нового года осталось 210 дней.

5 июня 2023 года – понедельник. 467-й день войны в Украине.

Какой завтра, 5 июня, церковный праздник

5 июня в церковном календаре – день памяти святого Леонтия. Жил он в IX веке, вел отчаянную борьбу с язычеством, будучи монахом в Киево-Печерской лавре. Как-то выгнали его из города, поэтому он решил поселиться вблизи небольшого ручья. Позже построил там храм. Начали приходить к нему люди и приводить своих детей, чтобы Леонтий их тайно окрестил. Как только начали креститься и взрослые, святой вернулся в город. Совершил за свою жизнь Леонтий немало чудес, а после смерти похоронили его в соборе.

Что запрещено делать в этот день

В этот день нельзя ничего ремонтировать или чинить, потому что вещь быстро сломается.

Не следует венчаться 5 июня.

Это считается неудачным днем для уборки лекарственных трав.

Народные приметы и традиции на 5 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: утром высокий уровень влаги – скоро ухудшится погода;

муравьи вдали от муравейника отползают — ждите хорошую погоду;

густо цветет боярышник – будет суровая зима;

если много цветов на рябине – хорошо уродит овесь и лен;

5 июня много оводов будет богатый урожай;

утром трава очень сильно пахнет – днем ждите дождя.

5 июня муравьи вдали от муравейника отползают — ждите хорошую погоду / Фото: Pexels

Крестьяне считали, что 5 июня это последний день, когда можно сеять огурцы. А еще сеяли лен. Чтобы лучше родила культура, в землю перед посевом клали яичную скорлупу. Также вареные яйца обязательно ели в этот день девушки, мечтавшие о длинных, густых и здоровых волосах. Если пожаловаться 5 июня крапивой, то это считалось хорошей приметой.

Погода на 5 июня

Завтра, 5 июня, в Киеве утро безоблачно, но днем небо будет облачным, без осадков. Во Львове днем появятся тучи, которые к вечеру рассеются, осадков не ожидается. В Харькове день будет облачным, но ясным, без осадков. В Одессе ясно, что осадков не предполагается.

Температура осадков +21 днем и +13 ночью. Во Львове +23 днем и +11 ночью. В Харькове +22 днем и +10 ночью. В Одессе +23 днем и +16 ночью.

Памятные даты 5 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 5 июня:

1849 год – Дания становится конституционной монархией;

1882 год – в Париже открывают Музей Гревен;

1894 год — во Львове начинает работу самая большая за всю историю Галиции Общая Краевая выставка;

1910 год — в Киеве проходит первый полет на отечественном самолете конструкции профессора Политехнического института Александра Кудашева, который сам же исполнил роль пилота;

1919 год — в ходе украинско-польской войны 1918-1919 годов началась Чортковская офензива Украинской Галицкой Армии (УГА);

1945 год – военачальники союзных государств подписывают в Берлине Декларацию о поражении Германии;

1977 год – в продаже появляется первый персональный компьютер Apple II;

1990 год — Всеукраинский Православный Собор в Киеве провозглашает возрождение Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ), восстанавливает церковную структуру в виде патриархата и избирает первым украинским патриархом митрополита Мстислава Скрипника.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 5 июня

Какие завтра именины: Авраамий, Адриан, Александр, Андрей, Афанасий, Василий, Геннадий, Давид, Даниил, Дмитрий, Ефросинья, Иван, Игнатий, Исидор, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастян, Сильвестр, Федор, Яков.

Талисманом человека, рожденного 5 июня является лунный камень. Этому минералу издавна приписывали магические и целебные свойства. Красота лунного камня издавна притягивала взгляды людей. Издавна его использовали как успокаивающее.

В этот день родились:

1895 год – украинский поэт, прозаик и драматург Михаил Яловый;

1925 год – последний президент УНР в экзилии Николай Плавьюк;

1984 год — старший солдат Вооруженных Сил Украины, участник русско-украинской войны, Герой Украины Виталий Пархомчук.

Какой завтра день в Украине и мире

5 июня празднуют День воздушных шаров / Фото: Pexels

5 июня в Украине и мире Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством. Событие ежегодно происходит с 2017 года. Посвящена она дате вступления в силу Соглашения о предупреждении, сдерживании и ликвидации незаконного и нерегулируемого рыболовства (2016 год), а инициаторами создания стали представители Генеральной комиссии по рыболовству. Во время сессии они раскрыли вопрос о преступном вылове рыбы в водах Средиземного моря.

Также 5 июня Всемирный день борьбы с видовой дискриминацией. Это праздник зоозащитников, утверждающих, что один биологический вид не должен удручать других. Впервые такая идея появилась в произведениях британского писателя Ричарда Райдера, впоследствии ее поддержал Питер Сингер, выпустив книгу "Освобождение животных". Главная цель этого дня состоит в привлечении внимания людей к животным, которые не могут оградить себя от жестокости человека.

А еще 5 июня Всемирный день окружающей среды. Праздник был установлен ООН с целью пропаганды осведомленности и побуждения к практическим действиям по защите природы. Люди влияют на окружающую среду уже не одно тысячелетие. Еще с того времени, когда на Земле появились Homo sapiens как вид живых существ, он стал менять природу переселением народов, охотой, сельским хозяйством. В настоящее время это влияние очень увеличилось.

5 июня празднуют День воздушных шаров. Именно в этот день 1783 года братья Монгольфье подняли первый в мире воздушный шар в небо. Изготовили ее из ткани объемом 600 м 3. Всего лишь за 10 минут этот шар преодолел расстояние 2 км. К изобретению братьев сначала люди относились с опаской, но уже через пять месяцев Монгольфье смогли его так усовершенствовать, что он поднял в воздух людей.

Также 5 июня День персонального компьютера Apple II. В 1977 году вышла новая версия персонального компьютера Apple II. Хотя цена этой модели вдвое превышала стоимость первой, она сразу стала популярной среди покупателей. Считается, что с этого и началась компьютерная революция. Первая версия Apple II была снабжена процессором на 1 МГц и оперативной памятью на 4 Кб. Монитор и жесткий диск в комплектацию не входили, поэтому компьютер подсоединяли к цветному телевизору и кассетному хранилищу данных. Стоил персональный компьютер Apple II около 1300 долларов.